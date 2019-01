De cele mai multe ori, gandul de a pleca intr-o vacanta e conectat automat la una, maximum doua destinatii, intr-o singura tara. Cum ar arata, in schimb, o calatorie in care vizitezi doua tari? Cum ar fi sa mananci dimineata patiserie franceza, iar seara sa savurezi un pahar cu vin italian?

Pentru cei care se intreaba cum pot vedea cat mai multe destinatii cu cat mai putine resurse financiare si de timp, echipa din spatele motorului de cautare global care compara gratuit oferte de calatorie momondo.ro a selectat sase posibile optiuni de vacanta in care poti vedea doua fatete ale lumii intr-o singura calatorie.

1. Bruxelles (Belgia) – Amsterdam (Olanda)

Bruxelles este o destinatie care ar putea fi vizitata in fiecare an, iar ofertele la biletele de avion in extra-sezon sunt unul dintre principalele motive. Pune apoi la socoteala cele peste 1.600 de sortimente de bere, un distins accent frantuzesc si probabil cea mai delicioasa ciocolata din lume. Ai toate sansele sa intalnesti oameni de nationalitati diferite intr-o singura zi. In Bruxelles, spiritul european, cultura cafenelelor, a salilor de concert, a artei, a strazilor de poveste, a cosmopolitului convietuiesc.

De aici poti sa ajungi la Amsterdam cu un bilet de autobuz si doua ore si 45 de minute de rabdare, timp in care, desigur, poti sa arunci ochii pe geam. Odata ajuns in Amsterdam, ia la pas strazile impecabile, intesate de arta si istorie, bucura-te de experienta unui coffee shop olandez si degusta cascavalul national.

2. Copenhaga (Danemarca) – Malmo (Suedia)

Semnificatia cuvantului „civilizatie” poate fi inteleasa pe deplin umbland pe strazile din Copenhaga. Acest coltisor de mapamond pare maturat, aspirat si parfumat in fiecare noapte, iar fiecare fir de iarba este exact in locul unde ar trebui sa fie. In societatea daneza lucrurile merg ca unse, iar oamenii pe care ii vei intalni probabil te vor surprinde prin frumusetea lor. Desi este o destinatie pentru care e nevoie de un buget mai mare, exista acolo un soi de stil contemporan, elegant si plin de bun gust, pe care il poti simti in plimbarile tale prin oras.

Copenhaga se afla la o ora de cel mai fericit oras din Suedia. Ia autobuzul sau trenul ce strabate podul Øresund dintre cele doua orase. Biletul de autobuz este mai ieftin, insa trenul te duce in acelasi loc in putin peste 20 de minute. In plus, gara centrala din Malmo, la fel ca cea din Copenhaga, este intr-adevar in centrul orasului. In Malmo te asteapta spatii in aer liber, de la plaje la paduri unde sa pierzi notiunea timpului. In plus, poti gasi zboruri ieftine din Bucuresti aproape pe tot timpul anului spre Copenhaga si Malmo, cu atat mai mult daca ai in vedere regula de aur: sa rezervi biletul de avion in avans.

3. Viena (Austria) – Bratislava (Slovacia)

Daca nu astepti de la urmatoarea vacanta nimic mai putin decat arta si cultura, are sens sa vorbim despre Viena. Da-le simturilor exact ceea ce asteapta de la tine vizitand Palatul Schönbrunn, construit in stil baroc, si Palatul Hofburg.

La o ora distanta de Viena se afla Bratislava, una dintre acele destinatii subestimate, dar care obisnuieste sa surprinda. Capitala Slovaciei este printre acele locuri unde cu 5 euro se mananca bine, iar cu 1.5 euro gasesti o bere de calitate. In plus, daca ajungi aici in prima duminica a lunii, o sa poti intra in galeriile si muzeele orasului fara sa umbli nici cu gandul la portofel -- in mod gratuit! La fel poti intra si in Castelul Bratislava, asezat in varf de deal, privind asupra orasului si veghind curgerea nestingherita a Dunarii.

4. Torino (Italia) – Nisa (Franta)

In vreme ce majoritatea calatorilor se indreapta in graba catre Venetia, Roma sau Florenta, Torino, singurul oras italian regal, ramane locul in care poti respira aer local pur si unde turistii nu se calca pe pantofi. Aici poti testa preparate precum tajarin, tagliata di vitella si ravioli cu carne, pe care le poti completa cu cele mai bune vinuri locale. Torino e, de asemenea, capitala italiana a ciocolatei si destinatie in care sa nu pierzi din vedere o vizita la Palazzo Reale si la Domul de langa Piazza Castello.

De aici poti continua calatoria luand autobuzul care te va conduce catre Riviera Franceza, mai exact catre Nisa. Acest colt mediteranean poarta urme lasate de La Belle Epoque pe bulevarde enorme, case si cladiri impunatoare. In plus, poti vizita o a treia tara in aceasta calatorie, la pretul unui bilet de autobuz de 1.50 euro: Monaco!

5. Torino (Italia) – Lyon (Franta)

Dupa cateva zile de rasfat petrecute intre granitele unui oras italian, Franta ar incepe sa se contureze in planul de calatorie tot mai bine.

Si, in caz ca ai vizitat deja Nisa sau un cadru pitoresc incadrat de hectare de vie te atrage mai mult decat plajele insorite de pe Coasta de Azur, Lyon poate fi destinatia care sa se alature, fara sa dezamageasca, traseului tau de calatorie. In plus, Lyon se afla la o distanta de patru-cinci ore de autobuz fata de Torino.

6. Lyon (Franta) – Geneva (Elvetia)

Exista cateva motive pentru care Lyon atrage in general curiozitatea calatorilor. Probabil primul este datorat celebrelor bouchon-uri, restaurante lyon-eze de secol XVII, un soi de locasuri gastronomice. Dupa o astfel de experienta culinara, continua cu o plimbare in ritm propriu prin centrul vechi. Acesta este unul dintre cele mai bine conservate colturi de medievalitate europeana, iar strazile pietruite, buticurile, barurile si restaurantele cu vin de calitate te pot face sa-ti doresti sa pierzi avionul spre casa. Totodata, pe raul Sena se organizeaza, din aprilie pana in octombrie, croaziere spectaculoase, cu iz de cultura si vacanta.

Totusi, Geneva se afla la doua ore distanta de Lyon. Daca iti zboara gandul la Alpii elvetieni, apele reci si curate ce umplu Lacul Geneva, natura proaspata din parcurile orasului, continua-ti calatoria in Elvetia. Aici poti descoperi, de asemenea, 400 de branzeturi elvetiene si celebra ciocolata.

„Atat calatorii cu experienta, cat si cei la inceput de drum stiu ca unul dintre principalele ingrediente pentru o calatorie reusita este curiozitatea. Adaugand la aceasta planificarea in avans, avem baza pentru a descoperi o lume larga. Totodata, pentru cei care aceasta inseamna sa vada cat mai mult cu cat mai putine cheltuieli de timp si de bani, functia Multi-city, disponibila gratuit in motorul de cautare momondo, le permite sa gaseasca cele mai bune optiuni de zbor pentru destinatiile pe care vor sa le descopere. Pentru ca preturile variaza in functie de datele de calatorie, romanii pot compara, folosind functia Multi-city, destinatia de plecare cea mai avantajoasa dintre, de exemplu, doua orase din tari diferite si, astfel, ei pot planifica traseul final potrivit cu timpul si bugetul de care dispun”, a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.