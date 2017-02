Ultima luna de iarna este considerata una dintre cele mai deprimante din an din motive evidente – vremea e mohorata, zapada si-a pierdut farmecul si toate ne-am cam saturat de frig si de haine groase. Scapa de aceasta stare planuind o vacanta, pentru ca in februarie poti gasi cele mai bune oferte pentru vacanta de vara. Iti aratam unde trebuie neaparat sa ajungi anul acesta si cum poti sa le bifezi cu cheltuieli cat mai mici.

Cum poti sa ai parte de o vacanta de vis cheltuind cat mai putin

Cand incepi planificarea unei vacante, primul pas este cautarea zborurilor catre destinatia aleasa. Sfatul nostru este sa ai rabdare sa cauti cu atentie si sa te uiti pe toate ofertele liniilor aeriene, in februarie poti gasi preturi excelente la zborurile din vara. De asemenea, nu uita ca ai la dispozitie si cateva mijloace de a beneficia de reduceri.

E de ajuns sa folosesti acest card foarte avantajos cand iti faci cumparaturile si la fiecare 4 lei cheltuiti primesti cel putin o mila de zbor, in functie de compania aeriana. Ai parte si de un bonus de inceput de 1.000 de mile, iar de fiecare data cand platesti cumparaturi cu respectivul card mai aduni mile pe care sa le folosesti in vacanta. E ingenios, foarte util, si, dupa cum vezi poti sa folosesti calculatorul de mile pentru a afla de cate ai nevoie pentru a ajunge intr-o anumita destinatie.

Al doilea lucru important este, desigur, cazarea. Hotelurile nu sunt foarte prietenoase cu buzunarele turistilor, insa poti apela la site-uri de închiriere, asa cum este Airbnb. Acolo vei gasi preturi mai avantajoase, dar si cazari cu adevarat fermecatoare, pentru ca sunt detinute de persoane particulare si nu de hoteluri care au decoratiuni impersonale.

Cele mai ieftine destinatii de vacanta pentru 2017

Pentru ca am discutat despre modalitatile in care poti sa iti organizezi o vacanta cu o cheltuiala mica, e cazul sa vorbim si despre destinatii. Iata care sunt destinatiile ieftine, dar si foarte populare anul acesta:

1. Lisabona, fermecatoarea capitala cu vedere la ocean

Lisabona, capitala Portugaliei este, conform Forbes, printre cele mai ieftine destinatii pe care le poti bifa anul acesta. Este un oras unic, in care fado-ul rasuna misterios de la numeroasele localuri unde turistii se bucura de mese copioase si de un pahar de vin de Porto. Cazarile, mesele si transportul prin oras sunt foaret avantajoase ca pret, asa ca este o destinatie de luat in calcul.

2. Budapesta, orasul de la o aruncatura de bat de noi care te cucereste din prima

Capitala Ungariei trece adesea neobservata de marile reviste de travel, insa este un oras in masura sa concureze cu cele mai vestite capitale europene. Impunatoarea cladire a Parlamentului, Citadela care ofera o panorama impresionanta a orasului si croazierele pe Dunare sunt doar cateva dintre motivele pentru care ar trebui sa vizitezi acest oras. Preturile pentru o masa in oras, pentru vizitele la muzee si pentru cazare sunt comparabile cu cele de la Bucuresti, in unele cazuri poate chiar mai mici.

3. Creta, insula pe care oricine s-ar muta definitiv

Daca esti indragostita de mare si iti place sa te rasfeti la soare cat e ziua de lunga, Creta este locul perfect pentru tine. Este la o distantra mica de orice oras din Romania, preturile sunt atractive, iar peisajele lasa fara respiratie orice persoana indragostita de mare.

4. Cairo, locul plin de viata care iti da senzatia de oaza in desert

O vacanta la Cairo iti ofera sansa de a vedea minunile arhitectonice ale lumii antice – piramidele. Nu vei cheltui deloc mult, insa vei avea parte de experiente de care nu te poti bucura in Europa – plimbarea pe camila, vizitarea unor moschei impresionante si, desigur, vizitarea unui bazar ticsit cu obiecte si mancaruri specifice lumii arabe.

5. Hanoi, o destinatie indepartata, dar care iti da ocazia sa vezi o cultura total diferita de cea occidentala

Hanoi este o destinatie ambitioasa si ai de parcurs un drum lung pentru a ajunge acolo, insa preturile la cazare, restaurante si muzee sunt infime. Mai mult decat atat, el iti ofera experienta unei civilizatii total diferite de cea occidentala. Mancarea, arhitectura, oamenii – totul este diferit fata de tot ce ai putea intalni in Europa, asa ca va fi o vacanta cum nu ai mai avut.

Ce parere ai despre aceste destinatii? Ai bifat vreuna dintre ele deja? Unde ai visat mereu sa ajungi si nu ai avut inca ocazia?

Sursa foto: nenetus/Shutterstock, NataliaMilko/Shutterstock