Cinci orase si trei continente parcurse timp de aproximativ o luna de zile. Sau cum sa pleci din Bucuresti la Londra trecand, totodata, prin Chiang Mai, Kuala Lumpur, Singapore si Los Angeles, cu putin peste o mie de euro in 2018[1]. Aceasta calatorie este posibila, conform datelor inregistrate de motorul de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro, iar principala ruta este Europa – Asia – America si inapoi in Europa.

Oricat de mult calatoresc romanii in prezent in Europa si dincolo de granitele continentului, experientele de tip city break, care sunt pe termen relativ scurt – in general un weekend –, ofera mai putin timp pentru a descoperi o cultura sau a interactiona cu localnicii. O calatorie in jurul lumii permite o experienta mai bogata ca timp, culturi descoperite, intalniri cu oameni de-ai locului. Cu toate acestea, cine spune ca iti trebuie o avere pentru a-ti permite o astfel de calatorie?

Experiente pentru o viata versus bunuri pentru o perioada

Pentru mai multi romani calatoriile sunt prima optiune pe care o iau in considerare atunci cand se gandesc la cheltuieli in general[2]. 27% dintre acestia prefera sa investeasca in primul rand in experiente traite calatorind in lumea larga mai degraba decat in bunuri materiale. Hainele, incaltamintea, accesoriile sunt prioritare pentru 18% dintre romani cand vine vorba de cheltuieli, in timp ce investitiile pentru imbunatatiri in casa sunt importante pentru 15% dintre acestia.

Cand vine vorba de experienta traita la destinatia de calatorie, interactiunea cu localnicii este, de asemenea, importanta pentru calatorii romani. Conform studiului momondo, romanilor le place intr-o mai mare masura sa intre in vorba cu localnicii (57%) decat cu alti turisti pe care ii intalnesc pe timpul calatoriei. Totodata, conversatiile cu alti turisti romani (51%) sau de alte nationalitati (49%) sunt placute pentru calatorii romani. Doar 14% dintre acestia prefera sa nu intre in dialog cu oameni noi atunci cand calatoresc.

Un alt mod de a descoperi lumea: o calatorie pe trei continente

Cu o planificare atenta si un strop de curiozitate, o calatorie low-cost poate, de asemenea, depasi granitele continentului european, transformandu-se din escapada de weekend intr-un tur in jurul lumii pentru aproximativ o luna de zile. Europa, Asia, America pot fi strabatute la pas in 35 de zile cu putin peste o mie de euro. Mai exact, cu 1.025 de euro romanii pot vizita cinci orase diferite si pot descoperi cinci culturi. Urmatorul itinerar si datele specifice de zbor pentru a face un tur low-cost in jurul lumii in 2018 au fost puse cap la cap de momondo.ro si flight hackerii aventurescu.ro:

1. Bucuresti – Chiang Mai (martie 2018)

Cu un cost mediu de 226 de euro

2. Chiang Mai – Kuala Lumpur (10 martie 2018)

Cost mediu de 65 de euro

3. Kuala Lumpur – Singapore (20 martie 2018)

Cost mediu de 10 euro

4. Singapore – Los Angeles (27 martie 2018)

Cost mediu de 418 euro

5. Los Angeles – Londra (31 martie 2018)

Cost mediu de 235 de euro

6. Londra – Bucuresti (4 aprilie 2018)

Cost mediu de 71 de euro

Pretul mediu total: 1.025 de euro.

Pentru calatorii care sunt flexibili cu datele de calatorie si doresc, totodata, sa caute mai multa inspiratie pentru un tur in jurul lumii intr-o perioada de timp diferita, specialistii momondo.ro recomanda utilizariea unui motor de cautare. O astfel de resursa pune la dispozitie utilizatorului oferta de calatorie care se potriveste cel mai bine cu preferintele sale, pornind de la optiunile alese de acesta: buget, orasul de plecare, destinatia dorita, perioada de calatorie disponibila si, de asemenea, alte interese – destinatii pentru plaja, munte, city break, ski, shopping.

„Faptul ca, in prezent, romanii sunt dispusi si interesati sa investeasca in calatorii de care isi vor aminti peste ani credem ca e un semn important al preocuparii lor fata de calitatea experientei in sine. O calatorie in mai multe orase si pe mai multe continente inseamna, intr-adevar, un bagaj mai mare de experiente traite, care cere, de asemenea, mai mult timp de calatorie, dar nu neaparat si un buget mare. Una dintre principalele preocupari ale noastre este le oferim oamenilor informatia si inspiratia de care au nevoie pentru a porni la drum catre cea mai buna calatorie, cu un buget si o perspectiva care sa le deschide orizonturi mai degraba decat sa ii limiteze”, spune Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.