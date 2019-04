Cele mai mari cazinouri din Europa

Unele sunt cu adevărat remarcabile.

Poate atunci când pleci în concediu nu iei în considerare și posibilitatea de a intra într-un cazino. Nu este neapărat nevoie să joci, poți pur și simplu să le vizitezi pentru că unele sunt cu adevărat remarcabile.

Casino Lisboa

Situat in Parque das Nações, Casino Lisboa le ofera pasionatilor de jocuri de noroc 700 de slot machines, 22 de mese de joc, 4 baruri, 3 restaurante si un amfiteatru cu 600 de locuri.

Casino de Monte Carlo

Deschis initial in 1856, Casino de Monte Carlo nu a a avut succesul pe care Charles, Prinț de Monaco l-a dorit. Acesta i-a numit pe scriitorul Albert Aubert si afaceristul Napoleon Langlois coordonatori ai proiectului, dar lipsa infrastructurii a dus la lipsa clientilor din cazino. Dupa mai multe schimbari de locatie si de management, in 1859 localul incepe sa devina profitabil. Actuala cladire a fost inaugurata in 1878 si a fost proiectata de arhitectul Charles Garnier. Astazi este unul dintre cele mai renumite cazinouri din Europa, fiind cautat atat de iubitorii de istorie, dar si de pasionatii de jocuri de noroc. Chiar si producatorii de filme au venit aici pentru scene din Ocean Twelve, James Bond, In Time, Madagascar 3, Cars 2.

Casino Baden-Baden

Marlene Dietrich l-a considerat cel mai frumos cazino din lume si intr-un fel avea dreptate. Proiectat acum 190 de ani, Casino Baden-Baden are un farmec aparte, fiind descris ca un adevarat mini-oras in care ai parte de experiente unice. Nu numai celebra actrita a fost cucerita de cazinoul din Muntii Padurea Neagra, dar chiar si Dostoievski a fost inspirat de loc sa scrie romanul ”Jucatorul”. Ca sa puteti juca aici, trebuie sa aveti peste 21 de ani si sa fiti imbracat adecvat. Daca nu aveti sacoul si cravata cu dvs., vi se poate inchiria la intrarea in cazino.

Casino At The Emipre

5000 mp de energie este promisiunea pe care cazinoul britanic le-o face celor ce ii trec pragul. Nu exista taxa de intrare, trebuie sa aveti doar peste 18 ani. In functie de starea de spirit si de fler puteti alege sa jucati la ruleta, poker, slot-machines sau black jack.

Casino Barcelona

263 de jocuri mecanice, 52 de mese de joc, 5 restaurante, un bar si hotel sunt gata sa ii primeasca pe pasionatii de jocuri de noroc ce trec pragul Casino Barcelona. De la 11 dimineata pana in zori, cazinoul promite experiente de neuitat intr-un cadru modern, contra unei taxe de intrare de 4 euro. Varsta minuma pentru acces este de 18 ani.

The Clermont Club

The Clermont Club este un cazino exclusivist unde se poate intra doar pe baza unui card de membru. Acesta se obtine numai personal, de catre persoanele care au implinit 18 ani. Inca de la deschidere, din 1962, clubul s-a adresat aristocratilor. Primii sai membrii au fost duci, marchizi, conti si membrii ai guvernului. Pentru ca tine la eticheta, clubul poate refuza sa-i primeasca chiar si pe cei care platesc cotizatia de membru daca nu sunt imbracati adecvat.

Situat intr-un castel construit in secolul al XIV-lea, Casono Castell de Peralda ofera o experienta moderna de joc intr-un spatiu elegant. Nu numai mesele de poker, jocurile mecanice sau ruleta sunt atractive, ci si wine-spa, hotelul de 5 stele, restaurantul fine fining.

The Hippodrome

Deschis in 2012, The Hippodrome Casino a avut deja peste 2 milioane de vizitatori, fiind unul dintre cele mai cautate locuri de acest fel din Londra. Salile de joc sunt dispuse pe 3 etaje, iar clientii au posibilitatea sa se distreze si la cele 6 baruri, in amfiteatrul cu 180 de locuri, in restaurant. Tinuta nu este obligatorie.

Aviation Club de France

Fondat in 1907, Aviation Club de France a fost destinat aviatorilor, fiind un club select si extrem de discret. Din 1925 s-a permis accesul ca membrii tuturor celor care plateau o taxa, dar care erau condiserati suficient de eleganti si bine educati. In 1995, deschide prima sala de poker din Franta, iar in 2007 este complet renovat din dorinta de a le oferi clientilor servicii cat mai luxoase.

Grosvenor Victoria Casino

Infiintat in urma cu 50 de ani, Grosvenor Victoria Casino are una dintre cele mai remarcabile sali de poker din Europa. Pe langa acestea, clientii mai pot juca la ruleta, isi pot incerca norocul la jocuri mecanice, la blackjack sau punto blanco.

Casino San Remo

Casino San Remo a fost proiectat de arhitectul francez Eugene Ferret si a fost deschis in 1905. Inca de la inceput, localul a fost gandit ca unul dedicat culturii, fiind gazda unor evenimente de inlata tinuta de la concerte la seri literare. Casinoul este impartit pe diferite tipuri de jocuri. Camerele pentru slot machine au 500 de astfel de aparate, exista 3 camere pentru jocuri de masa si una pentru poker. Tinuta nu este obligatorie, insa in camerele private este necesar sa purtati cel putin un sacou.

Casino di Campione

Casino di Campione a fost infiintat in 1917, iar in timpul primului razboi mondial a fost locul de intalnire al diplomatilor europeni. Astazi se afla in proprietatea statului italian. Este unul dintre cele mai mari cazinouri din Europa, cu o suprafata de 55.000 metri patrati, dispusi pe 9 etaje si 3 etaje subterane destinate parcarii.

Casino Gran Madrid

Pe langa multitudinea de jocuri de noroc pe care le ofera, Casino Gran Madrid este locul unde puteti avea o experienta gastronomica unica, oferita de chef Mario Sandoval, bucatar cu stele Michelin. De asemenea, aveti la dispozitie 3 baruri, unul dintre ele specializat in bauturi pe baza de rom. Tinuta nu este obligatorie, insa este interzis accesul in pantaloni scurti sau in haine cu simboluri ofensatoare.