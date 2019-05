Calatorii initiatice: 20 experiente inedite de trait o data in viata

Aceste calatorii te vor schimba pentru totdeauna!

Exista putine lucruri pentru care merita sa faci sacrificii, care te vor imbogati mai mult decat realizezi si care te vor face sa simti cu adevarat ca traiesti, iar unul dintre acele lucruri este calatoritul. Calatoriile pot fi incitante, terifiante, fascinante, stresante, dar mai mult decat orice, calatoritul in sine iti poate schimba viata si perspectiva din care o privesti. Nu exista educatie mai buna si facuta cu mai multa placere, decat aceea de a ajunge in locuri indepartate, de a descoperi noi culturi, de a cunoaste oameni noi, care traiesc complet altfel decat tine, iar anumite experiente iti garantez ca te vor schimba pentru totdeauna.

Chiar daca nu iti poti imagina acum, unele dintre aceste experiente minunate iti pot transforma complet modul in care privesti lumea si chiar pe tine insati. De la a supravietui unui zbor de ore intregi, la a fii fata in fata cu minuni ale lumii sau a participa la sarbatorile oamenilor dintr-o perspectiva culturala complet diferita de a ta.

Experiente inedite care te vor schimba pentru totdeauna

1. Admira Luminile Nordului

Poti admira Luminile Nordului, cunoscute si sub numele de Aurora Boreala in Islanda, Norvegia, Groenlanda, Canada sau Alaska. Momentul in care culorile cosmice danseaza intr-o gratie desavarsita pe cer mi se pare unul dintre cele mai frumoase si spectaculoase fenomene naturale din lume si unul care merita sa fie in fruntea clasamentului. Aceste lumini stranii si magice sunt rezultatul coliziunii dintre particulele incarcate ale vantului solar cu particulele atmosferei terestre.

2. Zboara cu balonul in Cappadocia

„Balon du-ma undeva departe!” UnA dintre cele mai spectaculoase si nebunesti experiente de care poti avea parte in aceasta viata este sa zbori cu balonul. Cappadocia este un fel de taram fermecat al Turciei si un loc in care dorinta ta poate fi transformata in realitate. Relaxarea completa care vine o data cu plimbarea cu balonul cu aer cald, combinata cu peisajul de basm din Cappadocia, face ca asta sa fie una dintre cele mai uluitoare experiente de care poti avea parte. Vei vedea livezi frumoase si podgorii, precum si tot felul de formatiuni stancoase si arhitecturi interesante cum ar fi bisericile din pesteri si casele sculptate in stanca.

3. Bucura-te de un apus magic la „Portile Raiului” in Bali

Bali este ca o carte postala vie, un paradis indonezian in care te simti ca intr-o fantezie si este dovada vie ca raiul poate fi descoperit pe pamant. Asa numitele „Portile Raiului”, o minune arhitecturala balineza, reprezinta limita dintre lumea exterioara si taramul magic al templului Pura Lempuyang.

4. Safari in Zambia, Africa

O alta destinatie unde poti trai o experienta de neuitat este Zambia care ofera oportunitati fantastice ce iti permit sa apreciezi cu adevarat natura in toata gloria sa. Experimenteaza un safari in locul de nastere ala safari-ului si bucura-te de peisaje spectaculoase, de fauna salbatica si nu in ultimul rand, de uimitoarea Cascada Victoria.

5. Viziteaza Collosseumul

Roma este o destinatie absoluta fascinanta care te seduce iremediabil si care, va spun cu toata sinceritatea, o data vazuta iti ramane pentru totdeauna in suflet ca o comoara nepretuita. De ajuns acolo, neaparat macar o data in viata. Si daca ai facut minunata alegerea de a merge in „orasul etern” paseste pe urmele marilor gladiatori si a imparatilor romani si viziteaza impunatorul Collosseum, o cladire absolut impresionanta. In acest loc, imparatii care au format istoria lumii, veneau sa se distreze si sa se bucure de sporturi (intr-adevar brutale). Privind acest glorios monument istoric, vechi de aproape 2000 de ani, ajungi sa iti dai seama cu adevarat de realizarile extraordinare ale romanilor.

6. Croaziera in Fiordurile Norvegiei

Printre minunile naturale pe care lumea moderna le cunoaste se numara si aceste fiorduri, care s-au transformat intr-un must see pentru impatimitii de aventura si calatorii, datorita frumusetii lor uimitoare. Formate inca din epoca glaciara, fiordurile norvegiene fac parte din lista celor mai spectaculoase si frumoase peisaje naturale ale Europei.

7. Viziteaza Disneyland

Disneyland este acel loc magic in care toate povestile devin realitate si in care orice copil sau adult se poate bucura de personajele preferate din desene si din basme. Aici vei avea parte de cele mai frumoase atractii, spectacole si parade, vei face cunostinta cu cele mai cunoscute personaje din universul Disney si iti vei aduce aminte de copilarie.

8. Plimba-te cu barca pe canale in Bruges

Cu stradutele pietruite, canalele misterioase si arhitectura care seamana cu turta dulce, Bruges este fara doar si poate unul dintre cele mai frumoase orase din Europa. Bruges reuseste sa te farmece din primele clipe si ai sentimentul ca ai deschis o carte cu basme si ai patruns acolo. Daca vrei sa traiesti o experienta absolut magica, plimbat-te cu barca pe canalele orasului si simte-te ca un personaj misterios din povesti.

9. Descopera fostul oras antic Petra

Orasul antic Petra, din Iordania, este inclus in lista moderna cu cele 7 minuni ale lumii. Cladirile sale sapate in stanca, aflate la capatul unui canion spectaculos cu un aer magic si misterios, te fac sa te simti ca Indiana Jones intr-o aventura uluitoare. Vei descoperi o zona secreta, ascunsa lumii, un loc ramas parasit vreme de aproape 1300 de ani si care a fost redescoperit recent.

10. Distreaza-te cu multa bere la Oktoberfest

Oktoberfest este cel mai mare festival al berii din Europa si un loc in care te poti bucura de distractie cat cuprinde. Primul Oktoberfest a avut loc in anul 1810, iar de atunci, festivalul berii, se desfasoara in zona Theresienwiese de langa centrul orasului Munchen. La Oktoberfest ai parte de de distractie, corturi de bere de o varietate de sortimente, delicatese bavareze, muzica populara traditionala si multa voie bune.

11. Viziteaza lagarul de concentrare Auschwitz

O amintire sumbra a cat de departe pot merge oamenii atunci cand uita de umanitate. O excurise la Auschwitz poate fi impresionanta, dar nu in modul acela tipic, ci auzind povestile despre tot ce s-a intamplat acolo in timpul celui de-al doilea razboi mondial si vazand ceea ce a ramas in urma, iti va schimba cu siguranta modul in care te gandesti la efectele politicii asupra vietii noastre.

12. Petrece pana dimineata in Ibiza

13. Fa o plimbare cu mocanita pe Valea Vaserului

Ibiza este printre cele mai populare locuri pentru petrecere, oferind o viata de noapte fantastica cu multa muzica electronica si distractie cat cuprinde. DJ celebri au mixat de-a lungul anilor in cluburile de aici, multi dintre ei chiar lansand aici melodii care au ajuns hituri in intreaga lume.

O calatorie minunata pe ultima cale ferata forestiera din Carpati, o aventura magica prin paduri intunecate si pajisti invadate de soare. Un colt de rai in care nu trebuie sa te grabesti nicaieri, misunea ta fiind de a lasa deoparte toate grijile si a te bucura de o priveliste deosebita si de locurile magice desprinse parca din povesti.

14. Viziteaza castelul Neuschwanstein

Castelul Neuschwanstein este unul absolut magic si te va atrage cu a lui vraja din primele secunde in care iti ridici privirea asupra lui. Situat pe un deal abrupt, inconjurat de Alpi, langa orasul medieval Fussen, castelul a fost sursa de inspiratie pentru Walt Disney. Este cea mai fotografiata cladire din Germania si una dintre cele mai populare destinatii turistice ale tarii.

15. Escapada in paradisul yoga Ubud, Bali

Aici te vei bucura de soare, de o intindere de nisip alb si fin, vei vedea creaturi tropicale si temple din piatra impunatoare care se ascund in jungla luxurianta. E un loc perfect in care sa uiti de toate grijile, sa te relaxezi fizic si pihic si sa iti revigorezi mintea si corpul la cursuri de yoga.

16. Festivalul ciresilor infloriti Japonia

Sakura – unul dintre cele mai frumoase festivaluri, un eveniment spectaculos al naturii si o traditie japoneza care este asteptata de intreaga lume. Cu o istorie care merge pana in secolul al VIII-lea, floarea de cires este simbolul national al Japoniei. O simfonie de culori si miresme care merita vazuta si traita macar o data in viata.

17. Plimba-te cu elefantii in Sri Lanka

Sri Lanka este o insula mica din sudul Indiei, care socheaza cu frumusetea naturala. Elefantul este simbolul insulei si ocupa un loc important in viata oamenilor de pe insula. Aici te poti bucura de o experienta unica si extraordinara, alaturi de aceste animale inteligente si fascinante.

18. Viziteaza piramidele in Egipt

Printre acele experiente uluitoare pe care merita sa le traiesti in viata asta se numara si vizitarea Marilor Piramide din Egipt, aceste constructii misterioase de pe planeta.

19. Excursie la Machu Picchu

Un loc desprins dintr-un film de aventura: un oras mitic, ascuns de jungla tropicala si descoperit de exploratori curiosi. Paseste in propria aventura in aceasta veche citadela ascunsa de secole de paduri si care acum este deschisa pentru vizitatori si ocazional pentru simpaticele Llame.

20. Du-te in cel mai vestic punct al Europei

„Aici, unde se termina pamantul si incepe marea…”

Portugalia este, fara doar si poate, o tara extraordinara cu multe locuri fascinante care merita descoperite si vazute. Printre acestea se numara si Cabo Da Roca, cel mai vestic punct al Europei. O fasie de pamanat cu stanci uluitoare, care se termina brusc, dezvaluind imensitatea oceanului, un peisaj salbatic care pare ireal. Pana in secolul XIV-lea se credea ca aici este capatul lumii, iar dincolo de ocean nu mai exista nimic.

