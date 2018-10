Poate că vara a cuprins multe zile calde, dar s-a terminat, iar pentru mult timp de-acum înainte vei căuta modalități de a scăpa de frig. Pentru a-ți veni în ajutor în drum spre o vacanță însorită, echipa din spatele motorului gratuit de căutare a ofertelor de călătorie la nivel global momondo.ro vine cu o formulă de escapadă pe timp de iarnă.

Specialiștii momondo au analizat costul total al destinațiilor însorite populare pe durata iernii europene, lunând în calcul zboruri, cazare la hotel de 3-4 stele, mâncare, băuturi și transport public, pentru a dezvălui care este cea mai ieftină destinație însorită în această iarnă.

Chiang Mai este cea mai ieftină destinație însorită de vacanță în această iarnă

Poți prinde o săptămână de răsfăț sub soarele din nordul Thailandei pentru aproximativ 924 de euro, având cheltuielile de bază incluse. Chiang Mai are printre cele mai ieftine costuri de zbor și mâncare, sub 500 de euro, pentru șapte zile de concediu. De altfel, conform datelor motorului de căutare pentru călătorii momondo.ro, Thailanda s-a dovedit a fi printre cele mai ieftine opțiuni de vacanță, având alte două destinații în top 10 cele mai ieftine pentru cei care vor să fugă de iarnă anul acesta.

De asemenea, India și Indonezia sunt următoarele două cele mai ieftine destinații. Pentru o săptămână în New Delhi și, respectiv, Bali, cheltuielile de transport, cazare și mâncare ajung puțin peste 1.000 de euro, în fiecare dintre acestea. Deși avantajele costurilor de vacanță vorbesc de la sine, dacă vrei să pleci în căutarea zilelor calde în toiul iernii ai de înfruntat, în schimb, zboruri mai lungi, cu escale, dincolo de granițele Europei.

Există, însă, destinații precum Tenerife, în Spania, la aproximativ opt ore de zbor, pentru care poți găsi, în același timp, cele mai ieftine oferte la biletele de avion, în medie de 237 de euro. Orașul european oferă temperaturi blânde, iar costul total pentru cazare, transport, masă și băuturi este de sub 1.300 de euro.

10 cele mai ieftine destinatii insorite iarna aceasta si costurile pentru o vacanta de o saptamana Nr. crt. Destinatie Zboruri Hoteluri Mancare Bauturi Transport TOTAL 1 Chiang Mai, Thailanda €425 €409 €56 €23 €11 €924 2 New Delhi, India €462 €415 €74 €21 €4 €976 3 Bali, Indonezia €667 €333 €62 €25 €3 €1.090 4 Manila, Filipine €655 €345 €78 €20 €4 €1.102 5 Puerto Princesa, Filipine €675 €362 €56 €19 €2 €1.114 6 Bangkok, Thailanda €553 €479 €99 €29 €12 €1.172 7 Tenerife, Spania €237 €771 €200 €20 €19 €1.247 8 Colombo, Sri Lanka €531 €643 €56 €27 €1 €1.258 9 Phuket City, Thailanda €591 €555 €75 €29 €11 €1.261 10 Ho Chi Minh City, Vietnam €806 €380 €63 €17 €3 €1.269

Destinația cea mai populară pentru a scăpa de iarnă este Dubai

Dintre primele 10 destinații cele mai populare în căutările românilor, Dubai este de departe preferata. În timp ce prețurile pentru cazare, mâncare, băuturi și transport local nu sunt cele mai mici, costuri semnificativ mai scăzute sunt pentru zboruri, cu o medie de 238 de euro, ceea ce menține Dubai în top 4 cele mai ieftine destinații care sunt la mare căutare.

Thailanda câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor, trei dintre cele mai populare destinații aflându-se aici: Bangkok, Phuket și Krabi. Dintre acestea, Bangkok este a doua cea mai căutată destinație de către români pentru escapade însorite în această iarnă, cu cele mai mici costuri la cazare într-un hotel de 3-4 stele. Pentru o săptămână, trebuie să ai în vedere un buget aproximativ de 479 de euro. Totodată, alături de Phuket, cele două orașe thailandeze fac parte din top 10 cele mai ieftine destinații de vacanță iarna aceasta. Dacă alegi să te îndrepți spre Krabi, vei face economii în principal la mâncare și la transportul local, unde costurile sunt printe cele mai scăzute din topul celor mai populare 10 destinații.

Când vine vorba de luat masa în oraș, Colombo propune cele mai avantajoase meniuri, costurile pentru prânz și cină, în fiecare zi, sunt în medie, sub 8 euro. Aici, în capitala Sri Lankăi, poți avea parte, de asemenea, de cele mai mici prețuri la băuturi consumate zilnic – de exemplu cappuccino și bere locală –, precum și pentru transport local.