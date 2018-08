Din atatea destinatii exotice care par ideale pentru luna de miere este extrem de greu sa o alegi pe cea potrivita pentru tine si perechea ta. Exista, insa, cateva locuri care au fost parca special lasate de catre zei pe Pamant pentru a ne bucura de momente unice si pentru a celebra iubirea.

10 destinatii exotice ideale pentru luna de miere

Bali, supranumita „insula zeilor”, este un paradis indonezian in care te simti ca intr-o fantezie. Bali are cate ceva pentru fiecare, asa ca nu aveti cum sa va plictisiti. Daca sunteti un cuplu activ care adora sa aiba parte de tot felul de aventuri, aici va puteti bucura de activitati precum surfing, snorkeling sau scuba diving printre pestii tropicali. Daca sunteti atrasi de latura mistica a acestui loc, veti fi complet fascinati de templele balineze si de vulcanii Batur si Agung, considerati zei de catre localnici. Daca vreti doar sa va bucurati de plaja si de plimbari romantice la apus de soare, Bali va va oferi niste imagini pe care nu le veti uita niciodata. Drumul pana aici este un pic mai lung, insa odata ajunsi acolo va puteti bucura de foarte multe lucruri fara sa va goliti portofelul.

Frumoasa Portugalia are numeroase bijuterii naturale care par desprinse din cartile de povesti, iar unul dintre aceste locuri se numeste Madeira, situata in Atlanticul de Nord si considerata una dintre cele mai frumoase insule din lume. Peisajele deosebite fac din Madeira o destinatie de vis in care flora si fauna sunt absolut spectaculoase, cu plante exotice, palmieri si flori care creaza un cadru de poveste. Madeira este o destinatie ideala pentru luna de miere, atat pentru cuplurile care isi doresc o vacanta romantica si relaxanta, cat si pentru cuplurile care iubesc aventura. Puteti lenevi ore intregi pe nisip (insula se poate lauda cu unele dintre cele mai curate plaje, cu un nisip extrem de fin) sau va puteti aventura in valurile oceanului pentru sesiuni de inot, scuba diving, snorkeling sau plimbari cu yachtul. In Madeira se regaseste Portul Funchal, locul unde stationeaza si pleaca cele mai importante nave de croaziera din lume. Pentru a ajunge in Madeira trebuie sa luati avionul catre Lisabona, iar de aici mai aveti inca un zbor de aproximativ o ora pana pe insula.

Celebra insula greceasca este considerata una dintre cele mai frumoase si romantice zone din Europa. Santorini este in esenta o insula care emana romantism indiferent de locul in care te afli, fie ca te plimbi pe stradute privind casutele albe scaldate in soare sau ca privesti un apus magic la o terasa deasupra insulei. Santorini este un vis din care niciun cuplu nu va dori sa se mai trezeasca, apusurile de poveste, apa cristalina, plajele colorate si cultura culinara greceasca fac din Santorini un loc ideal pentru o luna de miere perfecta. Mai mult decat atat e foarte usor de ajuns, deoarece din Bucuresti exista zbor direct.

Printre cele mai frumoase destinatii din lume ideale pentru luna de miere se numara si Goa. Conform mitologiei hinduse, Zeul Parashurama, la randul lui o incarnare a Zeului Shiva, a coborat pe Pamant pentru a crea Goa. Situat in partea vestica, acesta este cel mai mic stat al Indiei si este o fosta colonie portugheza. Goa a fost de multe ori supranumit Perla Orientului sau Paradis al turismului si se spune ca odata ce ai ajuns aici, sufletul tau va ramane pentru totdeauna cucerit.

Votata trei ani la rand ca fiind cea mai frumoasa destinatie din lume, Palawan este un paradis exotic lasat de zei pe Pamant pentru noi muritorii. Pe langa nisipul alb si oceanul turcoaz, insula te incanta si cu formatiuni deosebite care amintesc de filmul Avatar: pesteri, lagune, rauri subterane si jungle tropicale. Biletele vor fi mai costisitoare deoarece este o destinatie indepartata, insa cazarea si mancarea sunt destul de accesibile.

Aflata la 35 km de coasta Tanzaniei, Zanzibar este o destinatie tropicala care a urcat in ultimii in topul favoritelor pentru luna de miere, mai cu seama pentru resorturile luxoase pe care nu trebuie sa platesti o galeata de bani, ca in cazul altor destinatii, pentru plajele spectaculoase, activitatile marine si experienta culturala unica. Datorita apropierii sale de Ecuador, in Zanzibar este cald pe tot parcursul anului si are zilele si noptile egale (12 ore fiecare), ca majoritatea tarilor din Africa de Est.

Imagineaza-ti un paradis cu o plaja al carei nisip este alb ca zaharul si atat de fin si perfect incat pare artificial. Adauga apele turcoaz si resorturile all inclusive si descoperi una dintre cele mai apreciate destinatii exotice pentru o luna de miere ideala in Caraibe. Aceasta destinatie este cunoscuta mai mult pentru relaxare decat pentru aventura, dar daca sunteti un cuplu care adora sa aiba parte si de putina nebunie, puteti face drumetii la Hoyo Azul sau cursuri de golf.

Insula Capri este probabil cel mai romantic loc din Europa, iar farmecul i se datoreaza in mare masura acelei doze de eleganta, mister si nopti seducatoare, plus salbaticia naturii care te face sa te simti in cu totul alta lume. Capri nu este o destinatie tocmai ieftina dar are un aer magic si o frumusete aparte pe care merita sa o vezi si sa o traiesti alaturi de perechea inimii tale. Pentru a ajunge in Capri cea mai buna varianta este sa luati avionul din Bucuresti catre Napoli, iar de aici luati vaporul. Exista mai multe tipuri de vapoare, cu hydrofoil-ul fiind cea mai rapida varianta.

Maldive

O atmosfera luxurianta fara rival, plaje uimitoare cu nisip alb si o lume subacvatica fascinanta, fac din Maldive alegerea ideala pentru o luna de miere pe care nu o veti uita toata viata. Maldive arata exact ca in imaginile fascinante pe care le vezi pe Instagram si care te fac sa visezi la paradis: soare stralucitor, lagune albastre, nisip alb si promisiunea unor momente care iti vor face inima sa bubuie de fericire.

Uita de Cappadocia sau Antalya, Marmais este locul care te va cuceri pe loc cu frumusetea sa naturala. Aflat pe malul Rivierei Turcesti, Marmais se mandreste cu un climat mediteranean cald si confortabil, care este ideal pentru luna de miere. De la insule spectaculoase si muzee fascinante, la parcuri acvatice si mancare grozava, orice cuplu se va bucura de un rasfat pe masura.