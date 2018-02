Exploreaza Padurea Letea intr-un safari de neuitat, imbie-ti simturile cu delicioasele preparate traditionale la Festivalul Scrumbiei, creeaza momente unice si joaca-te cu pescarusii sau chirele de balta la Insula K (Insula Pasarilor). Admira cel mai frumos apus in Golful Musura si dimineata bea-ti cafeaua pe plaja alaturi de pelicani! Aceasta este reteta perfecta pentru o escapada in mijlocul naturii, la inceput de primavara! Daca inca nu ti-ai facut planuri pentru minivacanta de 1 Mai sau de Rusalii, Delta Dunarii este destinatia potrivita pentru tine si prietenii tai.

De ce sa vii in Delta Dunarii?

Din aprilie, Delta prinde viata!

O data cu primele raze de soare, natura isi reia ciclicitatea cu aceeasi emfaza si daruire de frumos. Isi pregateste ritualul pentru a-si primi oaspetii si in acest nou an. Dunarea, care a indurat iarna cu stoicism si cu magia sa atemporala, isi incalzeste chipul bland si staruitor in bataia solemna a soarelui. Verdele crud al vegetatiei deltaice in antiteza cu rosul si griul specifice zonelor nisipoase sau de stepa, cerul de un albastru clar, senin, canalele cu vegetatie ce ascund nenumarate specii de plante unele dintre ele endemice, toate aceste lucruri te indeamna sa explorezi un loc unic in lume!

Dl Mihai Calin, ghid turistic specializat ne descrie o parte din frumusetea peisajelor si a excursiilor cu barca: "Mergand usor cu barca pe canale, te poti bucura de un adevarat spectacol deltaic! Admiri cu uimire dansul lin al pelicanilor sub forma de spirala, auzi trilurile vioaie ale privighetorilor sau ale pitigoilor si simti parfumul irisilor de balta sau al zalogilor (arbusti cu frunzele in forma de varf de lance ce infloresc primavara in delta). Tot acum apar si primele plante acvatice. Daca suntem norocosi putem zari printre vegetatia proaspat inverzita broastele testoase, cele mai longevive animale din Delta Dunarii si ne putem bucura de aparitia puisorilor gainuselor de balta, abia iesiti din ou care hoinaresc printre stuf si plantele ce plutesc la suprafata apei. Ramai uimit de toate aceste minunatii deltaice si vrei sa afli mai multe secrete ale vietii din acest capat de lume".

Migratia pasarilor si perioada de imperechere

Daca iubesti natura si te regasesti in mijlocul ei, atunci cu siguranta vei fi impresionat de spectacolul oferit de migratia pasarilor calatoare precum si de ritualurile lor de imperechere! In cadrul plimbarilor cu barca pe canale, vei avea sansa sa vezi dansurile nuptiale care te vor fascina si vor da o nota inedita momentelor in natura! Vei fi surprins de penajul masculilor care vor sa impresioneze si sa atraga femelele pentru imperechere precum si de pestii care isi depun icrele si care pot fi observati chiar si in apele mai putin adanci.

Zborul pelicanilor este de asemenea un moment pe care nu trebuie sa il ratezi precum si modul lor de hranire alaturi de cormorani.

Unul dintre principalele avantaje pentru a alege Sulina este ca de aici poti merge la mare, dar poti face excursii si in Delta Dunarii, pe mai multe trasee turistice. Sulina, singurul oras in Delta cu o istorie impresionanta este, de fapt, o insula inconjurata de Marea Neagra, Dunare si canalele acesteia. Este de asemenea si cel mai estic punct din Romania dar si din U.E., orasul situat la cea mai mica altitudine fata de apa si tot pe aici trece si Paralela 45. In Sulina traiesc laolalta mai multe nationalitati dintre care amintim: lipoveni, ucrainieni, turci, greci sau haholi. Tocmai acest mix de cultura ii confera orasului un farmec aparte.

In prag de primavara, faleza isi asteapta oaspetii!

Parca si faleza are un alt suflu: vapoarele, dupa drumuri lungi in care au infruntat intemperiile vremii, acosteaza pe malul fluviului. Oamenii strabat strazile mai vioi, cu mai mult chef de viata si cu gandul la zilele frumoase de vara care bat la usa. Barcile pescarilor aluneca lin pe valurile Dunarii aducand un omagiu batranului fluviu care le este indrumator si totodata sfatuitor, prieten in lungile zile de iarna.

Tot acum apar si primii turisti, iubitori ai Deltei si indragostitii de natura. Cu rucsacul in spate si cu mult entuziasm pentru natura si aventura, indraznesc sa descopere traditiile, obiceiurile, locurile acestui colt de rai, atat pe uscat cat si pe apa. Isi dau strigare pe faleza, se urca in barca alaturi de ghid si pornesc pe mirificile canale ale Deltei sau fac turul Sulinei cu bicicleta si viziteaza cele mai importante obiective turistice.

Clima este perfecta pentru a explora Delta, temperaturile sunt ideale pentru excursii, insa dimineata si seara este mai rece, tocmai de aceea ar trebui sa adaugati in rucsac o geaca mai groasa si o pelerina de ploaie. Ploile sunt trecatoare si nu reusesc sa schimbe entuziasmul vizitatorilor sau programul sejurului, din contra, dau o nota de exotism si nonconformism zilelor petrecute in Sulina!

Delicatese dobrogene cat ai zice peste!

Scrumbia pe gratar cu mujdei de usturoi – specialitatea pe care nu o poti rata!