Chiar daca nu sunt cea mai mare fana a iernii si a zapezii, trebuie sa recunosc ca atunci cand orasele imbraca pelerina de basm si ofera atmosfera aceea unica de sarbatoare, speranta, bucurie si exaltare, imi inmoaie putin inima de Grinch.

Traditia targurilor de Craciun dateaza de sute de ani si sunt originare din Austria si Germania, primele fiind organizate inca din secolul 13. In Viena ele se organizeaza din anul 1294, iar in Frankfurt acestea au aparut in anul 1300. An de an, orasele din Europa se intrec in organizarea celor mai frumoase piete de Craciun, fiecare reusind sa te farmece, transformandu-se in adevarate taramuri de basm.

Targurile de Craciun din Europa care te vor cuceri in 2018

Zagreb

Capitala croata a revendicat pentru al treilea an consecutiv titlul de „Cel mai frumos targ european de Craciun”.

Targul de Craciun din Zagreb a devenit extrem de popular dupa ce a fost numit in anul 2016 de catre European Best Destinations „Cel mai spectaculos targ de Craciun din Europa”, iar de atunci si-a pastrat intaietatea in fiecare an.

Viena

Foto: By Calin Stan, Shutterstock

Primele targuri de Craciun au avut loc in Viena in anul 1294, iar de atunci capitala austriaca si-a pastrat traditia. Cel mai vizitat targ este Vienna Christmas World, organizat in fata superbei cladiri Rathausplatz, primaria din Viena. Aici sunt amenajate standuri comerciale care mai de care mai frumoase, unde poti gasi cadouri de Craciun, decoratiuni, dulciuri si bauturi calde. O experienta vieneza de poveste care merita traita macar o data in viata.

Londra

Targul de Craciun din Londra este deschis de pe 22 noiembrie pana pe 6 ianuarie, de la 10 dimineata, pana la 10 seara si este o experienta magica desavarsita.

Winter Wonderland situat in Hyde Park duce ideea de targ de Craciun la un un alt nivel si se transforma intr-un magnet ireversibil pentru sute de turisti. Ai aici ocazia de a face alpinism pe o scara de franghie, sa iei la rand standurile cu delicii de tot felul, sa ii urmaresti, in plina inspiratie, pe artizani, fie ei fierari sau sculptori, sa te dai in caruselul fermecat, sa te distrezi cu prietenii la patinoar si, ceva ce cu greu vei gasi in alta parte, sa vizitezi Regatul de Gheata – o expunere uriasa de sculpturi, o padure, un castel de gheata si o sumedenie de creatii fantastice.

Budapesta

Foto: By Dmitry Pistrov, Shutterstock

Targul de Craciun din Budapesta este unul dintre cele mai faimoase targuri din Europa si se transforma in principala atractie a capitalei in perioada sarbatorilor, cu sute de turisti care vin din toata lumea sa se bucure de o atmosfera magica. In piata Vorosmarty, in sutele de casute din lemn se comercializeaza doar produse artizanale traditionale si decoratiuni de Craciun, acestea fiind certificate de un juriu al Uniunii Asociatiei de Arta Populara din Ungaria. La targul de Craciun din Budapesta te poti bucura de mancare traditionala delicioasa, bauturi calde, dans si muzica live.

Sibiu

Foto: By cge2010, Shutterstock

Targul de Craciun din Sibiu, editia a-XII-a 2018 este un spectacol de lumini si muzica ce ofera o atmosfera magica de neuitat. O proiectie grandioasa pe toate cladirile din Piata Mare va transforma centrul Sibiului intr-un adevarat taram de poveste de sarbatori, cu numeroase atractii, atat pentru adulti, cat si pentru copii.

Stuttgart

Foto: By DS_93, Shutterstock

Unul dintre cele mai mari si mai vechi targuri de Craciun din Europa se afla in Stuttgart, Germania. Intr-o atmosfera idilica, un peisaj pastoral, desavarsit de cladirile istorice, inundate de lumina miilor de beculete din instalatiile care se intind acaparator, toate te imbie sa te bucuri de sarbatoare. Mireasma de scortisoara din vinul fiert, combinata cu mirosul carnatilor bavarezi prajiti la gratar te ademenesc pe loc. Daca ajungi pana in Stuttgart da o fuga si in Esslingen, un orasel situat cam la 15 minute, unde se afla ceea ce localnicii spun ca este singurul targ medieval de Craciun. Peste 200 de cabanute din lemn care arata ca acum sute de ani, in care vanzatorii isi asteapta clientii imbracati in straie de odinioara.

Edinburgh

Unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa se afla in Edinburgh, Scotia, care are unul dintre cele mai impresionante si stralucitoare programe de evenimente, activitati si divertisment. Piata de Craciun din Edinburgh iti ofera o multime de lucruri de vazut si de facut, te poti bucura de o vede panoramica de exceptie din varful a Big Wheel, sa te dai o tura cu caruselul fermecat din East Princes Street Gardens sau sa incerci o ciocolata fierbinte cu frisca si bezele.

Helsinki

Targul de Craciun din Helsinki se afla in Piata Senatului, o zona aflata in centrul orasului deasupra careia se inalta semet Tuomiokirkko, catedrala luterana. Daca ajungi pana aici trebuie sa iti desfeti simturile cu putin glogi (vin fiert la ei), sa te bucuri de luminitele de Craciun si de muzica.

Tallinn

Tradita de a impodobi un pom de Craciun in Piata Mare din fata primariei din Tallinn dateaza inca din anul 1441 si este in continuare una dintre cele mai frumoase, pastrandu-si acea aura medievala. Cantecele de Craciun se aud peste tot in difuzoare, iar mirosul de manacruri si gustari traditionale estoniene, precum budinca neagra, cartofii prajiti sau turta dulce iti lasa apa in gura. Mai mult decat atat, poti sa te incalzesti cu un lichior traditional fierbinte numit Vana Tallinn, bazat pe rom si care contine vanilie, scortisoara si uleiuri de citrice.

Strasbourg

Cunoscut drept “Capitala Craciunului”, superbul oras Strassbourg din provincia Alsacia, Franta situat la granita dintre lumile latina si germana, se transforma intr-un lacas magic al sarbatorilor de iarna. Aici noptile au sclipiri de miracol si totul pare desprins dintr-o carte de povesti. Recompensat de doua ori cu titlul de “Cel mai bun targ de Craciun” Christkindelsmarik (cunoscut si ca Marche de l’Enfant Jesus) cuprinde 12 piete intr-una singura si prima data a fost organizat in in anul 1570. 300 de cabane de lemn sunt raspandite pe intinsul a 12 zone tematice din centrul orasului pline cu bunatati de sezon precum nelipsitul vin fiert (vin chaud), biscuiti inveliti in arome de alune, portocale, scortisoara sau praline.