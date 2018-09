O escapada in lume, departe de agitatia si stresul din fiecare zi nu strica niciodata, ba mai mult decat atat, te poate vindeca de tristete, plictiseala sau absenta chefului de viata. Si v-o spune o calatoare impatimita care s-a vindecat sufleteste si si-a gasit fericirea calatorind. Pe langa bucuria de a descoperi locuri noi si a te pierde pe strazile captivante din orasele lumii, exista si cateva reguli de care ar fi bine sa tii cont daca vrei sa ai o vacanta perfecta. Mai jos am pregatit o lista cu cele mai importante reguli de bune maniere pe care ar trebui sa le ai in vedere atunci cand iesi sa cinezi sau sa te distrezi.

13 reguli de bune maniere la masa din lume. Tu le stiai?

1. In Franta nu te apuca sa mananci painea inainte sa aduca si restul mancarii

Daca ajungi la restaurant cu stomacul gol, dupa o plimbare lunga prin oras, incearca sa te abtii din a gusta din paine, chiar daca aceasta e adusa la masa inaintea mancarii. In Franta painea nu este considerata un aperitiv, ci serveste pentru a te ajuta sa mananci mancarea din farfurie. Mai exact, in Franta regula la masa este sa te folosesti de ambele maini pentru a manca – fie furculita si cutit, fie furculita sau lingura si paine.

2. Nu cere extra parmezan sau ketchup daca te afli in Italia

Daca te afli in Italia si ti se face pofta de o portie mare de paste sau de o pizza delicioasa, nu cere niciodata parmezan sau ketchup, daca nu iti este oferit in mod explicit. Este considerata o ofensa adusa bucatarului.

3. Tot in Italia, nu cere cappuccino dupa masa

Dupa ce ai terminat de mancat nu este potrivit sa comanzi un cappuccino, ci un espresso. Italienii privesc cafeaua ca pe un aliment care te ajuta la digestie si nu ca pe un desert.

4. Nu cere sare si piper in Portugalia

Portugalia e o tara minunata cu oameni veseli care transmit o energie pozitiva oriunde te-ai afla. Insa, daca nu vrei sa ii superi, nu cere sare si piper daca acestea nu se afla deja pe masa, deoarece se considera o ofensa adusa bucatarului si totodata gustului mancarii lor.

5. In Rusia este nepoliticos sa refuzi o alta bautura

Daca un rus iti ofera o bautura, traditia spune ca trebuie sa o accepti deoarece a oferi o bautura este un semn de incredere si prietenie. In concluzie, daca respingi bautura e ca si cum ai spune “nu ma intereseaza prietenia ta”.

6. Tot in Rusia: nu amesteca niciodata vodka cu altceva

Vodka este pentru rusi cum este tequila pentru mexicani. Rusii o beau simpla fara sa o combine cu nimic altceva deoarece se considera ca ii strici gustul. (auu ficatul)

7. Nu da noroc cu bere daca te afli in Ungaria

8. Mananca intotdeauna cu mana dreapta daca te afli in India

Daca vrei sa dai noroc sau sa inchini un pahar in cinstea cuiva nu o face cu bere deoarece ungurii vor interpreta acest lucru ca un semn de impolitete si bataie de joc. De unde insa aceasta aversiune a ungurilor fata de bere? In 1848 Revolutia Maghiara, un eveniment important al istoriei Ungariei si considerat unul dintre fundamentele identitatii nationale, a fost invinsa de catre trupele austriece, iar evenimentul a fost sarbatorit cu multa bere.

Nu am vizitat pana acum India dar, am ascultat tot felul de povesti, care mai de care mai neobisnuite si trebuie sa recunosc ca pe cat sunt de curioasa, pe atat de tare ma sperie ideea de a ajunge acolo. Daca te tenteaza sa mergi in India asigura-te ca folosesti mana dreapta atunci cand mananci si ca nu iti pui degetele in gura, doar folosesti degetul mare pentru a impinge hrana. De ce nu si mana stanga? Pentru ca aceasta este folosita, de regula, la baie.

9. Nu manca cu mana daca te afli in Chile

In Chile, atingerea mancarii cu mainile se considera lipsa de maniere. Da, da…aceeasi regula se aplica si pentru cartofii prajiti, pizza si burger.

10. Nu lasa bacsis in Japonia

Bacsisul este ceva obisnuit in tarile din Europa, insa in Japonia nu este vazut cu ochi buni. Foarte rar se intampla sa se lase bacsis, iar daca vei face asta te vei trezi cu banii respinsi.

11. In Etiopia nu manca din propria ta farfurie

Mai exact, in Etiopia farfuriile individuale sunt considerate o risipa si toata lumea mananca din mijlocul mesei, cu mainile.

12. In Thailanda e ciudat sa folosesti furculita

Furculitele sunt folosite doar pentru a umple lingurile atunci cand mananci. Nu le folosi pentru a manca deoarece s-a putea sa-ti atragi multe priviri incruntate.

13. Nu manca tot atunci cand cinezi in China

Chinezii considera ca e nepoliticos sa mananci tot din farfurie, asa ca, oricat de buna ti s-a parut mancarea incearca sa mai lasi ceva in farfurie. Mai exact, lasand un pic de mancare in farfurie este un semn ca ai primit suficienta mancare si ca te-ai saturat.

