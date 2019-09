Mișcarea „Flight Shame” – Cum să îți reduci amprenta CO2 când zbori cu avionul

Echipa LuggageHero are câteva sugestii pentru cei inspirați de tânăra activistă Greta Thunberg, care militează pentru protejarea mediului înconjurător. Adolescenta de 16 ani a plecat recent cu vaporul, evitând să zboare din Suedia către New York, pentru a participa la summitul privind schimbările climatice din 23 septembrie. (summitul tinerilor privind schimbările climatice va avea loc pe 21 septembrie).

Echipa LuggageHero are câteva sugestii pentru cei inspirați de tânăra activistă Greta Thunberg, care militează pentru protejarea mediului înconjurător. Adolescenta de 16 ani a plecat recent cu vaporul, evitând să zboare din Suedia către New York, pentru a participa la summitul privind schimbările climatice din 23 septembrie. (summitul tinerilor privind schimbările climatice va avea loc pe 21 septembrie).

Greta este imaginea „flygskam” („flight shame”), o mișcare ce ia amploare în Europa și America de Nord pentru a reduce transportul aerian cu scopul de a diminua impactul negativ asupra mediului înconjurător. Arderea combustibililor eliberează în atmosferă gaze cu efect de seră, printre care și dioxidul de carbon, contribuind la creșterea temperaturii globale.

România se află pe locul 16 în Europa (locul 51 în lume) în ceea ce privește cantitatea de emisii produsă de traficul aerian în 2018: 1.7 milioane de tone de CO2 - o creștere de 22% față de anul 2017. La nivel global este poziționată imediat după Maroc (1.97 milioane de tone CO2) și Finlanda (1.7 milioane de tone CO2).*

Air Transport Action Group informează că zborurile din toată lumea în anul 2018 au produs 895 de milioane de tone de CO2, în timp ce oamenii au produs 42 de miliarde de tone. Per total, industria aviatică este răspunzătoare de aproximativ 2% din totalul emisiilor de dioxid de carbon (provocate de oameni), potrivit IATA (International Air Transport Association). Aceste emisii pot avea un impact devastator asupra mediului înconjurător. Atât timp cât traficul aerian continuă să se dezvolte atât de rapid, este cert că daunele se vor multiplica. Dar încă nu este prea târziu să îmbunătățim situația.

Prezentăm câteva sfaturi pentru a reduce amprenta CO2 în timp ce continuăm să ne bucurăm de călătorii. Să nu uităm: Orice acțiune contează!

Evită zborurile scurte

De exemplu, pentru o călătorie de la București la Zagreb, folosind transportul rutier în locul zborului vei reduce emisiile de dioxid de carbon cu mai mult de jumătate. Cantitatea de emisii CO2 corespunzătoare unei persoane care zboară între cele 2 orașe este 240.5 kilograme, pe când folosirea mașinii ar produce 105.3 kg, iar o călătorie cu trenul 66 kg.**

Din punctul de vedere al energiei consumate, călătoriile mai scurte de 965 km sunt considerate mai eficiente folosind trenul, autobuzul sau mașina.

Folosește zboruri directe

Zborurile directe economisesc multă energie, pentru că decolările și atingerea altitudinii de croazieră consumă semnificativ mai multe resurse decât menținerea zborului. De fapt, aproximativ 25% din combustibil este consumat în timpul decolării.

Dar ocolește și zborurile foarte lungi

Consumul optim de energie corespunde unui zbor de aproximativ 4800 km. Zborurile mai lungi au nevoie de mult combustibil, ceea ce face aeronava mai grea, deci mai puțin eficientă.

Oferă-ți mai mult timp

Zboară mai puțin și petrece mai mult timp în locațiile vizitate. Beneficiu extra: Vei cunoaște mai bine locurile. Nu pentru asta călătorim?

Alege aeroporturi „verzi” atunci când e posibil

Cum le identifici? Programe de reciclare, design inteligent, poluare fonică redusă, control al emisiilor pentru toate vehiculele din aeroport. Aeroporturi renumite pentru eforturile de a proteja mediul înconjurător sunt Boston Logan International Airport, Zurich Airport, sau East Midlands Airport în Anglia.

Zboară la clasa Economy

Cu cât sunt mai multe persoane în avion cu atât energia se consumă mai eficient. În clasa Economy încap mai mulți pasageri, în timp ce clasele Business sau First oferă mai mult spațiu pentru mai puține persoane. De asemenea, clasele Premium au și scaune mai grele, permit mai multe bagaje și folosesc mai multe obiecte în timpul servirii.

Un bagaj mai greu împovărează avionul, diminuând eficiența energetică. Deci păstrează-ți bagajul cât mai ușor, pentru că oricum e mai comod.

Refuză sau reutilizează plasticul

Nu folosi plastic atunci când ești în aeroport sau în avion. Poți evita bețișoarele, paiele sau paharele. Dacă totuși nu poți evita în întregime, încearcă să le refolosești cât mai mult. De exemplu, ai putea să îți aduci mâncarea proprie la bord pentru a o evita pe cea ambalată în plastic.

Alege companiile care reduc amprenta CO2

Există operatori care obișnuiesc să monitorizeze impactul asupra mediului înconjurător, atât pentru consumul clienților cât și al angajaților.

Neutralizează-ți amprenta de dioxid de carbon

Există multe programe non-profit care calculează impactul negativ asupra mediului înconjurător și oferă șansa compensării efectului zborului tău. Prin aceste donații se finanțează eficiența energetică în diferite locuri din lume sau se intervine prin contra-măsuri cum ar fi plantarea copacilor sau achiziționarea cuptoarelor eficiente energetic în Africa.

Amână-ți zborurile pentru un an

Maja Rosén din Suedia încurajează oamenii să accepte provocarea de a nu zbura timp de un an – 2020. Anul trecut a fondat grupul We Stay on the Ground și a început să recruteze și alți activiști pentru a se alătura mișcării. Oricine se poate alătura, dar pentru ca o țară să fie considerată membru oficial este nevoie de 100.000 de persoane. Campanii intense de promovare au loc în Suedia, Marea Britanie, Danemarca, Belgia, Franța, Germania și Canada.

Rămâi pe Pământ

Te poți implica total, evitând să mai zbori, precum Greta sau alții ca ea. Poți folosi căi alternative de transport: trenuri, autobuze, vapoare, biciclete sau automobile (alături de alți pasageri).

Alătură-te mișcării

Indiferent dacă renunți definitiv la a mai zbura, faci doar câteva schimbări sau chiar mai amâni momentul, poți în continuare să ajuți popularizând îngrijirea mediului înconjurător. Poți alege să susții cercetările sau dezvoltarea industriei aviatice sustenabile energetic, sau să soliciți mai mult interes pentru eficientizarea transportului public și să încurajezi lideri locali sau naționali să prioritizeze temele schimbărilor climatice. Nimic nu este prea puțin!

Notă

*Sursa: Datele despre emisii ale Amadeus IT Group împreună cu International Civil Aviation Organization (ICAO), compilate de Griffith University Institute for Tourism și interpretate de LugaggeHero.

**Sursa: EcoPassenger, un instrument de calcul furnizat de International Railways Union.

Unități de referință: pentru o mașină au fost luate în calcul 1.5 persoane; pentru un tren a fost luată în calcul media de ocupare a locurilor; pentru un avion a fost luată în calcul media Europeană de utilizare, inclusiv sosiri, plecări și taxele de aeroport.

