Soseaua serpuieste in panta prin desert. In dreapta si in stanga, pamant glabui -deschis, aproape alb, tufe pitice, cutii postale din loc in loc, case cu un etaj si, peste tot imprejur culmi semete, din ce in ce mai inalte. Drumul spre intrarea vestica a Joshua Tree Park dinspre Yuca Valley anunta o demonstratie de forta a naturii de neuitat.

Situat la mai putin de trei ore distanta de mers cu masina de LA, Joshua Tree National Park te va face sa te indragostesti de desert. Daca iti plac drumetiile, cataratul pe stanci, campingul sau privitul stelelor, atunci acesta este locul perfect pentru tine pentru ca le poti face pe toate. Pentru doar 25 de dolari, ai acces cu masina in aceasta rezervatie naturala unica in lume timp de o saptamana.

Parcul se intinde pe o suprafata de peste trei mii de kilometri patrati, dintre care optzeci la suta este considerata virgina, si se afla la confluenta deserturilor Mojave si Colorado. Daca alegi accesul cu masina, o zi intreaga iti poate ajunge sa vezi cele mai frumoase locuri. Desi, te avertizez, ca vei fi tentata sa te opresti des pentru a admira peisajul care iti taie respiratie. Pe drumul de la intrarea de vest catre Hidden Valley - unul dintre cele mai populare trasee pentru drumetii si locuri de catarat, nu m-am putut abtine sa nu fac popasuri pentru a admira si fotografia copacii si aglomerarile spectaculoase de bolovani care mi-au pus imaginatia la treaba.

Partea estica a parcului, situata la sub 914 metri deasupra nivelului marii, tine de desertul Colorado. Este habitatul cactusilor, al soparlei cu coada de zebra si sarpelui cu clopoti dar si al pasarilor colibri si al fluturilor frumos colorati.

Partea vestica este situata in desertul Mojave, porneste de la 1000 de metri in sus si ofera privelistea spectaculoasa despre care ti-am povestit. Iti poti da seama ca te afli aici de indata ce observi copacii Joshua, o specia aparte de yucca. Acest arbore poate ajunge pana la 13 metri inaltime. Ii poti observa cel mai bine facand o drumetie in Hidden Valley. Drumul, circular, te poarta pe langa creste inalte si bolovani. Netezi ca in palma, acestia par a fi fost pusi unii peste altii de niste uriasi pusi pe sotii. In Hidden Valley vei putea admira cactusi infloriti si alte specii de flori colorate. Vei vedea soimii cu coada rosie plutind maiestuos si vei auzi cantecul pasarilor. Cu putin noroc, vei zari soparle dar si iepurele cu coada neagra. Traseul este usor si dureaza aproximativ o ora. Il poti parcurge si in sandale insa ideal este sa porti bocanci. Daca te vei aseza pe o piatra si vei inchide ochii, poate vei reusi sa ajungi in trecut, atunci cand indienii americani si hotii de vite foloseau acest loc ca ascunzatoare.



Keys View este un alt loc care nu trebuie sa lipseasca din plimbarea ta. Situat la 1580 m, iti ofera o panorama superba a intregii vai, muntilor si desertului. Poti vedea Palm Springs dar si falia San Andreas.

La intoarcere, dupa un binemeritat picnic pe pisc de munte, te poti opri la Barker Dam. Construit pe la 1900 pentru a asigura provizia cu apa pentru vite si minerit, micul baraj ajuta astazi la crearea unui mic bazin cu apa de ploaie de care se bucura plantele si animalele salbatice. Plimbarea de un kilometru si jumatate este un prilej minunat pentru a admira pasarile care populeaza aceasta parte a desertului.

Cateva sfaturi practice: nu te aventura in parc de una singura. In majoritatea timpului, nu am avut semnal la telefon. Este mai bine sa fii insotita de cineva, in caz ca ai nevoie de ajutor. Ia la tine macar o sticla de apa de un litru. Fii atenta pe unde calci. Primavara si vara, serpii ies din ascunzatoare.