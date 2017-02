advertorial

I ncepe Luna indragostitilor si avem atat de multe idei prin care va putem ajuta sa va surprindeti in mod placut partenerul sau partenera, incat ne-am gandit sa serbam Valentine’s Day, timp de doua weekend-uri, atat la Hotelul Valea cu Pesti 4* de pe Transfagarasan, cat si la Pensiunea Casa Domneasca 4*, din Curtea de Arges, mai ales ca 14 februarie va fi in timpul saptamanii.

Va doriti sa-i faceti un cadou ca-n filme jumatatii dumneavoastra, de ziua iubirii? Puneti la cale o evadare in doi la Valea cu Pesti sau la Casa Domneasca. Nu aveti nevoie de bilete de avion costisitoare si nici de sume ametitoare pentru cazare si masa. in plus, va puteti alege cu cei mai priceputi complici cand vine vorba de surprize, de la simple declaratii nerostite, pana la cereri in casatorie spectaculoase.

Fie ca preferati weekendul 10-12 februarie, fie ca va e mai usor sa evadati din oras intre 17 si 19 februarie, va asteptam sa petreceti alaturi de noi cele mai romantice zile din an. Va veti bucura de 2 nopti de cazare cu mic dejun, de decoratiuni romantice, de bomboane de ciocolata si de vin, la sosirea in camera. Mai mult, va vom pregati o cina festiva si o petrecere speciala, intr-o atmosfera plina de inimioare, numai bune dupa reprizele de relaxare in doi la piscina, sauna sau jacuzzi, totul pentru doar 345 de lei/ persoana/ loc in camera dubla la Hotel Valea cu Pesti 4*, sau 245 de lei/ persoana/ loc in camera dubla, la Pensiunea Casa Domneasca 4*.

Privelistea incredibila asupra Lacului Vidraru si, respectiv, panorama orasului Curtea de Arges, de care veti beneficia gratuit, vor fi motivul perfect pentru o imbratisare si o sarutare la apus.

Pentru informatii, rezervari si planuri special de Ziua indragostitilor, reprezentantii celor doua locatii va stau la dispozitie la numerele de telefon 0755.300.003; 0755.134.821 (

www.valea-cu-pesti.ro

) sau 0747.11.99.00/01 (

www.casa-domneasca.ro