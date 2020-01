2019: un an al calatoriilor. Unde au calatorit romanii in 2019

Marile capitale europene raman fruntase in topul preferintelor romanilor, care aleg sa isi petreaca vacantele pe pamanturile Romei, Londrei sau Barcelonei mai mult decat in oricare alt colt de lume.

Echipa motorului de cautare pentru calatorii momondo, a creat o harta interactiva care arata ce spun datele despre topurile, tendintele si preturile turismului practicat de romani in 2019. Acest studiu scoate la iveala orasele cele mai ieftine si pe cele mai populare, aflate atat intre granitele Europei, cat si in afara acestora. In plus, analiza specialistilor de la momondo arata tarile fata de care interesul romanilor a crescut semnificativ in anul acesta, dezvaluind astfel viitoarele trenduri de calatorie.

Cele mai populare destinatii in 2019: Roma, Londra si Barcelona in topul clasamentului

Marile capitale europene raman fruntase in topul preferintelor romanilor, care aleg sa isi petreaca vacantele pe pamanturile Romei, Londrei sau Barcelonei mai mult decat in oricare alt colt de lume. Viena, Milano, Paris si Atena urmeaza indeaproape metropolele italiana, englezeasca si spaniola, iar preturile medii care nu depasesc 150 € pentru zborurile dus-intors explica, in parte, aceste prime 10 preferinte ale romanilor.

Cele mai populare destinatii din toata lumea, in 2019 Destinatie Pretul mediu al zborului dus-intors (EUR) 1 Roma 59 2 Londra 78 3 Barcelona 139 4 Viena 62 5 Milano 47 6 Paris 133 7 Atena 67 8 Luqa 96 9 Paphos 77 10 Istanbul 140

Tendintele de cautare scot la iveala inclinatia romanilor pentru aventura si diversificare

Topul tarilor care au atras mai multi romani in 2019 (la nivel mondial) Destinatie Cresterea cautarilor de zboruri fata de anul precedent 1 Iordania 222% 2 Austria 80% 3 Panama 75% 4 Japonia 73% 5 Indonezia 57% 6 Mexic 47% 7 Croatia 47% 8 Filipine 43% 9 Mauritius 38% 10 Republica Dominicana 27%

In 2019, calatorii romani se arata mai mult decat curiosi sa cunoasca tari indepartate granitelor Europei. Peisajele desertice tipice Orientului Mijlociu, pamanturile incarcate de istorie si prezenta uneia dintre cele sapte minuni ale lumii au asezat Iordania pe locul intai in topul celor mai in trend tari, cu o crestere a cautarilor de zboruri de 222% fata de anul anterior. Este urmata la o distanta considerabila de Austria (+80%), de tari din America Latina (Panama, Mexic si Republica Dominicana) si destinatii asiatice (Japonia, Indonezia, Filipine). Dorinta romanilor de a cunoaste noi orizonturi este demonstrata si de cresterea spectaculoasa a cautarilor catre provincia tailandeza Phuket (cu 257% mai cautată decat in 2018).

Cu buget redus: cele mai ieftine destinatii in 2019

Dintre cele mai populare 100 de orase de anul acesta, Milano este cel mai ieftin oras european si international, cu un pret mediu al biletului de avion dus-intors de doar 47 €; cat se poate de aproape de capitala Germaniei (numai 49 €). Urmatoarele trei locuri, cu preturi ce nu trec de 60 €, sunt ocupate de orase italiene: Pisa, Roma si Pescara. Pisa este si unul dintre orasele care a cunoscut cea mai mare scadere a pretului la zbor - cu 50% mai ieftin fata de 2018.

Privind in afara Europei, capitala Iordaniei si statiunea israeliana Eilat sunt la fel de economice ca cele mai ieftine zboruri europene: 52 €, respectiv 56 € (in medie) pentru zborurile dus-intors. De la 140 € in 2018 la 52 € anul acesta, biletele de avion din Romania catre Amman s-au bucurat de cea mai mare scadere de pret (63%) in randul zborurilor internationale. Calatorii interesati sa descopere parti exotice ale lumii la pret redus, isi pot indrepta privirea catre marocanele Fez si Marrakech sau, pentru un pret mediu de 246 €, se pot aventura pana pe pamantul extravagantului Dubai.

Orasele cu cele mai ieftine zboruri in 2019 Din Europa Din intreaga lume Destinatie Pretul mediu al zborului dus-intors (EUR) Destinatie Pretul mediu al zborului dus-intors (EUR) 1 Milano 47 Marrakesh 52 2 Berlin 49 Antalya 56 3 Pisa 54 Istanbul 123 4 Roma 59 Tel Aviv 128 5 Pescara 60 Dalaman 140 6 Viena 62 New York 143 7 Venetia 65 Boston 188 8 Palermo 65 San Francisco 212 9 Marsilia 66 Amman 231 10 Atena 67 Dubai 246

Studiul se bazeaza pe cautarile de zboruri dus-intors la clasa economica, realizate pe momondo.ro, intre 01.07.2018 - 20.10.2019 si 01.07.2017 - 20.10.2018, pentru calatorii desfasurate intre 01.01.2019 - 31.12.2019 si 01.01.2018 - 31.12.2018 catre toate destinatiile, excluzandu-le pe cele din Romania. Preturile sunt supuse schimbarii, iar ofertele isi pot pierde valabilitatea.

Foto: By Yuliya_P, Shutterstock