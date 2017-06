Foto: FCSCAFEINE, Shutterstock

Asa cum ti-am mai povestit in articolele precedente, in ultima vreme am calatorit destul de mult. In toate locurile in care am ajuns, din Thailanda pana in Statele Unite si Irlanda, am avut parte de usi si inimi deschise. Asta nu inseamna ca nu am trait si momente mai dificile. Insa, in ciuda acestora, concluzia este una singura: in orice colt al lumii, indiferent de cultura, exista oameni minunati. In cazul in care te bate gandul sa incerci o viata de nomad pentru o perioada mai lunga de timp, iata cateva trucuri care sa te ajute sa pleci la drum cu atitudinea potrivita si la momentul potrivit.

1. Ai mintea si inima deschise

Peste tot pe unde vei merge, vei atrage oamenii si situatiile care iti seamana. Daca vei fi tematoare sau trista, vei atrage lucruri similare. Daca insa vei avea o atitudine increzatoare si optimista, te vei bucura de experiente minunate.

2. Ai zambetul la purtator

Unul dintre lucrurile minunate in California este zambetul oamenilor. Si, te rog sa ma crezi, in ciuda prejudecatilor ca este unul fals, am primit nenumarate zambete autentice. Pentru ca si eu am oferit unul la randul meu. Alti oameni ar face orice sa fie in locul tau. Iar tu esti atat de norocoasa. Iata un mic motiv care sa iti puna zambetul natural pe buze.

3. Asculta-ti intuitia

Ai simtit probabil ca anumite locuri pur si simplu te cheama la ele? Acelea sunt locurile in care ai o misiune de dus la bun sfarsit sau care contribuie la dezvoltarea ta personala si spirituala. Fii atenta la aceste voci din sufletul tau pentru ca iti vor binele. Iar atunic cand le vei da ascultare, vei constata ca totul merge lin, ca pe roate. Pana si biletele de avion sunt mai ieftine.

4. Consulta un astrolog

Stiu, pare o nebunie, dar nu este. Ti-o amintesti pe Catherina de Medicis din romanele lui Alexandre Dumas? Intotdeauna consulta un cititor in stele atunci cand avea de luat decizii importante. Si nu doar ea. Suntem una cu Universul, interconectati si inderdependenti. Iar aceasta explica si influenta pe care planetele o au asupra destinului nostru. Asta nu inseamna ca daca astrologul iti recomanda sa nu pleci intr-o calatorie este pentru ca iti vei pierde viata. Poate ca este insa un moment propice pentru altceva sau vei intampina mici greutati pe parcurs.