Sunt recent întoarsă dintr-o călătorie în Dubai și, încă prinsă în mrejele acestui oraș cameleonic, am decis să vă împărtășesc câteva dintre cele mai dragi experiențe aici. Am avut șansa unui ghid iscusit și simt că, deși am la activ doar o singură escapadă în această destinație, posed secrete destinate doar cunoscătorilor. Iată câteva dintre ele:

Vizitează Dubaiul în Ramadan

Ramadanul marchează, în tradiția islamică, mometul în care Profetul Mohamed a primit primele versuri ale Coaranului. Până să mă intersectez direct cu această cultură, asemănăm Ramadanul cu postul creștin al Crăciunului. În realitate, există o diferență majoră: postul în sine este o tradiție definită prin socializare și reconectare pentru că perioada de abținere din timpul zilei adaugă și mai multă savoare cinei. Seara de seară, în timpul Ramadanului, musulmanii se adună în jurul mesei cu familia, prietenii și toți cei dragi pentru Iftar, un ospăț la propriu, dar și la figurat dacă ești pasionat de cultură și tradițiile altor popare.

Este neobișnuit să vizitezi Dubaiul în Ramandan pentru că, în aparență, orașul doarme în timpul zilei. Cu toate acestea, la o privire mai atentă vei găsi o mulțime de cafenele și restaurante destinate turiștilor și vei descoperi că resorturile funcționează normal (dar cu prețuri mult mai mici pentru orice, de la cazare la experiențe unice cum este înotul cu delfinii). Ca să nu mai adaug că este o perioadă excelentă de reduceri ;), un soi de Crăciun al shoppingului în lumea arabă.

Dacă orașul este aparent adormit în timpul zilei, situația este completă diferită în timpul nopții când Dubaiul este mai viu ca niciodată, într-o explozie de culoare, lumini și, desigur, ospitalitate, cuvântul care definește cel mai bine perioada Ramadanului.

Participă la un Iftar tradițional

Ramadanul este un obicei definit de dragoste, familie și prieteni. Dacă îți dorești să îmbrățișezi temporar cultura, nu există o metodă mai bună de a te lăsa prinsă în mrejele sale decât să participi la cina tradițională, Iftar.

Prima oară când am auzit despre Ramadan a fost în facultate, când colegii musulmani ieșeau în timpul cursurilor imediat după apus pentru a mânca. Era un obicei care nu făcea sens pentru mine: de ce să mănânci seara, când toată lumea știe că la micul dejun trebuie să mănânci ca un rege, la prânz ca un prinț iar seara ca un cerșetor.

Am aflat însă abia acum, ani mai târziu, că Ramadanul este mai puțin despre îndesularea de după apus ci mai repede de bucuria unei cine în familie sau cu prietenii. În timpul Ramadanului familiile își fac vizite aproape în fiecare seară, se organizează astfel încât, chiar și cel mai ocupat musulman, pune masa în familie înaintea afacerilor.

Alege un hotel în oraș

Este de asemenea o tradiția ca musulmanii să invite la Iftar și prieteni din alte confesiuni, un prilej excelent pentru a înțelege aceasta ca tradiția musulmană, poate mai mult ca oricare alta, este definită de toleranță și de ospitalitate.

Să trecem la câteva sfaturi practice: Dubaiul are reputația unui oraș scump. În realitate, cu puțină organizare, te poți bucura de acest oraș cu un buget prietenos. O dată, pentru că, în perioada Ramadanului, totul este mai ieftin și cam orice este la reducere. Al doilea, pentru ca una dintre recomandările ferme din Ramadan este corectitudinea, deci vei găsi, mai des ca niciodată, prețuri cinstite pentru aproape orice. Al treilea motiv este că, îți recomand să apelezi la un mic truc: în vreme ce hotelurile de pe malul apei au, chiar și în Ramadan, prețuri impresionante, cele din oraș oferă reduceri considerabile. Această opțiune, însumată cu o rețea desăvârșită de transsport la prețuri foarte accesibile, îți dă oportunitatea să vizitezi Dubaiul la un buget rezonabil, fără să faci rabad la condițiile de cazare.

Noi am locuit la Hyatt Regency Dubai Creed Heights, un hotel pe care îl recomand din inimă. Camerele spațioase și paturile super-confortabile, serviciile impecabile și micul dejun fabulos sunt doar câteva dintre motivele pentru care m-aș întoarce oricând aici.

Nu rata deșertul!

Dacă ajungi în Dubai, este aproape imposibil să ratezi o excursie în deșert, prin urmare acesta nu este chiar un sfat exclusivist. Dar am ținut morțiș să îl adaug pe lista din două motive: deșertul m-a cucerit într-un mod atât de intens și neașteptat încât m-am trezit în ziua următoare cu zâmbetul pe buze întocmai ca o adolescență îndrăgostită. Este imposibil să explic, deși rar mi se termină cuvintele, cum anume se ascunde atât de mult farmec între firele de nisip. Să fie tocmai această simplitate care îți dă ocazia să-ți așezi gândurile în minte, să fie cerul spectaculos al deșertului pe care se aștern mii de stele imediat după apus, să fie o energie aparte a dunelor de nisip… oricare ar fi motivul, te rog nu rață o excusie în deșert.

Al doilea motiv este pentru că, înainte de a părăsi acest spațiu magnific, îți propun să iei cina chiar la poarta deșertului, într-o oază primitoare de relaxare. The Desert Gate este o locație ascunsă între dunele de nisip în care poți savura o cină autentică, poți face sandboarding sau plimbări cu cămila.

Așează-te la poarta dintre trecut și prezent în The Dubai Frame

În mai puțin de 50 de ani Dubaiul s-a transformat dintr-o aglomerare de case primitive într-un oraș dominat de clădiri care ating cerul și de lux desăvârșit. În 1991 în Dubai există un sigur zgârie nori, în vreme ce astăzi este suficient să arunci un ochi pe fereastră și vei fi copleșit indiferent în ce direcție privești. Nicio altă locație nu spune mai bine această poveste că The Dubai Frame, o construcție de 150 m înălțime, în formă de ramă. De la ultimul etaj al acestei rame poți admira pe de-o parte orașul vechi, Old Souks, iar din cea opusă, Dubaiul nou, desprins parcă din cu totul altă lume. Cu toate astea, probabil că atracția principală este podeaua de sticlă, un adevărat deliciu pentru cei dornici de senazații tari.

Acestea sunt doar câteva dintre inspitele cu care Dubaiul te poate surprinde. Fiecare colț ascunde fie o poveste cu arome orientale, fie o piesă desprinsă parcă din filmele despre viitor. Indiferent ce cauți, în Dubai vei găsi.