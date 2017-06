Dupa un an intreg de asteptari, a sosit in sfarsit momentul in care te poti bucura de vacanta de vara, in care singurele tale responsabilitati sunt relaxarea si satisfacerea tuturor poftelor. Chiar daca este o perioada in care grijile nu trebuie sa iti dea batai de cap, asta nu inseamna ca nu trebuie sa pastrezi o doza de vigilenta.

Excesele si neglijenta te pot pune in situatii dificile din punct de vedere financiar si iti pot ruina intreaga vacanta, avand consecinte pe care le-ai putea plati luni intregi. Asadar, un strop de precautie ar putea avea un impact urias. Iata cativa pasi simpli prin care te poti proteja impotriva situatiilor neplacute.

1. Verifica si gestioneaza corect bugetul disponibil in conturile bancare

Este foarte usor sa pierzi sirul cheltuielilor atunci cand folosesti cardul de credit cu orice ocazie pe parcursul vacantei. Intre inghetata racoroasa de la supermarket, o cina la restaurant sau sesiuni indelungate de shopping, este putin probabil sa tii minte in ce stadiu se afla bugetul tau. Pentru asta, tot ce trebuie sa faci este sa iti verifici ocazional contul si sa analizezi cu atentie toate datele. O capcana des intalnita este aceea de a nu lua in considerare sumele blocate pe card. Aceste sume sunt deja consumate cu fiecare tranzactie efectuata la bancomat sau fiecare plata prin POS si internet. Pentru a evita orice risc, poti afla direct de la banci toate detaliile despre sumele blocate pe card. Asadar, ele trebuie scazute, daca vrei sa afli care este bugetul real pe care te poti baza, altfel risti sa te afli in situatia stanjenitoare de a-ti epuiza resursele financiare inainte ca vacanta sa ia sfarsit.

2. Verfica taxele aferente folosirii cardului

Multe banci percep comisioane destul de mici atunci cand folosesti cardul ca metoda de plata. Totusi, anumite situatii te vor obliga sa platesti cash, iar optiunile de ATM-uri pot fi limitate. In plus, comisioanele pentru extragerea numerarului de la alte aparate decat cele ale bancii care a eliberat cardul pot fi mult mai mari decat te-ai fi asteptat. Pentru a nu intampina dificultati, cel mai sigur este sa ai la tine o suma modica in numerar.

De asemenea, daca planuiesti o vacanta in afara granitelor, trebuie sa stii ca taxele pentru tranzactiile internationale pot fi considerabil mai mari. In aceeasi masura, cursul valutar oferit de banca poate fi mult mai mare decat cursul valutar oferit de casele de schimb. Pentru a nu avea o vacanta mult mai scumpa decat este cazul, vei avea nevoie de putina planificare si documentare inainte de a porni la drum. Verifica ofertele cele mai profitabile puse la dispozitie de banci si, daca este nevoie, apeleaza la un alt card pe care il poti folosi cu incredere.

3. Evita logarea in contul de internet banking pe alte computere

Laptopul personal poate ocupa prea mult spatiu in bagaje si nu este intotdeauna trecut pe lista, in ideea ca poti folosi oricand un computer public pus la dispozitie de hotel sau poti imprumuta laptopul cuiva pret de cateva minute. Adevarul este ca aceasta decizie este destul de periculoasa, intrucat nu ai niciodata garantia ca datele tale vor ramane confidentiale. Orice computer poate contine spyware care iti inregistreaza fiecare atingere a tastelor, mai precis fiecare username si fiecare parola, in special cele publice. Asta inseamna ca oricine va folosi computerul dupa tine ar putea sa iti acceseze conturile. Daca totusi trebuie neaparat sa folosesti un computer, incearca sa imprumuti un laptop si nu uita sa te deloghezi si sa stergi istoricul inainte de a-l inapoia.

Astfel de greseli marunte, adunate, pot avea un impact nefast asupra finantelor tale. Taxele uriase ale bancilor, calcularea incorecta a bugetului sau distribuirea accidentala a datelor personale sunt capcane care iti pot crea probleme si neplaceri atat in timpul concediului de vara, cat si luni intregi dupa ce acesta a luat sfarsit. Vestea buna este ca le poti evita foarte usor. Tu te-ai pregatit pentru vacanta?