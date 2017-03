Calatoriile ne fac mai fericite, ne dau pofta de viata si ne sporesc creativitatea, iar cu cateva ponturi de la expertii in turism, poti avea parte de mai multe vacante.

Cine nu-si doreste sa calatoreasca mai des, sa vada destinatii interesante si sa se piarda pe stradutele unui orasel abia cunoscut? De multe ori, insa, dorinta aceasta este infranata de bugetul destinat vacantelor, care nu iti permite sa bifezi toate destinatiile la care visezi. In ultimii ani calatoriile in strainatate au devenit mai accesibile ca nicioadata, iar daca stii cateva ponturi utile, poti sa te bucuri si tu de mai multe vacante si escapade de weekend. Iata ce trebuie sa stii, daca iti doresti sa calatoresti cu bani putini:

1. Vaneaza ofertele si ia biletele in zilele cu reduceri. Cand si cum sa le cumperi

Cand gasesti o oferta avantajoasa, nu ezita sa profiti de ea, mai ales daca este vorba desper zboruri care de obicei sunt mai scumpe. In cazul in care nu ai banii pe moment, poti lua un astfel de imprumut rapid pentru a te bucura de oferta, cat preturile sunt mici. In felul acesta, poti cumpara bilete de avion si cu 70-80% mai ieftine decat in mod normal.

Tot mai multe linii aeriene au inceput sa ofere reduceri substantiale pentru destinatiile cele mai populare. Asa se face ca unele dintre ele au vandut bilete de avion catre Milano, de exemplu, cu doar 5 euro. Exista si cateva secrete, in ceea ce priveste achizitionarea biletului de avion. Potrivit cheapair.com momentul cel mai bun pentru achizitionare unui bilet de avion este cu 7 – 8 saptamani inaintea plecarii. Daca vrei sa gasesti ofertele la zboruri, cele mai ieftine zboruri sunt martea dupa-amiaza, noteaza cei de la skyscanner.net.

2. Calatoreste in afara sezonului. Cand sunt cele mai ieftine tarife la zboruri si cazari

In afara sezonului de vacanta, preturile se reduc semnificativ. De ce sa mergi intr-o vacanta in Portugalia sau Spania in lunile iulie sau august, cand preturile sunt cele mai ridicate, cand poti la fel de bine sa mergi in mai, in septembrie sau chiar in octombrie (temperaturile sunt prietenoase si in afara verii) la preturi si cu 50% mai mici? Nu vei avea parte doar de zboruri si de hoteluri mai ieftine, ci orasul va fi mai putin aglomerat, nu vei mai sta la cozi la muzee sau la alte obiective turistice.

Tarifele nu sunt mari doar in lunile de vara, ci si in preajma sarbatorilor – Craciun, Revelion, Paste. Daca esti in cautarea unei vacante cu buget redus, evita aceste perioade din an, sunt printre cele mai scumpe oriunde in lume.

3. Compara preturile la hoteluri sau alege variante alternative de cazare

Nu face niciodata greseala de a rezerva camere la primul hotel pe care il gasesti in orasul de destinatie. Dupa ce ai gasit hotelul in care ti-ar placea sa stai pe durata vacantei, cauta-l pe un site de comparare a preturilor. S-ar putea sa descoperi ca facand rezervari prin alte platforme ai parte si de un tarif mai mic. Diferentele dintre preturi sunt date tocmai de platformele prin care faci rezervarea, care au adaugat propriul comision.

O varianta si mai ieftina este sa locuiesti la un hostel sau sa inchiriezi o locuinta prin platforme in care persoane particulare isi inscriu locuintele. Ai la dispozitie mai multe astfel de platforme, care aduna locuri de cazare din intreaga lume – Airbnb, Tripping, VRBO (Vacation Rental By Owner), Roomorama sau Wimdu sunt cateva exemple de platforme unde poti gasi cazari la preturi atractive.

Tu ce destinatii ai vrea sa bifezi anul acesta? Ce destinatie ai recomanda pentru o vacanta perfecta?

Sursa foto: Svitlana Sokolova/Shutterstock, Yulia Mayorova/Shutterstock