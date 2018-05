foto: Leszek Czerwonka, Shutterstock

O dată cu vremea frumoasă, revine și cheful de călătorie. Parcă nimic nu se potrivește mai bine cu sfârșitul de săptămână decât o escapadă pe alte meleaguri. Toate bune și frumoase până la făcutul bagajelor. Ce și cum punem în bagaj pentru a avea ce ne trebuie fără însă să le încărcăm cu un surplus care nu este necesar?

La finele lui 2016, am luat drumul Dublinului cu gândul de a petrece acolo măcar trei luni de zile (m-am întors dupa una dar asta este o altă poveste). Am plecat cu trei trollere pline cu îmbrăcăminte și încălțăminte (pe lângă laptop, kindle, cărți și aparatul foto). Camera mea arăta ca un mic boutique. Acea experiență m-a învățat ca oriunde merg și oricât stau, este mai bine să am la mine strictul necesar, să am libertate de mișcare în loc să mî îngrop în lucruri. Și am învățat câteva lucruri de bază care mă ajută să îmi fac un bagaj eficient.

1. Verific prognoza meteo și starea vremii medie în perioada respectivă

Și asta pentru că nu vreau să am la mine haine groase dacă nu am nevoie de ele sau contrariul. Este foarte simplu să găsești online despre vremea dintr-un oraș sau o țară pentru fiecare lună a anului astfel încât să știi ce anume să iei la tine . PS - umbrela o poți achiziționa de la fața locului, dacă este cazul, pe post de suvenir.

Conținutul trollerului tău va arăta diferit dacă plănuiești o vizită culturală, care include seri la teatru și la operă și cine în locații exclusiviste și altfel dacă plănuiești o vacanță de cățărat pe munte. Pentru un city-break îți recomand să ai la tine o pereche de pantofi eleganți și o rochie de cocktail pentru că nu se știe niciodată ce invitație poți primi sau ce surpriză îți va face iubitul tău.

3. Imi pregătesc combinații vestimentare

Spre exemplu, o pereche de blugi va arăta diferit purtată cu o cămășă și o pereche de stilletos decât cu o pereche de teniși albi și un tricou cu o inscripție haioasă. Nu e necesar să îți iei la tine toată colecția de jeanși și tricouri și toate rochiile preferate. Alege câteva combinații care te vor face să te simți bine și să arăți proaspătă și diferit în fiecare zi.