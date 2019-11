Gwyneth Paltrow, Kate Hudson ȘI Zoe Saldana JOACĂ ÎN PRODUCȚIA Dubai: ‘A story takes flight'

Dubai Tourism a lansat un film de scurt metraj despre cum să descoperi Dubai pe cont propriu;

comunicat de presa

Dubai’s Department of Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism) anunță colaborarea cu superstarurile de la Hollywood Gwyneth Paltrow, Kate Hudson și Zoe Saldana. Proiectul se centrează pe filmul de scurt metraj, ‘A Story Takes Flight’, în care actrițele își joacă propriul rol, pornind în călătorii de explorare a Dubaiului, pline de inspirație, căutare, descoperiri și conexiuni.

Issam Kazim, CEO, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM) a spus: “ ‘A Story Takes Flight’ este aparte de orice alt film tocmai pentru că vorbește despre caracterul definitoriu al orașului nostru. Este o poveste despre modul în care fiecare persoana îl descoperă interacționând efectiv cu Dubai. Indiferent de cine ești sau de unde vii, călătoria ta alături de noi nu are linie de sosire – iar căile de explorat sunt infinite.”

Sub semnatura regizoarei Reed Morano, premiată Emmy și Director’s Award, cunoscută pentru stilul său cinematografic natural și intruziv, filmul captează esența fiecărei actrițe și relația personală dintre ele, surprinzând în același timp și frumusețea Dubaiului.

Retrăind experiența, actrița câștigătoare de Oscar, Gwyneth Paltrow a spus: “Una dintre plăcerile mele atunci când călătoresc este să mă conectez cu adevărat cu orașul respectiv, cu oamenii săi și cu partea de cultură locală. Dubai este special pentru că este un loc de contopire. Atât cei născuți aici, care sunt atât de mândri de moștenirea lor, cât și cei care au ajuns recent aici, aducând cu ei propriile valori și tradiții, toți contribuie la scrierea unei viitoare povești a orașului. Timpul petrecut de mine în Dubai a fost peste orice m-am așteptat și încă mi-a rămas atât de mult de văzut.”

Actrița și femeia de afaceria adăugat: “Varietatea pe care Dubai mi-a oferit-o a fost perfectă. Am călărit la răsărit și am ajuns să văd apusul de la o înălțime de 150 de metri. Abia aștept să îmi aduc băieții aici ca să continuăm aventura.”

Câștigătoarea Emmy, actrița Kate Hudson a completat: “Sincer, sunt atât de recunoscătoare pentru ospitalitatea de care am avut parte. Am petrecut mult timp explorând străzile din Old Dubai. Este incredibil să descoperi o artă atât de vibrantă și o muzică a comunității în inima unui oraș atât de modern și de futurist – ceea ce crede mare parte din oameni despre Dubai. Dar, sincer, prietenia oamenilor este cea care a făcut ca vizita mea să fie incredibilă și din acest motiv mă voi întoarce.”

Filmat timp de 8 zile cu o echipă formată din oameni din peste 30 de naționalități, producția evocă spiritul unui oraș născut din multiculturalism, oraș care continuă să prospere datorită oamenilor care trăiesc într-un loc căruia îi spun acasă. Trailer film:

www.astorytakesflight.com

https://www.visitdubai.com/en/a-story-takes-flight

Filmul va putea fi urmărit pe site-ul VisitDubai.com, pe canalele de Social Media ale Dubai și ale celor 3 celebrități. Filmul va fi disponibil din data de 22.11.2019.