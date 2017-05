Odata cu vremea buna reapare si cheful de drumetii. Cu atatea locuri superbe in Carpatii nostri, este si pacut sa iti petreci timpul liber in oras. Daca te hotarasti sa pleci pe munte in weekendul care urmeaza, tine cont de acest cinci sfaturi.

Profita de vremea frumoasa: Sfaturi pentru o drumetie ca la carte

Foto: baranq, Shutterstock

Incepe drumetia devreme si dozeaza-ti efortul

Fii constienta de ritmul in care mergi. Daca media ta este de 4 kilometri pe ora si intentionezi sa parcurgi16 kilometri, vei avea nevoie de 4 ore si tot asa. Incepe excursia dimineata devreme, astfel incat sa ai timp sa te intoarci la cabana sau masina inainte de a se intuneca, si pentru ati putea oferi timp suplimentar pentru popasuri. Astfel, te vei putea relaxa si bucura de priveliste. Fii atenta la cum este vremea dimineata si fii pregatita sa se schimbe dupa-amiaza. Ideal este sa parcurgi cea mai mare parte a drumului inainte de caldura amiezii.

Protejeaza-te

De soare sau de frig. Chiar si atunci cand stai la umbra, soarele te poate vedea. Pune un rucsac o crema de protectie solara, daca ai pielea sensibila, si un spray impotriva insectelor. Alege o bluza cu maneci lungi si pantaloni cu lungimea reglabila. Imbracamintea in straturi este o necesitate. Incepe cu un strat de baza cu maneci scurte, care lasa pielea sa respire. Deasupra poti purta camasa cu maneci lungi. Poti adauga o pelerina de ploaie.

Poarta incaltamintea potrivita

Pantofii de sport, vechi sau noi, nu sunt o optiune. Pentru drumetiile pe munte, cumapara-ti o pereche de bocanci. In afara faptului ca nu vei aluneca pe pietre, coprul tau va putea duce mai usor rucsacul plin cu merinde si alte lucruri utile precum aparatul de fotografiat. Poarta sosete groase pentru a preveni aparitia bataturilor si a rosaturilor. Incearca mai multe marci de bocanci pana cand o gasesti pe cea care ti se potriveste/

Foloseste bete pentru drumetii

Betele pentru drumetii actioneaza ca o pereche de picioare suplimentara. Atunci cand te simti un pic nesigura pe traseu, te pot ajuta sa iti mentii echilibrul si sa parcurgi trasee abrupte sau cu un refelie accidentat. De asemenea, preiau din tensiunea pusa asupra genunchilor si te ajuta sa iti lucrezi si partea superioara a corpului.

Nu uita sa pui in rucsac mancare si apa

Desi pofta de mancare aproape ca dispare in timpul drumetiilor, ai nevoie de energie asa ca nu uita sa iei la tine gustarea preferata dar si minim doi litri apa. Bea apa chiar si atunci cand nu iti este sete pentru a preveni deshidratarea.

Foto prima pagina: Dudarev Mikhail, Shutterstock