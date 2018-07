Atunci cand planuiesc o vacanta, mai bine de jumatate dintre romani opteaza pentru cazarea la hotel. Conform studiului international despre calatorii initiat de momondo in 2018, calatorii romani aleg mai degraba hotelul ca optiune de cazare decat o camera, un apartament sau o casa inchiriata pentru cateva zile de concediu. Care sunt principalele criterii si costuri pe care acestia le au in vedere pentru acest an si cum difera ele fata de preferintelor calatorilor din alte tari, dezvaluie echipa din spatele momondo, motorul gratuit de cautare a ofertelor de calatorie la nivel global.

Cazare la hotel, mai degraba decat intr-o camera inchiriata

Dincolo de o destinatie care sa le incante toate simturile, mai multi romani sunt atenti la optiunile de cazare pe care le au la dispozitie, prioritizand ofertele de la hoteluri pentru vacanta lor. Conform studiului international despre calatorii realizat de momondo, mai mult de jumatate (53%) dintre respondenti au declarat ca prefera sa stea la hotel pe durata concediului, in special de cei cu varsta de peste 23 de ani.

O alta varianta atractiva pentru calatorii romani este inchirierea unei camere, a unui apartament sau a unei case pentru vacanta. 29% dintre acestia au in vederea aceasta optiune de cazare in calatoriile pe care le fac in acest an, mai ales tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 22 de ani. Doar 8% dintre romani prefera sa stea la un prieten sau la un membru al familiei pe durata concediului.

Aceeasi tendinta este intalnita in randul calatorilor de celelalte tari la nivel global si, in medie, 55% aleg sa stea la hotel.

Micul dejun si Wi Fi-ul gratuit sunt esentiale

Atunci cand aleg hotelul ca optiune de cazare pentru vacanta, romanii se orienteaza in principal in baza a trei criterii, pe care le considera esentiale. Cele mai importante sunt includerea micului dejun (66%) in pret, Wi Fi-ul gratuit (60%) si, bineinteles, locatie aproape de plaja (57%), cautate in proportii asemanatoare si de catre calatorii la nivel global.

Pentru tinerii calatori intre 18 si 22 de ani, accesul la Wi Fi este primul criteriu (70%) atunci cand rezerva o camera la hotel, in timp ce pentru cei cu varsta cuprinsa intre 56 si 65 de ani conectarea la internet gratuit este a treia optiune pe care o au in vedere.

Exista, de asemenea, pe lista serviciilor importante pentru mai multi romani cateva optiuni unde diferenta de procentaj dintre raspunsurile date de femei, respectiv barbati este mai mare: femeile sunt mai atente daca exista uscator de par in baie, in timp ce barbatii se uita mai degraba daca exista un mini-bar in camera si conditii pentru activitati sportive.

Cand au fost intrebati care este, in schimb, cel mai important aspect atunci cand aleg un hotel pentru vacanta, 62% dintre respondentii romani au ales confortul, mai important in special pentru femei. Totodata, proximitatea fata de obiectivele pe care doresc sa le viziteze (56%) si de linistea din camera (54%) sunt alte doua aspecte care conteaza in proportii asemanatoare atat pentru femei, cat si pentru barbati. Intr-o proportie usor mai mica, insa totusi importanta, se se numara faptul ca oferta de hotel este una ieftina (47%) si ca serviciile puse la dispozitie sunt de calitate (45%).

Servicii acoperite cu un buget de cel mult 41 de euro pe noapte

Pentru toate aceste conditii de cazare la hotel, majoritatea romanilor (69%) nu sunt dispusi sa faca economii atunci cand calatoresc, prefera mai degraba sa cheltuiasca mai putin pe cumparaturile la destinatie (43%), asa cum au declarat in studiu atunci cand au fost intrebati de aspectele din calatoria lor pentru care prefera sa economiseasca.

Cand vine vorba de costurile de cazare, aproape jumatate (45%) dintre romani platesc in mod obisnuit intre 17 si 41 de euro pe noapte. Dintre acestia, cei mai multi au varsta cuprinsa intre 23 si 55 de ani. Mai putin de un sfert (22%) dintre calatorii romani aloca un buget mai mare, de pana la 58 de euro pe noapte, in principal cei intre 56 si 65 de ani. Costuri mai mari pentru cazarea la hotelul, de pana la 81 de euro pe noapte, sunt dispusi sa plateasca 11% dintre romani, cei mai multi avand varsta cuprinsa intre 36 si 55 de ani.

„Unul dintre principalele aspecte de care mai multi dintre noi ne ocupam atunci cand incepem sa ne planuim concediul este alegerea locului de cazare. In functie de cat de clar este ceea ce ne dorim sa facem odata ajunsi la destinatie, putem opta pentru cea mai buna varianta de cazare: mai aproape de plaja sau de obiective turistice, deconectati sau nu de la internet, cu optiunea de mic dejun inclusa in pret sau posibilitatea de a ne ocupa independent de asta. Desi pentru 47% dintre romanii participanti la studiu este importanta gasirea unei cazarii ieftine, acesta nu este principalul criteriu, fiind mult mai atenti la servicii accesibile si de calitate, care se intre in bugetul de care dispun”, a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.