Călătoriile de unul singur sunt considerate una dintre cele mai importante tendințe de călătorie în 2018. Numărul persoanelor care aleg o astfel de experiență pare să crească de la an la an. Căutările de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care călătoresc singure", „cele mai bune țări pentru călătorii de unul singur" sau „cele mai bune destinații de călătorit singur" au crescut în ultimul an cu aproximativ 50-80%.

Probabil ai cochetat cu ideea de a-ți face bagajul și a porni la drum singur, fie de ziua ta, fie pentru că ai fost promovat sau pentru că îți dorești pur și simplu o schimbare. O călătorie de acest tip este posibilă indiferent dacă ești sau nu într-o relație. Pentru a te încuraja să explorezi lumea pe cont propriu, echipa din spatele motorul gratuit de căutare pentru oferte de călătorie momondo.ro a selectat cele mai bune orașe pentru călătorii singur și dezvăluie cele mai bune recomandări pentru a profita din plin de o astfel de experiență.

Planificare și siguranță

Primul pas în planificarea unei călătorii pe cont propriu ar trebui să fie răspunsul la întrebarea „Cât de încrezător sunt în timp ce călătoresc?” O destinație mai apropiată de România - cum ar fi unul dintre orașele europene ușor accesibile - este cea mai bună alegere pentru început, poate chiar o călătorie către un oraș deja vizitat anterior. Dacă distanțele mai mari nu reprezintă o piedică, poți lua în considerare și alte destinații. Factorul cheie rămâne pregătirea în detaliu a călătoriei, inclusiv verificarea mijloacelor de transport de la aeroport și cea mai ușoară cale de a ajunge la locul de cazare.

Siguranța este un factor major atunci când oamenii se tem de o călătorie de unul singur. Soluția în acest caz este de a te informa cât mai bine despre destinația pe care intenționezi să o vizitezi: ce comportamente sunt recomandate, care sunt mijloacele de transport la fața locului sau ce alte reguli nescrise trebuie avute în vedere. Înainte de a porni la drum de unul singur este întotdeauna bine să îți informezi familia și prietenii despre traseul pe care îl urmezi. Dar sentimentul de siguranță nu stă doar în cum te organizezi propriu-zis, el ține totodată de gândurile cu care pleci la drum. Câteva idei în plus în acest sens ți-ar putea crește nivelul de încredere și de motivație pentru o călătorie de unul singur.

De cele mai multe ori călătorii pe cont propriu se confruntă cu dificultăți în găsirea unui hotel pentru cazare la prețuri accesibile – adesea, ei trebuie să stea într-o cameră dublă, plătind exact același preț pe care îl vor plăti doi călători. De aceea, momondo.ro a verificat în ce orașe camerele single sunt mai puțin costisitoare decât cele duble. Conform datelor analizei, poți economisi până la 93% din costurile medii de cazare dacă îți planifici cu atenție șederea. Cea mai mare economie la cazare la un hotel poate fi făcută în Denpasar, unde camera single costă în medie 27 de euro, economisind până la 93% față de prețul mediu al unei camere duble în acest oraș.

De asemenea, Agadir pare a fi o destinație de nădejde pentru un călător singur, deoarece camera single este în medie cu 88% mai ieftină decât cea dublă. Lista celor mai bune trei orașe pentru o călătorie de unul singur este completată de un alt loc exotic - alegerea unei camere single față de o una dublă în Male va permite călătorilor singuri să economisească în medie 81% din preț. Dacă ai în plan să pleci la drum pe cont propriu ai la dispoziție numeroase destinații interesante, inclusiv orașe europene precum Luqa sau Ibiza.

Există, totodată, locuri în care călătorii pe cont propriu ar trebui să aleagă o cameră dublă pentru că poate fi chiar mai ieftină decât cea single. Printre orașele în care această opțiune este posibilă se numără Edinburgh, Amsterdam și Varșovia, unde prețurile medii ale camerei single sunt cu până la 22% mai mari decât cele pentru o cameră dublă.

Top 5 Oras Pretul mediu pe noapte la un hotel de 3-4 stele pentru o camera single (EUR) Pretul mediu pe noapte la un hotel de 3-4 stele pentru o camera dubla (EUR) Economii daca alegi o camera single in loc de una dubla (%) 1. Denpasar (Bali), Indonezia 27,11 52,54 -93 2. Agadir, Maroc 30,95 58,06 -88 3. Male, Maldive 159,53 288,36 -81 4. Luqa, Malta 30,95 52,54 -71 5. Ibiza, Spania 103,40 165,05 -60

Ce faci când ai ajuns la destinație și nu ai un partener de călătorie

Având detaliile administrative acoperite, poți să începi să îți planifice timpul liber pe care îl ai la dispoziție la destinație. Dincolo de excursii gratuite ghidate în jurul centrului orașului, oferite în toate destinațiile turistice principale, este bine să planifici câteva activități care se concentreze pe interesele și pasiunile tale. Nu este doar o mare oportunitate de a a te distra, dar și de a te întâlni cu oameni care apreciază lucruri similare și împreună cu care ai putea socializa. Un exemplu de astfel de experiență ar putea fi ateliere de gătit locale sau un tur organizat despre vin. Te mai poate ajuta aplicația gratuită momondo places care îți oferă o selecție a celor mai interesante locuri de vizitat la destinație.

Un alt mod de a te bucura de vacanță este să te relaxezi, iar masajul ar putea fi o experiență minunată, așa cum poate fi și o carte interesantă citită la o ceașcă de cafea. Pentru a nu fi surprins de costurile unei astfel de plăceri, momondo a inclus mai jos costurile estimative ale acestora. Cele mai scumpe servicii de spa pe care le vei găsi sunt în Male, dar există și locuri în care pot găsi prețuri cu adevărat interesante. În Denpasar și Agadir prețurile în medie sunt cele mai mici -- de 19 euro și, respectiv, 23 euro. În ceea ce privește prețul pentru o cafea sau o masă la un restaurant ieftin, nu ar trebui să îți faci griji, prețurile fiind similare cu cele din țară, arată analiza momondo.