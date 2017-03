Roma, o destinatie absolut fascinanta care te seduce iremediabil si care, va spun cu toata sinceritatea, o data vazuta iti ramane pentru totdeauna in suflet ca o comoara nepretuita. Capitala Italiei este, de asemenea, plina de secrete pe care cu greu le poti descoperi intr-o singura vizita si da, sunt extrem de multe lucuri interesante si fascinante pe care orice impatimit al calatoriilor ar trebui sa le stie. Roma nu este doar despre pizza, spaghetti, Colosseum sau Fontana di Trevi, este un amalgam de lucruri deosebite, de mistere, de la sunetul limbii cu adevarat latine, strazile cu miros de mancare ademenitor, sutele de motociclisti, strazi luxoase cu magazine ale designerilor renumiti, la fantani cu apa potabila, expresso-ul scurt, vinul delicios, muzee ascunse pe strazile orasului, balcoanele colorate care ascund romante sau stilul pasional si romantic de a transmite muzica.

Pe langa faptul ca Roma este unul dintre cele mai fotogenice orase, lucru deloc suprinzator avand in vedere frumusetea locurilor si a strazilor, este un oras cu o istorie bogata care se intinde pe milenii fiind cel mai vechi oras din lume populat in continuu. In cazul in care ati decis ca urmatoarea escapada sau vacanta sa fie in Roma, vreau sa va impartasesc cateva lucruri extrem de interesante pe care, probabil, nu le stiati despre capitala Italiei.

10 lucruri pe care nu le stiai despre fascinanta Roma

1. Doar 10% din orasul antic a fost excavat

In cazul in care credeati ca toate misterele Romei antice au fost descoperite am o supriza pentru voi, orasul vechi se afla la mai mult de 10 metri adancime, sub nivelul strazilor de acum. Orase precum Pompei sau Herculaneum sunt doar partial descoperite si cea mai mare probabilitate este ca acestea sa nu fie complet excavate niciodata, tinand cont de faptul ca exista atatia oameni care locuiesc deasupra ruinelor.

2. Unul dintre cele mai fascinante locuri de vizitat este in realitate unul dintre cele mai putin cunoscute

Villa Borghese, al treilea cel mai mare parc din Roma si cea mai intinsa gradina suspendata de unde se poate vedea intreaga Roma este situata la cateva minute deasupra celebrei Piazza del Popolo. Este o adevarata incantare sa te plimbi intr-o dupa masa insorita bucurandu-te de de un loc incredibil, de aerul specific arhitecturii italiene, palmierii inalti, emotia unei privelisti la inaltime, sa asculti pe acorduri de chitara povestea unei natiuni plina de istorie sau sa faci un picnic romantic.

3. Panteonul nu a devenit o ruina deoarece a devenit o biserica

In timp ce alte structuri antice romane au fost luate bucata cu bucata, astfel incat pietrele sa poata fi folosite pentru a construi alte cladiri, Panteonul, ridicat pe post de templu inchinat zeilor, nu a suferit o soarta similara deoarece a fost consacrat ca o biserica in anul 609. Domul Panrtheonului are in acoperis o fereastra care reprezinta singura sursa de lumina din interiorul acestuia, iar un alt lucru cu adevarat fascinant este ca in fiecare an, dupa Slujba Cincizecimii, mii de petale de trandafiri sunt aruncate prin acel oculus, in biserica.

4. Multe obiective turistice extraordinare se afla sub pamant

Daca sunteti ca mine pasionati de mistere, nu trebuie sa ratati un tur al obiectivelor aflate subteran, deoarece veti descoperi niste locuri absolut incredibile. De la temple care ascund povesti si mituri fascinante la catacombele Domitilla sau catacombele San Sebastiano.

5. Monedele aruncate in Fontana di Trevi sunt donate in scopuri caritabile

Se spune ca daca arunci o moneda peste umarul stang in Fontana di Trevi iti vei asigura urmatoarea calatorie inapoi in orasul etern. Deocamdata nu am reusit sa ma reintorc acolo, desi imi doresc foarte tare. Insa, chiar daca nu iti indeplinesti aceasta dorinta poti sa fii sigur ca arucand o moneda aduci o mica contributie in ajutorarea celor nevoiasi. In fiecare an sunt aruncate monede care adunate ajung la valoarea de peste un milion de dolari.

6. Pasajul secret intre Vatican si Castelul Sf. Angelo exista

"Passetto di Borgo", pasajul secret care apare in cartea "Ingeri si demoni" a lui Dan Brown exista si poate vi vizitat. Acesta era folosit de catre preoti pe vremea cand Vaticanul se afla sub asediu sau era atacat. Castelul este una dintre cele mai frumoase atractii turistice din Roma, pe care nu trebuie sa o ratati, iar odata ajunsi acolo puteti vizita o parte din pasaj deschis pentru vizitatori.

7. Mall-urile sunt originare din Roma

Da, exact, primul centru comercial din lume a fost construit in Roma, de catre Imparatul Traian. "Piata lui Traian" care se poate vedea si astazi constituie una dintre cele mai ample situri arheologice si este situat la capatul opus al strazii care acopera distanta dintre Colloseum si Piazza Venezia. Mall-ul avea mai multe nivele si cuprindea 150 de magazine care vindeau mancare, condimente sau imbracaminte.

8. Bazilica Sfantul Petru din Roma, cea mai mare biserica din lume

Bazilica Sf. Petru, aflata in Cetatea Vaticanului, in Piazza San-Pietro, este cea mai mare constructie romano-catolica din lume avand niste proportii enorme. Numerosi arhitecti si artisti de prestigiu au contribuit la realizarea acestei opere de arta, printre acestia se numara Michelangelor, care a executat proiectul Capelei Sixtine, Bernini care a desenat planul pietei cu faimoasele colonade sau Rafael Sanzio si Carlo Maderno.

9. Bocca della Verita (Gura Adevarului) ar fi de fapt un capac de canal

Boca della Verita se afla la intrarea in Biserica Santa Maria in Cosmedin, prima construita in Roma si este un disc de marmura ce reprezinta corpul enorm al unui triton cu gura deschisa. Conform legendei, in evul mediu, acesta era folosit pentru a judeca mincinosii. Cei acuzati de minciuna trebuiau sa-si puna mana in gura tritonului si sa repete ce au de spus, iar daca minteau ramaneau fara mana. Astazi, arheologii considera ca Gura Adevarului nu ar fi nimic mai mult decat un capac de canal care infatiseaza un zeu pagan.

10. Fantanile Romei contin apa potabila

Nu ma refer desgur la fantanile artistice, ci la numeroasele fantani publice cu apa potabila numite "nasoni", de la forma robinetilor care seamana cu un nas mare. Apa este adusa de secole prin intermediul apeductelor romane, si nu doar ca poti bea in siguranta deoarece este curata, dar este chiar gustoasa.

Pe langa latura turistica si romantica, Roma are si o latura mai neobisnuita, dar fascinanta care asteapta sa fie descoperita. Daca si voi ati vizitat frumoasa Roma astept sa-mi spuneti in comentarii ce v-a placut mai mult, iar daca nu ati fost pana acum incercati sa dati o fuga fiindca merita, va promit.