Millennials sau Generatia Y, adica tinerii nascuti dupa 1980, au schimbat regulile jocului atat in privinta comportamentului economic, dar si in ceea ce priveste modul in care se raporteaza la cariera, la viata personala si la echilibrul dintre cele doua. Iar cand vine vorba despre vacante, concedii si calatorii, ei sunt cei care au cele mai mari pretentii de la locurile in care merg.

Bineinteles, le este mai usor ca niciodata sa isi rezerve un loc de cazare in cateva secunde, pe internet, un zbor de avion si sa isi planifice o vacanta spontana in doar cateva minute. Studiile arată că ca ei sunt mai dispusi ca parintii lor sa plateasca preturi mai mari, insa doar atunci cand le sunt puse la dispozitie toate facilitatile de care au nevoie. Iar cand acest lucru nu se intampla, ei sunt primii care isi vor cere drepturile, spre deosebire de generatiile precedente, care invatasera sa se multumeasca si cu ce primesc.

Asadar, sunt tinerii atat de greu de multumit atunci cand pleaca in concediu? Iata care sunt lucrurile fara de care ei nu pot trai atunci cand merg in vacanta si standardele la care se asteapta:

Vor sa aiba acces cat mai usor si mai rapid la tehnologie

Chiar daca nu planuiesc sa isi petreaca intreaga vacanta pe internet, putini sunt cei care ar accepta sa mearga undeva unde nu au acces la WiFi sau semnal la telefon. Este o conditie minima pentru confortul psihic, in primul rand, la fel ca multe alte beneficii aduse in viata lor de tehnologie. Pentru ca scopul inovatiei este sa simplifice viata, Millennials nu mai concep sa fie nevoiti sa depuna eforturi mari, cand exista o aplicatie care ii ghideaza pe sosele si in orase, isi pot lua muzica preferata oriunde sau pot afla orarul mijloacelor de transport in comun cu un singur click.

Sunt mai aventurosi decat parintii lor

Cei mai multi practicanti ai sporturilor extreme sunt tineri dependenti de adrenalina, care au aventura in sange si isi doresc sa experimenteze cat mai multe lucruri. Saltul cu parasuta, bungee jumpingul, traseele dificile pe varfuri considerate in trecut imposibil de cucerit sunt pentru ei doar o serie de provocari.

Millennials sunt intr-o permanenta competitie in primul rand cu ei insisi. Vor sa isi demonstreze ca pot mai mult, ca au curaj, vor sa bifeze experiente si lasa in urma temeri sau prejudecati doar pentru a se bucura de un sentiment unic. De aceea, si cand merg in concediu ei vor fi tentati sa aleaga unitati de cazare care, pe langa un loc de dormit, le ofera si alte activitati precum excursii pe munte, plimbari cu barca sau cu vaporul, locuri de schi sau mountain biking. De exemplu, in Finlanda sunt foarte cautate plimbarile cu sania trasa de caini-lupi, pe care doar localnicii le pot organiza, pe timpul iernii.

Cand Millennials calatoresc, ei nu o fac numai pentru a se bucura de relaxare si peisaje superbe, ci privesc intreaga experienta drept o oportunitate pentru a-si largi orizonturile si a se imbogati din punct de vedere cultural. De aceea, sunt prietenosi, deschisi, dispusi sa socializeze cu necunoscuti.

Un foarte bun exemplu este cel al festivalurilor de muzica, unde se strang zeci de mii de oameni, toti avand in comun pasiunea pentru muzica buna, pentru atmosfera degajata si se simt incarcati de energie atunci cand se afla in mijlocul unei mase mari de oameni. Nu se simt jenati sau intimidati sa intre in vorba cu cei din jur, sa isi faca prieteni noi si sa pastreze legatura prin intermediul retelelor de socializare.

Nu cauta restaurante scumpe

In restaurantele de cinci stele nu vei gasi prea multi tineri straini, dornici de un meniu local. In schimb, Millennials sunt, poate, cei mai mari fani ai fenomenului de „street food”. Asa au oportunitate de a manca feluri cu specific local, dar fara sa cheltuiasca toti banii de vacanta pe o singura masa.

Desigur, exista si convingerea ca mancarea localnicilor este mult mai gustoasa, iar gustul ei, mai apropiat de retetele originale. Tarabele cu „street food” au inceput sa fie tot mai raspandite, odata ce localnicii au inteles interesul turistilor pentru ele. Acestea sunt foarte populare atat in tarile asiatice, unde localnicii vand preparate exotice, precum greieri, lacuste sau noodles.

Vor sa traiasca o experienta autentica

Motivele pentru care unitatile de cazare listate pe Airbnb au devenit atat de populare in randul tinerilor sunt, pe de-o parte, faptul ca au preturi mai mici decat cele de la un hotel, dar mai ales faptul ca le ofera turistilor posibilitatea unei experiente unice. Ideea de a locui intr-o casa sau intr-un apartament autentic sau chiar traditional, dotat si mobilat dupa nevoile localnicilor este un avantaj pentru multi dintre cei care vor sa intre cat mai mult in contact cu o cultura sau cu un stil de viata.

