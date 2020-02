Ani Gheorghe: ”De Sfântul Valentin, îmi doresc să merg cu soțul la Dubai”

Ani Gheorghe, sora Elenei Gheorghe, are încă nostalgia vacanței patrecute anul trecut în Dubai alături de soțul ei, Paul Pârvulescu, și de fiul lor, Lucas.

Așa că, recent, a stabilit cu sportivul că le trebuie o mică escapadă, ca doi îndrăgostiți, în faimosul Emirat.

“Mie mi-a plăcut tot ceea ce am văzut și făcut în Dubai anul trecut. Dar, cum niciodată nu poți spune că ai văzut atât de multe, la câte are de oferit această destinație, țin neapărat să revin. Îmi doresc să ne cazăm tot la Zabeel House – aflat în inima Dubai Creek. Apoi, amândoi am fost de acord că trebuie să repetăm experiența cu Beduinii din deșert. Dunele fabuloase, mersul pe cămile, tradițiile lor, show-ul cu șoimi… Este ceva ce nici nu pot descrie în cuvinte! Asta se trăieste!”, spune Ani.

Oricât de mult și-ar dori Ani Gheorghe să stea clipă de clipă alături de soțul ei în această excursie, ceva îi va separa. “Soțul meu a fost fascinat de turul Dubaiului cu hidroavionul. Mi-a spus că va apela din nou la cei de la Seawings – o companie locală extrem de profi , întrucât vrea să trăiască iar senzația unică de a face turul Dubaiului în acel avion. Îmi tot repetă: «Îți dai seama? 45 de minute de senzație!» Iar eu o să profit să mă duc la Dubai Mall, pentru o sesiune de shopping. Deși… dacă el va face acest tur în 45 de minute, eu nu îi garantez că termin cumpărăturile în sincron perfect. Dar, mă poate aștepta la Acvariul din Dubai Mall”, a povestit ea râzând.

Pe ”To Do List”, Ani este decisă să mai adauge Dubai Frame. Amândoi au fost fascinați de cum se vede Emiratul de sus. “Vreau să stăm împreună și să privim spectaculoasa panorama, bând o cafea la peste 150 de metri înălțime. Atunci ai senzația reală că ești mult mai aproape de Dumnezeu!”

Cei doi spun cu sinceritate că, dacă anul trecut s-au bucurat alături de cel mic la Kidzania, la Dubai Parks and Resorts (Legoland, Motiongate) și la IMG worlds of adventure, acum, fiind ca doi porumbei, vor sta o noapte și la Hotelul Lapita sau Marriott. ”Nu ne-am decis încă. De altfel, e foarte greu. La Dubai e greu să te decizi. Dacă am putea, am evada vreo 3 luni. Dar, dacă mă gândesc mai bine, nici așa nu am avea timp pentru tot!”, punctează ea.