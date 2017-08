Vacanta in toamna vine la pachet cu preturi mai mici, dar si cu mai putina aglomeratie, asa ca ai toate motivele din lume sa iti programezi o escapada in septembrie sau chiar in octombrie. De altfel, expertii de la Lonely Planet, cea mai mare editura de ghiduri de calatorie din lume, sustin ca a noua luna din an este cea mai buna pentru calatorii. Iata unde poti merge in primele luni de toamna la preturi infime:

1. Orasul care le are pe toate

Plaja, munte, muzee, arhitectura impresionanta si o viata de noapte animata - ce ti-ai mai putea dori de la o destinatie de vacanta? Este vorba despre Barcelona, orasul care impresioneaza orice vizitator si care este si mai placut in lunile de toamna, cand numarul turistilor scade, iar vremea e perfecta pentru plimbari si inca buna de plaja.

Preturile sunt mult mai mici si poti gasi o multime de oferte la zboruri si cazari.

2. O destinatie de vazut cel putin o data in viata

Putin mai incolo de Barcelona este un alt oras impresionant - Lisabona. Portugalia are un farmec aparte, iar locuitorii ei au o buna dispozitie molipsitoare. Fado, Vinho Verde sau vin de Porto, fructe de mare si plimbari cu funicularul - cam asa poate fi descrisa in cateva cuvinte o vizita in capitala Portugaliei. Orasul este superb, iar cu trenul poti ajunge la Cabo da Roca, cel mai vestic punct la Europei.

Exista o multime de motive pentru care sa vizitezi Lisabona, iar in septembrie si octombrie temperaturile sunt inca prietenoase si poti sa te bucuri de frumusetea acestui oras. Poti chiar si sa faci plaja, iar preturile sunt infime fata de alte capitale europene.

Nu foarte departe de tara noastra este un alt obiectiv superb - Cipru. O insula ce a captat numele de Insula Afroditei si despre care se spune ca ar fi chiar locul in care s-a nascut frumoasa zeita greaca. In septembrie si octombrie preturile sunt mai mici, iar vremea e inca perfecta pentru un sejur ca in plina vara.

Cipru are o multime de obiective interesante si plaje exotice. Este, totusi, o insula, care vine la pachet cu toate frumusetile unei astfel de asezari - plaje si peisaje paradisiace.

4. La Santorini poti sa te bucuri de un sejur luxos la un pret minim

Grecia este o destinatie foarte populara printre romani, pentru ca ofera servicii de calitate exceptionala la preturi convenabile. Ei bine, inceputul toamnei este o perioada excelenta de a vizita una dintre cele mai frumaose insule grecesti - Santorini. Vremea e inca buna pentru a face plaja, insa insula nu mai este atat de aglomerata, iar preturile sunt infime.

Chiar daca vara se termina in curand, nu-i timpul pierdut! Inca poti avea parte de sejururi la plaja si de vacante memorabile, iar preturile sunt foarte avantajoase.

Sursa foto: denrz/Shutterstock