Cand spui LA, te gandesti la Hollywood, Teatrul Chinezesc sau trotuarul pavat cu stelele care poarta numele celor mai indragite vedete de cinema. Metropola si imprejurimil ei ascund insa multe alte locuri minuntate care merita explorate. Este ca si cum ai deschide un cufar cu bijuterii, ai da la o parte bling-blingurile care iti iau ochii pentru a descoperi pietre pretioase autentice. Daca iubesti cartile si decoratiunile interioare, o astfel de bijuterie este libraria Pipe & Thimble din Lomita.

Daca ajungi in LA vara aceasta si iti place sa te abati de la cararile batute, merita sa te abati pe la Pipe & Thimble Bookstore, singura librarie din lume care vinde in exclusivitate carti publicate de autori independenti. O notiune care provoaca ridicatul din sprancene in Romania, dar care este foarte populara in Statele Unite si nu numai.

Povestea librariei Pipe & Thimble (Pipa & Degetarul) incepe in anii 70, atunci cand familia Lieberman incepea cu succes o afacere de confectionare manuala a caselor in miniatura pentru papusi.

"Acestea erau extrem de populare la vremea respectiva," povesteste Barbara Lieberman, proprietara librariei si autoare. "Numele provine de la faptul ca tata era tot timpul cu pipa in gura iar mama se ocupa de cusut, ea fiind degetarul. Apoi mama s-a imbolnavit, iar eu am preluat partea ei. Am avut norocul sa cresc alaturi de acesti parinti minunati si creativi, indragostiti de ceea ce faceau si dornici sa le aduca bucurie celor din jur."

Chiar daca parintii Barbarei nu mai sunt, prezenta lor se face simtita in fiecare coltisor al acestui loc de poveste care seamana cu o casa de papusi. La intrare te intampina o gradina cu flori colorate, care iti zmabesc din ghivece, si o banca confortabila, din fier forjat. Iar atunci cand intri in librarie, iubirea si pasiunea sunt vizibile in fiecare detaliu. De la cutia de chitara si cuferele vechi transformate in rafturi pentru carti, la copacul magic desenat pe perete si televizorul vechi pe ecranul caruia scrie "o carte este mai buna" si scaunele din fier forjat.



Barbara a deschis libraria impreuna cu fiica sa Ellie, ca un loc in care autorii independenti sa se simta apreciati si iubiti, in care sa isi poata vedea cartile pe raft fara costuri exorbitante, asa cum se intampla in marile lanturi de librarii precum Barnes & Noble. Volumele, publicate exclusiv in limba engleza, provin de la autori din toate colturile lumii, inclusiv India, Sri Lanka, Canada.

"Este adevarat ca nu suntem foarte la vedere si ca ne abatem de la calea batuta. Dar asa se intampla magia, nu-i asa?" spune Barbara Lieberman.

Cine stie, poate intr-o zi si cartea ta va fi pe rafturile librariei Pipe & Thimble. Nimic nu este imposibil cand crezi in tine si visul tau.