Idei de vacanta: 10 destinatii care au mai mult farmec toamna

Toamna este anotimpul ideal sa descoperi locuri noi si sa vizitezi orase fascinante, asa ca alege din urmatoarele idei si bucura-te de o vacanta plina de farmec.

Europa este plina de numeroase orase deosebite care iti pot taia respiratia cu frumusetea si unicitatea lor, mai ales toamna, cand natura explodeaza in cele mai frumoase culori.

Idei de vacanta: Top orase de vizitat toamna

Varsovia

Foto: By fotorince, Shutterstock

Daca iti plac cladirile pitoresti pline de istorie, berea artizanala care nu costa o avere si vrei sa ai parte de o calatorie in care sa te bucuri de cultura, Varsovia o sa iti placa la nebunie. Mai mult decat atat, orasul are o multime de baruri cu un design unic, unde te poti distra pana dimineata. Orasul care a renascut din ruine, capitala Poloniei a fost distrusa masiv de nemti in cel de-al Doilea Razboi Mondial, a reusit sa isi recapete farmecul si sa devina un oras in care noul si vechiul se impletesc simplu, elegant si magic.

Marsilia

Foto: By S-F , Shutterstock

Al doilea cel mai mare oras din Franta a fost intotdeauna un port important si strategic, iar amintirile indelungatei sale istorii pot fi vazute si admirate la fiecare pas. Orasul a fost fondat de catre greci, fiind denumit Massalia si devenind unul dintre cele mai importante porturi antice ale Mediteranei. Astazi, Marsilia, este unul dintre cele mai fascinante si cosmopolite orase europene si este ideal de vizitat toamna, atunci cand temperatura este moderata si nu e plin de turisti. Un motiv in plus pentru a vizita orasul este acela ca trebuie sa incerci cunoscuta supa groasa si sarata de peste, numita bouillabaisse.

Valencia

Foto: By V_E , Shutterstock

Chiar daca poate nu este primul pe lista atunci cand te gandesti sa vizitezi Spania, Valencia este un oras plin de culoare si are tot ce ti-ai putea dori de de la o destinatie unde sa petreci o vacanta de vis. Orasul emana o energie molipsitoare si este unul dintre cele mai atractive orase ale Spaniei. Cu o istorie veche de acum peste 2000 de ani, Valencia te ademenste cu arta si arhitectura, parcuri si gardini magice, mancare delicioasa si un stop de romantism. Daca adaugi si marea Mediterana si o temperatura perfecta in lunile de toamna ai obtinut combinatia ideala de vacanta.

Napoli

Foto: By BAHDANOVICH ALENA, Shutterstock

Napoli este locul de nastere al delicioasei pizza asa ca, daca esti fan, trebuie neaparat sa ajungi macar o data acolo si sa te bucuri de cea mai buna pizza din lume. Napoli este un oras incredibil, plin de viata si culoare, unde iti poti petrece ziua plimbandu-te pe strazile fermecatoare. Vei vedea cantareti, biserici superbe, statui neobisnuite, artisti stradali, grupuri care urmresc fotbalul in fata casei si multe alte lucruri deosebite. Daca esti la dieta, Napoli este cea mai rea alegere, pentru ca nu vei putea sa te abtii de la atatea bunatati care te ispitesc peste tot.

Hanovra

Foto: By Mapics, Shutterstock

Capitala statului federal Saxonia Inferioara si locul de nastere al lui Gottfried Wilhelm Leibniz – inventatorul matematicii binare si al lui Klaus Meine – vocalistul celebrei trupe rock Scorpions. Chiar daca acum arata ca un oras nou si modern, Hanovra are o istorie lunga si interesanta – putini stiu ca dinastia regala din Anglia se trage din aceasta zona. De altfel Hanovra a acondus Anglia timp de 123 de ani. Orasul este astazi plin de viata, cu un mix de arhitectura si un vibe care te face sa te indragostesti pe loc. Un punct in plus este faptul ca, deocamdata, orasul nu este atat de vizitat.

Porto

Foto: By Petr Pohudka , Shutterstock

Praga

Un oras superb din nordul Portugaliei ridicat pe dealurile printre care se strecoara raul Douro, un oras cufundat in istorie si traditii, centrul sau istoric fiind protejat de patrimoniul UNESCO. Istoria, arhitectura, mancarea, dar in special ospitalitatea oamenilor sunt doar cateva dintre motivele pentru care merita sa vizitezi Porto, macar o data in viata.

Foto: By TTstudio, Shutterstock

Minunata arhitectura a orasului Praga straluceste sub lumina delicata a toamnei, imbracandu-l in culori magice care scot si mai mult in evidenta istoria indelungata a orasului. Capitala Cehiei mai este supranumita „Orasul de aur” sau „Orasul celor 100 de turnuri” si face parte din grupul oraselor istorice care si-au pastrat structura urbana originala inca din Evul Mediu. O plimbare prin centrul orasului iti ofera sansa sa te intorci in timp, iar stilul renascentist, cel baroc, cel gotic sau art nouveau-ul se impletesc de minune intr-o hora de forme si culori.

Glasgow

Foto: By S-F , Shutterstock

Un oras impresionant de care te indragostesti pe loc. Numele orasului este de origine galeza si are o semnificatie aparte, traducandu-se prin „spatiu verde minunat”, aceasta pentru ca Glasgow se mandreste cu nu mai putin de 70 de parcuri si gradini impresionante. Toamna, peisajul este absolut spectaculos. Cladirile sale construite in stil victorian contrasteaza cu viata de noapte vibranta, pub-uri si restaurante unde te poti bucura de muzica live si concerte.

Basel

Foto: By Leonid Andronov , Shutterstock

Pentru iubitorii de peisaje montane si ciocolata, Basel este alegerea ideala, mai mult decat atat, putine orase din Europa se pot lauda cu atatea atractii culturale. Orasul se poate mandri cu o istorie de aproape 2000 de ani, care inca se reflecta la fiecare pas, formand un contrast formidabil cu elementele moderne de aici. Basel este asezat intre fluviul Rin si vechea cale de acces a orasului. Cu stradutele sale din piatra , casele vechi si frumos amenajate, fantanile viu colorate, bisericile medievale, toate acestea te trimit la vremuri indepartate.

Florenta

Foto: By Dennis van de Water , Shutterstock

Italia este una dintre destinatiile preferate de turisti din intreaga lume, iar Florenta este destinatia preferata de cupluri sau cei care se afla in cautarea unei povesti romantice. Exploreaza intr-o zi de toamna locul pe care Leonardo da Vinci l-a numit acasa si plimba-te pe strazile pe care cu secole in urma s-au plimbat cei mai mari artisti ai Renasterii si savureaza o inghetata (gelato) chiar acolo unde a fost inventata.

foto prima pagina: By Dennis van de Water , Shutterstock