Le multumesc tuturor care mi-au dorit asta, am simtit gandurile lor si le-am apreciat enorm. Probabil ca paream foarte fericita inainte de a pleca. Chiar eram, avand in vedere ca urma sa plec intr-un loc mirific si exotic unde ma asteptau experiente minunate. Nu era prima data cand calatoream in Nepal cu scopul de a cunoaste si analiza din punct de vedere al medicinii, neurostiintei si psiho-sociologiei tehnicile practicate de tibetani-budisti pentru atingerea echilibrului si armoniei indivizilor umani. E adevarat, abia asteptam sa ajung!

Probabil ca mulţi dintre voi va intrebati ce am facut aici pentru aproape 7 saptamani.

V-ati jucat vreodata cu cuburi Lego?

In cele 7 saptamani petrecute in Kathmandu, Nepal viata mea a fost ca un turn din piese lego. Dupa cum stiti, piesele au cateva culori care pentru mine au corespuns orelor de studiu, orelor de meditatie, micului dejun, pranzului, cinei si orelor de lucru necesare pentru a lucra la eseul pe care aveam sa il predau la final. Atat. In fiecare zi. in acest context, rutina s-a asezat in mintea mea intr-un fel in care nu a mai facut-o pana acum.

In perioada aceea, pentru mine rutina era precum piesele de Lego. Se asezau in fiecare zi la fel, fie ca este sambata, fie ca este duminica, fie ca este la inceputul lunii sau la final. Piese de lego care avea mereu aceeasi culoare: cand suntem la clasa invatam, cand suntem la masa mancam si asa mai departe. Zi de zi, mereu la fel!

Intrebarea pe care mi-am pus-o atunci si pe care v-o adresez astazi si voua este: alunga stresul acest mod de viata?

Raspunsul meu este ca da! Nu numai ca il alunga, dar nici macar nu e compatibil cu el. Nu ai cum sa fii stresat, nu are ce sa iti genereze stres. Stii mereu unde te afli si ceea ce va urma. Cu exactitate, iar ceea ce stii ca urmeaza chiar se intampla.

Cu toate acestea, stresul era în mintea mea. De unde credeti?

In viata de acasa (din Romania) nu exista piese de Lego. Acasa stiam in fiecare zi ce program am, insa de fiecare data desfasurarea zilei care urma aducea cu ea multe momente neasteptate si neanticipate. Fiecare zi era diferita si surprinzatoare, iar acest lucru reprezentinta pentru mine cele mai mari surse de stres. Viata mea era un haos stresant care mie mi se parea a fi rutina!

Intorcandu-ma la experienta din Nepal , tocmai iesirea din rutina generata de schimbarea modului de viata dezordonat de acasa a creat pentru mine momente stres. Probabil va asteptaţi la asta! Daca vreti o mostra a mintii mele din prima parte a perioadei in calatoria care tocmai s-a incheiat, va voi impartasi cateva din gandurile mele:

"De ce Dumnezeu face in fiecare zi acelasi lucru? Este atat de plictisitor si este prea multa informatie, iar profesorul trebuie sa faca / sa spuna in alt fel! Oare ce se confrunta cu familia mea? Ce se intampla acasa? De ce nu am asta? De ce am pe cealalta?

De ce se intampla asa? Care este explicatia?

Mintea noastra este un rezervor nesfarşit de factori de stres (autostres). Ceea ce am descoperit valoros prin viata mea de peise de Lego din Nepal a fost ca tocmai aceasta liniste generata de rutina m-a ajutat sa imi construiesc o minte mai calma. Am avut timp si am reusit sa o ascult, sa o cunosc si sa ma cunosc cu adevarat. Am reusit sa ma reechilibrez.

Un exemplu elocvent pe care vreau sa-l impartasesc cu voi este acela care s-a derulat cand unul dintre colegii mei de curs l-a intrebat pe profesor ce putem face ca sa fim mai purin stresati in viata noastra de acasa. Profesorul a raspuns simplu: "Faceti-va viata mai putin stresanta si atunci o sa va reduceti stresul."

Am ras toti, parea o banalitate!

Pentru mine astazi acel raspuns al profesorului tibetan-budist capata sensuri profunde. Este foarte adevarat si, la fel de adevarat, este faptul ca pentru a putea sa reducem stresul din vietile noastre este obligatoriu ca mintea noastra sa fie pregatita pentru a aceasta etapa.