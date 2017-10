Anul 2017 a pus in calendar 14 zile libere iar urmatoarele pe lista sunt strans legate intre ele: 30 noiembrie, Sfantul Andrei, si 1 decembrie, Ziua Nationala. Pentru ca cele doua zile pica intr-o joi si, respectiv, intr-o vineri, specialistii momondo.ro au fost curiosi sa afle pe unde cutreiera calatorii romani de Ziua Nationala si iti dezvaluie care sunt top 10 cele mai cautate destinatii[1]. In plus, daca inca mai stai pe ganduri, momondo.ro iti da o mana de motive pentru care sa pornesti impacat spre descoperirea Europei in minivacanta de 1 decembrie.

1. Roma, Italia

Roma este cea mai cautata destinatie pentru weekendul prelungit de la finalul lunii noiembrie. Incepand cu arhitectura, brevetul de necontestat al unei istorii unde s-au perindat cateva dintre cele mai mari imperii ale lumii, Roma include 12 dintre cele 45 de situri italiene incluse in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Pantheonul, Colosseumul, Treptele Spaniola, Piata San Pietro si Piata Navona sunt toate locuri de vizitat. Unii dintre cei mai faimosi creatori renascentisti au marcat teritoriul cu opere din toate domeniile. Mancarea si bautura fac ca nici macar sa nu fi constient de cata italiana cunosti: pasta, pizza, spaghetti, quattro formaggi, quattro stagioni, tagliatelli, al dente, lasagna, cannoli, limoncello, aperol sau prosecco.

2. Barcelona, Spania

O plimbare in capitala Cataloniei este pe locul al doilea in cautarile de pe momondo.ro pentru acest final de an. Incearca sa ajungi la cat mai multe dintre semnele pe care aceasta le-a lasat in pretioasa-i trecere prin viata (Sagrada Familia, Casta Batlló, Parcul si Palatul Guell sau parcul La Ciutadella), dar oricat de marginit ti-ar fi timpul, nu uita sa iei cel putin o gustare in Mercado de la Boquería. Pentru o cafea, mergi in cafeneaua Els Quatre Gats, un loc facut faimos in perioada modernista de catre artistii care obisnuiau sa-i calce pragul (Pablo Picasso, Antoni Gaudí, Julio González si Rubén Darío). Si inca ceva: preturile pentru zborurile din Bucuresti catre Barcelona sunt mai ieftine cu 29% anul acesta fata de anul trecut[2].

3. Berlin, Germania

Chiar daca va fi decembrie si vei fi in Germania, tot e de pus pe lista sa faci o plimbare prin Tiergarten („marea gradina zoologica”), cel mai mare parc din Berlin. Aici poti admira inalta Coloana aurie a Victoriei si poti urca pana in varf pentru a-ti incepe explorarea cu o imagine completa asupra orasului. Mergi mai la est, pe Straße des 17. Juni care taie parcul in doua, fix pana la Poarta Brandenburg, un simbol berlinez recunoscut in toata lumea. Cel putin o cina poti servi in Die Turnhalle, aproape de centru, intr-o locatie impresionanta, cu un tavan ce se inalta la 7 metri de sol si cu o incapere care adapostea, candva, o fosta sala de gimnastica.

4. Londra, Marea Britanie

Londra trebuie vizitata macar o data in viata, oricate povesti ai auzit despre capitala Regatului Unit. Permite sunetului de orologiu al Big Benului sa-ti atinga ferm auzul si Roata din Londra sa te ridice la peste 40 de metri inaltime. Acolo, toata privelistea orasului te intampina intr-un tur de 30 de minute. Cat despre viata de noapte londoneza, va veti impaca la fel de bine precum o vor face sunca si ouale de la micul dejun. A te duce sau a nu te duce la Teatru Globe din Londra? Aceasta este intrebarea in cele din urma pentru ca acesta a fost locul unde Shakespeare si-a semnat contractul de munca. Dar nu este nimic de pus la indoiala cu privire la gasirea unor zboruri mai ieftine din Bucuresti la Londra in acest an: fata de 2016, acestea sunt cu 12% mai ieftine la sfarsitul lunii noiembrie.

5. Viena, Austria

Ai auzit despre constructiile grandioase in stil baroc sau despre Jugendstilul „de aur”? Pe langa acestea, in Viena poti gasi si capodopere ale arhitecturii moderne. Iar Prater, renumitul parc de distractii, cu siguranta iti va satisface nevoia de adrenalina. Viena, frumoasa capitala de pe Dunare, ofera o bogatie de stiluri arhitecturale si iti poate arata putin din nobletea dinastiei de Habsburg. In plus, nu rata sa-ti rasfeti papilele gustative cu celebra cafea vieneza si faimoasa ciocolata, precum si faptul ca zborurile de la Bucuresti la Viena sunt cu 16% mai ieftine in acest an.

6. Paris, Franta

Parisul este genul de destinatie in care poti sa faci n’importe quoi pentru ca amintirile de acolo iti vor ramane lipite de suflet. Nu refuza nicio plimbare la malul Senei care incepe cu Ile de la Cité, insula putin mai mare de 1 kilometru, pe care regii francezi ai secolelor X – XIV au numit-o „casa”, si termina cu o vizita la Muzeul Luvru. Traverseaza apoi Gradinile Tuileries (cea mai de seama gradina din intreaga Franta) si vei ajunge la Galeria Nationala Jeu de Paume. Desi mai putin cunoscuta decat Luvru, vei descoperi acolo tot felul de minunatii ale fotografiei si mass-mediei post-moderne. Si zborurile de la Bucuresti la Paris au devenit chiar mai ieftine (-19%) decat catre Viena in acest an. Incroyable!

7. Praga, Cehia

Probabil ca, indiferent de cate ori ai fost in Praga, nu ai putea sa te saturi niciodata de strazile-i pietruite, de arhitectura medievala, de cafenele imbietoare, de oamenii frumosi sau de berea locala. Da, sa nu pleci de aici fara o vizita la Muzeul Berii. Continua cu cateva momente in Piata Orasului Vechi, la o cafea fierbinte, si fura din energia studentilor, turistilor, cuplurilor, copiilor, porumbeilor si miilor de fiinte vii care misuna aici, la poalele Ceasului Astronomic. Toate acestea sunt mai accesibile in acest an, cand poti gasi zboruri cu 6% mai ieftine din Bucuresti catre Praga, comparatie cu anul trecut.

8. Lisabona, Portugalia

Daca iei in considerare cateva zile de plimbare pe plaja ca absolut necesare inainte de a veni iarna, alege Lisabona. Iar daca nu vrei sa intri in bugetul de sarbatori pentru aceasta minivacanta, afla ca aceasta Capitala e Soarelui este una dintre cele mai ieftine din Europa. Si, daca credeai ca nu poate fi mai bine de-atat, mai e ceva: anul acesta gasesti zboruri din Bucuresti spre Lisabona cu 12% mai ieftine. Fa o vizita celui mai vestic capat al Europei, Cabo da Roca, pentru a admira valurile care se lovesc navalnic de stanca doar pentru a se reintoarce in nemarginirea marii. Si nu te intoarce acasa fara o traditionala placa de Azulejos, unul dintre principalele simboluri nationale.

9. Amsterdam, Olanda

Amsterdam este orasul tuturor libertatilor, dar cu un pret pe masura. Totusi, s-ar putea sa scapi ieftin daca stii cand si unde sa cauti. Referitor la cand, un zbor de la Bucuresti la Amsterdam la sfarsitul lunii noiembrie anul acesta este cu 17% mai ieftin decat in anul precedent. In plus, pentru a face economii la fata locului viziteaza Padurea Amsterdam, care nu este doar un mare parc, este un adevarat „loc de joaca” imens si plin de verdeata la marginea orasului. Pentru a lua contact cu localnici, continua vizita la una dintre pietele din Amsterdam: piata de obiecte de anticariat Waterlooplein, Piata de Flori si binecunoscuta piata interculturala Dappermarkt si Noordermarkt, de departe cea care va face diferenta prin atmosfera sa.

10. Bruxelles, Belgia

Parca tot ce tine de Bruxelles a fost cu grija ales de catre istorie si asezat intr-o cutie de bijuterii vintage pe care, mai apoi, timpul a lipit eticheta „regal”. Casa regala din Bruxelles, Galeriile Regale Saint-Hubert, Muzeele Regale de Arte Frumoase. Plimba-te prin impunatorul Parc du Cinquantenaire, traverseaza-i Arcul de Triumf si opreste-te la cel putin unul dintre urmatoarele: Muzeul Regal al Armatei si Istoriei Militare, Muzeul Aviatiei, Muzeu Automobilului.

Nota pentru editori

Analiza a fost efectuata pe baza a peste 97.000 de cautari pentru zborurile la clasa Economy, cu date de calatorie in perioada 29 noiembrie - 3 decembrie 2017, efectuate pe momondo.ro in perioada 1 august - 9 octombrie 2017 si in comparatie cu aceeasi perioada din 2016.

Pretul mediu pentru o destinatie a fost identificat pe baza pretului mediu in EUR pentru cautarile efectuate pentru clasa Economy cu pana la 90 de zile in avans pentru toate destinatiile cu plecare din Bucuresti intre 29 noiembrie - 3 decembrie 2017 si 30 noiembrie - 4 decembrie 2016. Preturile avea parte de modificari ulterioare.