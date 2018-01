Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru 2016 si 2017 si le-a comparat cu planurile de calatorie pe care mai multi romani le au in 2018. Mai mult, studiul momondo.ro dezvaluie cum au evoluat costurile de zbor si perioada de concediu a romanilor in cei trei ani pentru cele mai cautate destinatii.

Vacante anuale in Europa latina: durata mai scurta de relaxare, dar la un pret mai mic

Mai multi calatori romani au ales destinatiile insorite din Europa pentru a-si petrece concediile atat in 2016, cat si in 2017. Spania si Italia au inregistrat cele mai multe cautari de zbor in ultimii doi ani, conform datelor momondo.ro.

Romanii care au cautat sa calatoreasca in afara tarii in 2016 si 2017 s-au indreptat in principal catre Spania. Orasul catre care majoritatea calatorilor au cautat zboruri este Barcelona, cu plecare din cele mai mare aeroporturi din tara, din Bucuresti, Cluj si Timisoara. Interesul romanilor pentru o vacanta in capitala catalana a inregistrat o crestere semnificativa in ultimii doi ani iar pentru 2018, cautarile de zbor cu plecare din Bucuresti au crescut cu 77% comparativ cu 2017.

Conform momondo.ro, planurile de vacanta pentru 2018 ale tot mai multor calatori romani includ in continuare Barcelona ca principala destinatie. Cu toate acestea, perioada petrecuta de acestia la destinatie este tot mai scurta. Romanii care au zburat din Bucuresti au stat in medie 9 zile in 2016, 8 zile in 2017 iar pentru 2018 si-au rezervat aproximativ o saptamana in Spania.

A doua cea mai cautata destinatie de vacanta in randul calatorilor romani in ultimii doi ani a fost Italia. Drumurile acestora au dus intr-adevar in principal la Roma atat in 2016, cat si 2017. Durata media a unei calatorii in Italia a scazut, de asemenea, in ultimii doi ani. Daca in 2016, romanii si-au rezervat aproximativ 7 zile de concediu, in 2017 au petrecut in medie 6 zile. In 2018 mai multi romani au in plan o calatorie la Roma, inregistrand o crestere aproape dubla (97%) la cautarile de zbor pe momondo.ro. Insa zboruri mai multe nu inseamna neaparat o calatorie mai lunga. Fata de anul precedent, romanii si-au rezervat in medie 5 zile pentru calatoria pe taram italian.

Printre destinatiile de calatorie cele mai cautate de catre romani in ultimii doi ani si care au inregistrat cresteri constante din 2016 si pana in 2018 inclusiv se mai numara Portugalia, Franta si Thailanda.

Costuri de zbor mai mici in 2018

Cand vine vorba de costurile de zbor pentru o vacanta in strainatate, datele momondo.ro arata o scadere destul de mare a preturilor pentru aceste destinatii in 2018.

Zborurile catre Barcelona au inregistrat costuri tot mai mici in ultimii trei ani. Pentru o calatorie dus-intors la clasa Economy in 2016 romanii au platit in medie 171 de euro si in 2017 in medie 155 de euro. Pentru o deplasare cu avionul in 2018, calatorii platesc mult mai putin, in medie 112 euro de persoana.

Cu toate acestea, Roma ramane cea mai ieftina destinatie din top pentru o calatorie din Bucuresti in 2018, pretul unui zbor fiind in medie de 70 de euro.

Destinatii mai putin explorate – escapade in trend in 2018

Destinatiile de calatorie populare sunt invadate de turisti. Daca ajungi in Amsterdam, Paris, Berlin, s-ar putea sa fii foarte surprins nu de obiectivele turistice cat de cozi si preturi. Astfel ca mai multi calatori incep sa ia in considerare destinatii alternative. Tinand cont de asta, mai multi calatori decat pana acum vor alege destinatii care sunt asemanatoare cu orasele principale, dar mai putin aglomerate si mai putin costisitoare.

In loc sa urmeze traseul turistic catre Barcelona sau Roma de exemplu, calatorii vor pune ca destinatii urmatoare pe lista orase cu resurse culturale impresionante precum Marrakech si Madeira. Cu toate acestea, costurile de zbor catre capitale si catre alte orase mai mari sunt in continuare scazute, ceea ce face adesea ca majoritatea turistilor sa ramana acolo. Pentru a ajunge in locuri mai putin cunoscute in zona, turistii pot inchiria o masina sau se pot deplasa folosind transportul public.