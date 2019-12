2020 Bucket List: Top 8 Cazari inedite de incercat in noul an

Un hotel din gheata, o camera subacvatica, o casuta in copac sau un dormitor intr-un avion pot schimba perceptia asupra unei vacante si pot adauga mai multa culoare planurilor de la inceput de an.

Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a selectat cateva locatii de cazare perfecte pentru planurile de calatorie dinaintea noului an. Un hotel din gheata, o camera subacvatica, o casuta in copac sau un dormitor intr-un avion pot schimba perceptia asupra unei vacante si pot adauga mai multa culoare planurilor de la inceput de an.

Pentru ca fiecare an trebuie sa contina cel putin o vacanta memorabila, cazarea poate fi subiectul principal de discutie, mai ales daca locatia nu este una obisnuita. Conceptul arhitectural, amplasarea sau povestea din spatele afacerii sunt criteriile care au adus aceste unitati de cazare in planurile turistilor de pretutindeni.

Europa

In Anjou, provincia istorica din vestul Frantei recunoscuta pentru abundenta castelelor si a catedralelor, exista hotelul Fontevraud, o fosta catedrala care si-a pastrat exteriorul intact, cu arcade inalte, coloane restaurate si ferestre alungite. Interiorul este amenajat modern, in contradictie cu exteriorul iar stilul minimalist face din aceasta locatie o atractie turistica in sine. Nu foarte departe, intr-o alta regiune viticola din nordul Spaniei se afla Hotel Marques de Riscal, o cladire creata de Frank Gehry care pe langa acoperisul inedit, ofera 43 de camere cu design unic toate respectand exigentele unui hotel de 5*.

Laponia este renumita pentru igluurile care permit observarea aurorei boreale celor mai norocosi dintre turisti, iar Levin Iglut este un exemplu foarte bun, asigurand o priveliste perfecta prin acoperisul de sticla. In Suedia, tara vecina, tema principala este data tot de temperaturile scazute, deci un hotel din gheata completeaza perfect peisajul. Ice Hotel se diferentiaza de celelalte prin faptul ca in fiecare an are o noua arhitectura. Timp de aproximativ 5 luni, incepand din luna noiembrie, hotelul este creat si este la dispozitia turistilor, iar in fiecare primavara se topeste integral. Holurile hotelului sunt de fapt adevarate expozitii de arta care au ca obiect diverse sculpturi in gheata, iar fiecare camera are o tematica diferita si este sculptata de artisti din intreaga lume. Temperatura camerelor este mentinuta intre -5 si -8 grade Celsius. Turistii care prefera o varianta mai comoda dar la fel de speciala mai pot merge aproximativ 4 ore cu masina spre sud si vor gasi Tree Hotel, un ansamblu de casute construite in copaci, cu design diferit (OZN, cuib, pereti din oglinzi, etc).

Turistii romani care vor sa descopere habitatul gorilei de munte si cu putin noroc sa observe unul dintre cele aproximativ 600 de exemplare pot face acest lucru bucurandu-se de conditiile unui resort de lux cu o priveliste greu de replicat. Bisate Lodge este un complex amplasat in amfiteatrul unui vechi con de vulcan din Parcul National Volcanoes din Rwanda. Mergand spre est, in insulele Maldive se afla un alt loc de trecut pe lista de obiective din 2020: Resortul Conrad, cu a sa camera subacvatica din sticla, construita la 16 m adancime. Cu aceeasi priveliste se poate servi si masa in restaurantul amplasat in culoarul subacvatic din aceeasi aripa a complexului.

O alta locatie diferita de unitatile de cazare obisnuite se afla in Costa Rica, unde un avion Boeing 727 abandonat a fost preluat si transformat intr-un „hotel” inedit. 727 fuselage house ofera 2 dormitoare cu bai individuale si o terasa deasupra aripilor pentru amintiri speciale din vacanta in America Latina.

Featured foto by Jacob Lund via Shutterstock