Vacantele in extrasezon sunt ideale pentru cei care vor să viziteze locuri noi, dar nu au la dispozitie un buget foarte mare, dar si pentru calatorii care vor sa evite aglomeratia de turisti din varful de sezon si sa se bucure de o experienta autentica.

In Europa, sezonul turistic variaza in functie de tara in care vrei sa calatoresti. Destinatiile din Peninsula Scandinava sunt mai cautate in lunile de vara, cand zilele sunt mai lungi, iar temperaturile confortabile, in timp ce in sudul Europei poti avea parte de temperaturi de peste 20 de grade Celsius și la mijlocul lunii martie. Am strans cateva idei de city break-uri ieftine, care nu te costa mai mult de 100 de euro, daca imparti costurile cazarii cu inca o persoana, si in care poti pleca chiar acum:

Barcelona, destinatia ideala de vizitat in extrasezon

Orașul lui Gaudi este cea mai vizitată destinație din Spania. Peste 32 de milioane de turisti ajung, anual, in capitala Cataloniei, ceea ce a dus la o explozie a preturilor la apartamente si chirii, iar costul vietii a crescut enorm pentru localnici. Pentru ca nu mai face fata flxului de turisti, primarul Barcelonei a anuntat ca vor fi luate unele masuri pentru decongestionarea traficului din centrul orasului, care devine sufocant intre lunile mai si septembrie.

Barcelona si-a capatat renumele unui oras scump pentru turisti, insa, daca eviti varful de sezon si mergi intr-un city break in octombrie-noiembrie sau in februarie-aprilie, vei reusi sa admiri orasul in toata splendoarea sa, fara miile de turisti care vor sa isi faca poze, sa se plimbe sau sa cumpere suveniruri. In plus, ai sansa sa gasesti oferte bune si pentru cazare. Noi am gasit aici zboruri ieftine pentru destinația Bucuresti - Barcelona, in perioada ianuarie - aprilie, inclusiv pentru weekenduri. Pentru cazare, gasesti oferte avantajoase pe Airbnb sau pe Booking, cu mai putin de 50 de euro pentru doua nopti, de persoana, chiar in centrul orasului.

Cipru, locul cu temperaturi de 17 grade Celsius in ianuarie

Daca vrei sa scapi de ger, chiar si pentru cateva zile, Cipru este o destinatie care imbina frumusetea unui peisaj exotic si atractivitatea preturilor mici. In afara sezonului, vremea este placuta, cu temperaturi care ating 17 grade Celsius in luna ianuarie. Iar daca alegi sa mergi in Cipru in lunile martie-mai, ai putea avea noroc sa prinzi vreme buna de plaja si inot in Mediterana. Pe site-ul de care iti spuneam mai sus, zborurile dus-intors spre Larnaca costa putin peste 300 de lei, pentru luna martie, iar cazarea este foarte ieftina.

Noi am gasit pentru cazare apartamente aproape de Larnaca, cu 260 de lei pentru doua nopti, pret pentru doua persoane. Dupa cum vezi, pretul unui city break in Cipru nu depaseste 100 de euro, in extrasezon, iar singurul tau regret va fi ca nu stai o saptamana, ca sa te bucuri de priveliste si de clima blanda a Marii Mediterane.



Bordeaux, unul dintre cele mai frumoase orase din sudul Frantei

Cand spui Bordeaux, probabil te gandesti la vinul cu acelasi nume, insa orasul din sudul Frantei este un adevarat centru istoric. Cu peste 350 de cladiri istorice, monumente, zeci de muzee si galerii de arta si sute de restaurante si localuri celebre pentru mancarea delicioasa, nu este de mirare ca pana si locuitorii Parisului prefera escapadele in Bordeaux. Pe langa orasul superb pe care trebuie sa il vizitezi macar o data in viata, o scurta calatorie cu trenul te va duce la Dune du Pilat, cea mai mare duna de nisip din Europa, care ajunge pana la Oceanul Atlantic, si imprumuta, parca, un farmec aparte din frumusetea exotica a desertului Sahara.

In luna martie, in Bordeaux sunt deja temperaturi de aproximativ 15-20 de grade Celsius, o vreme numai buna pentru plimbari lungi pe stradutele incarcate de istorie ale orasului. Zborul dus-intors nu te costa mai mult de 310 lei, iar pentru cazare iti recomandam sa stai intr-un apartament dintr-o vila istorica situata in centrul orasului. Daca faci rezervarea din timp, ai sanse mari sa gasesti cazare sub 300 de lei, pentru doua nopti, chiar intr-o zona centrala.

Care dintre aceste trei destinatii ti se pare cea mai atractiva? Ce alte orase ai mai pune pe lista celor de vazut anul viitor?