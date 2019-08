Esential pentru vacanta perfecta: 20 de lucruri pe care sa le faci inainte de plecare

Esti gata pentru relaxare si distractie, departe de casa?

Perfect! Daca ai ales destinatia, stii deja cam ce vrei sa porti si abia astepti sa pornesti la drum, acorda cateva minute acestui articol pentru a te asigura ca nu uiti nimic si ca lasi totul in ordine.

Numaratoarea inversa incepe aici:

O saptamana - 48 de ore inainte de plecare

Roaga pe cineva de incredere sa iti viziteze casa cat timp esti plecata - din motive de securitate si, daca este cazul, sa aiba grija de animalutele tale de companie;

Plateste facturile;

Asigura-te ca ai medicamentele pe care le iei in mod obisnuit și nu uita să incluzi și un ajutor în cazul simptomelor asociate toxiinfecției alimentare precum diareea, crampele abdominale sau stările de greață. Te poți baza pe FILTRUM®, un produs natural care se găsește în farmacii și care te poate salva în astfel de situații.

Pregateste-ti itinerarul - da, poti folosi telefonul pentru asta, dar daca ramai fara baterie sau fara semnal, e bine sa fii pregatita;

Informeaza-ti familia si prietenii unde vei pleca si ce itinerar vei avea.

O zi inainte de plecare

Fa curat in frigider si in bucatarie - arunca orice alimente care s-ar putea strica;

Fa check-in-ul si printeaza biletele;

Confirma rezervarile de cazare;

Noteaza adresa la care trebuie sa ajungi;

Verifica prognoza meteo;

Salveaza in telefon numerele care iti pot fi utile local;

Incarca bateriile telefonului, tabletei, laptopului etc.;

Asigura-te ca ai bani cash, preferabil in bancnote sau monede de valoare mica;

Pregateste-ti o trusa de prim-ajutor in care sa incluzi: plasturi, medicamente pentru durere, toxiinfectie alimentara , raceala, solutii anti-insecte, unguent antiinflamator;

Fa-ti bagajul - nu uita sa incluzi trusa de prim-ajutor.

In ziua plecarii

Scoate gunoiul, pentru a evita surprize urat mirositoare la intoarcere;

Uda plantele;

Scoate din priza aparetele electronice;

Asigura-te ca ai la tine toate actele si documentele necesare;

Inchide usile si ferestrele; incuie usa.

In vacanta

Odata ajunsa la destinatie, nu-ti ramane decat sa te bucuri de vacanta. Indiferent de locatia aleasa, fii, totusi, vigilenta si tine cont de cateva sfaturi:

1. Fii pregatita pentru urgente medicale

Mica trusa de prim-ajutor are un rol foarte important: sa previna agravarea unor afectiuni medicale. Ai grija sa nu iti lipseasca din geanta pastilele de care e cel mai probabil sa ai nevoie: un analgezic si tablete împotriva toxiinfectiei alimentara, precum FILTRUM®. Daca simti ca situatia devine alarmanta, mergi la camera de garda a celui mai apropiat spital.

2. Evita riscul de a-ti gasi casa jefuita

3. Nu da nicio sansa hotilor de buzunare

Daca esti pasionata de postarile pe retelele de socializare, e foarte probabil ca vei vrea sa pui poze si sa scrii despre locurile pe care le vizitezi. E usor de inteles entuziasmul de a impartasi experientele pe care le traiesti in vacanta. Ai grija, tutusi, sa nu mentionezi durata sejurului sau sa scoti in evidenta faptul ca nu a ramas nimeni acasa.

In lungile plimbari turistice e normal sa te fure peisajul si ideal ca acesta sa fie singurul „furt”. Preintampina pericolul de a fi victima unor hoti, tinand actele si banii intr-o geanta bine inchisa, purtata pe langa corp - nu la spate, nu in mana. Ia cu tine doar strictul necesar; lasa la cazare (intr-un seif sau un loc ferit) un act de identitate, un card si bani, in caz ca iti pierzi geanta.

Ultimul lucru pe care il doresti este ca o mica neglijenta sau o veste proasta sa iti strice binemeritatul concediu. Ia-ti masurile de precautie pe care le consideri necesare, tine cont de recomandarile noastre cand te pregatesti de vacanta si vei avea un sejur fara griji!

Sursa foto: unsplash.com