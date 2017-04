Foto: mikeledray, Shutterstock

Vremea buna si vacanta se apropie cu pasi repezi iar tu te gandesti deja unde sa iti petreci zilele libere pe care le astepti cu atata nerbdare. Daca este vorba de o destinatie exotica sau mai putin obisnuita, aflata peste ocean, atunci ponturile de mai jos sunt pentru tine.

Un bilet cumparat cu sase luni inaite nu este neaparat mai ieftin

Contrar opiniei generale ca, cu cat iti achizitionezi biletul de avion mai devreme, cu atat este mai ieftin, lucrurile nu stau chiar asa. In ultima vreme, marile companii aeriene lanseaza frecvent promotii, de regula, cam in aceeasi perioada. Poti cumpara bilete la preturi bune inainte de sarbatori si apoi in februarie.

Alege-ti loc la fereastra sau langa culoar

Daca esti genul de persoana care doarme dusa tot drumul, atunci locul de langa geam este cel care ti se potriveste. Esti ferita de miscarea de du-te vino de pe culoar si te poti sprijini de peretele interior al avionului, fara a mai pune la socoteala panorama superba pe timp de vreme buna. Daca insa nu prea ai somn si simti nevoia sa iti dezmortesti corpul des (ceea ce iti si recomand), atunic locul de langa culoar este cel potrivit pentru tine. In felul acesta, te vei putea ridica si misca cum si cat doresti, fara sa ii deranjezi pe vecinii de drum.

Nu te teme sa ceri ceea ce ai nevoie

Personalul de zbor este, de cele mai multe ori, amabil si dornic sa ii faca pe pasageri sa se simta cat mai bine. In mod normal, o patura, o perna ba chiar si un sandwich in plus nu ar trebui sa fie o problema. Exceptiile - cu care m-am confruntat si eu in timpul unui zbor de la Chicago la Los Angeles, nu fac decat sa intareasca regula.

Poarta o imbracaminte comoda

Poti fi stylish si fara sa porti tocuri ametitoare sau haine stramte. Pentru zborurile lungi opteaza pentru haine lejere, care sa ii permita pielii sa respire, in care sa te simti confortabil si care nu se sifoneaza. Poti inlocui, de exemplu, sutienul cu o bustiera sau poti alege o bluza care sa iti permita sa renunti de tot la el.

