Ana Baniciu și Cătălin Cazacu, la Dubai 

Ca doi buni prieteni, în căutarea unor zile în care să își creeze unele dintre cele mai frumoase amintiri, Ana și Cătălin au decis să facă o vizită în uimitorul Emirat Dubai. Activi și plini de viață, celebra și frumoasa cântăreață alături de bunul prieten, omul de televiziune și pasionatul de motoare, au optat pentru unele dintre cele mai frumoase lucruri de vizitat și de experimentat în Dubai.

comunicat de presa

Să îl cunoaștem pe Black. Delfinul Black.

Odată ajunși în Dubai, nu puteau rata o vizită la faimosul Atlantis The Palm, la Waterpark-ul Aquaventure (unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din Orientul Mijlociu), pentru a înnota alături de delfini, pentru a se distra pe toboganele unde tone de apă te împing și rotesc ca într-un parc de aventuri, a juca bowling pe o pistă personalizată cu numele lor, pentru ca mai apoi să se bucure de mâncăruri delicioase la Wavehouse.

Însă nimic din toate cele de mai sus nu ar fi avut aceeași însemnătate pentru Ana și Cătălin dacă nu ar fi început ziua de luni alături de minunații delfini din Dolphin Bay al Atlantis The Palm. Primul care i-a întâmpinat, pozând ca un adevărt star de cinema, a fost Black. Cei doi au fost cuceriți iremediabil, iar înnotul alături de Black și frații săi a făcut ca cei doi să exclame: “Putem să îi luăm acasă?”

“Cel mai impresionant moment pe care l-am avut în Dubai a fost întalnirea cu Black. Black este un delfin incredibil de deștept care a dansat și s-a bucurat împreună cu noi de întâlnirea noastră. Am vizitat multe locuri într-un timp relativ scurt, după cum ați văzut și la noi pe profilele de social media. Am fost o gașcă frumoasă de prieteni, într-un oraș incredibil de dezvoltat, cu o temperatură numai bună și cu foarte multe lucruri de făcut. Cu siguranță mă voi întoarce, deoarece mai am pe listă multe locații de vizitat”, a spus Ana Baniciu.

De la mâncarea de tradiție la cea à la carte

Dubaiul înseamnă căldiri înalte (precum Burj Khalifa – cea mai înaltă clădire din lume), restaurante cu un view de neegalat, hoteluri ce intră în Cartea Recordurilor pentru înălțimea lor. Însă, Dubai înseamnă și cultură, tradiție, mâncare internațională. Cu alte cuvinte, o experiență trecută prin toate simțurile de la cel vizual și olfactiv până la cel al gustului.

Ana și Cătălin nu și-ar fi imaginat că 4 ore de tur prin Old Dubai, în experiența Frying Pan Adventures, îi va duce câteva zeci de kilometri prin Souks (bazarurile din Dubai), aflând istoria mirodeniilor, a textilelor și degustând preparate dintre cele mai diverse chiar la restaurante cu tradiție de zeci de ani. Mai mult, nu și-au imaginat că pot lua cina într-u restaurant iranian unde nu cu multă vreme înainte de sosirea lor poposise fiul cel mic al Emirului Dubaiului.

Iar ca totul să fie încununat cu aroma Dubaiului modern, Ana și Cătălin au servit una dintre cine la înălțime, optând pentru restaurantul Ce La Vie. Ajunși la etajul 54 al unui renumit hotel din centrul Dubai, nu mică le-a fost surpriza atunci când însuși Chef Howard Kos li s-a alăturat la masă pentru a-i saluta. Au stat la povești și au aflat că Chef Howard Kos a lucrat în mai multe restaurante cu stele Michelin din America (New York și California), dar este renumit de a fi reinventat ideea de clasic în bucătărie. În preparatele meniului de la CÉ LA VI combină culinaria din Los Angeles, New York City, San Francisco, Shanghai și Tokyo. “Experiența culturală pe care Farida de la @fryingadventures a oferit-o m-a cucerit pe loc. Mâncarea lor este incredibil de bună și de gustoasă”, povestește Ana Baniciu.

Ana recunoaște că a preferat să ignore odihna pentru a putea vedea cât mai multe locuri din Dubai și a trăi cât mai multe experiențe. ”A fost pentru prima oară când am vizitat Dubaiul și mă bucur că l-am avut ca și ghid pe prietenul meu bun, Cătălin. A fost o experiență frumoasă, ne-am distrat alături de prietenii noștri, am încercat multe lucruri noi, am descoperit cultura locuitorilor de acolo și modul lor de viață. Nu am avut parte de prea multă odihnă, încercând să vizităm cât mai multe obiective.” Și Cătălin punctează: “Nu m-am mai distrat așa tare de ceva timp, cam de când am căzut prima oară cu bicicleta. Mă bucur că am putut să mă reîntorc în Dubai după 4 ani și nu singur, ci alături de prietenii mei. Cu Ana mă știu de ceva timp, pe lângă faptul că de-a lungul timpului am avut câteva proiecte împreună, noi suntem și foarte buni prieteni și mă bucur că am putut să îi arăt ceva locații faine. Ce-i drept, pe unele dintre ele nu le știam nici eu, pentru că au fost făcute între timp.”

Iar printre locurile în care s-au distrat maximum se numără Hatta și Deșertul din Dubai, printr-o sesiune de Desert Safari marca Orient Tours Dubai.

Hatta este o zonă cu munți și aparține de emiratul Dubaiului încă din anul 1850. Iar acolo cei doi au făcut carting, au tras cu arcul și s-au bucurat de sărituri în apă…

Cât despre desert, ce mai poate fi de adăugat în afară de cuvintele celor doi după experiența plină de adrenalină a Dune Bashing, distracție cu placa în nisip și alintul aplicat cămilelor? “Să nu mai spun de scurta noastră călătorie în deșert și de momentele în care am făcut safari. Am “făcut cunoștință” cu niște cămile foarte drăguțe și docile. Atât eu, cât și Cătălin iubim foarte mult animalele și nu am vrut să le chinuim, așadar doar eu m-am plimbat cu una dintre ele; fiind mult mai slabă, cămila aproape că nu m-a simțit pe ea”, spune Ana.

“În deșert a fost destul de interesant să o plimb pe Ana cu cămila, cât și să facem safari împreună. Am înotat cu Delfinul #Black, am făcut multe activități sportive la Hatta dar am și făcut Surf pentru prima oară în viața mea la Atlantis the Palm. Cum zice și Ana, merită vizitat și, clar, eu mă voi reîntoarce cât mai repede, poate chiar de Revelion”, adaugă Cătălin.

De la 150 de metri înălțime la distracție în Global Village

Dacă vizita la Dubai Frame le-a aratat 3 perpective asupra Dubai: trecut, prezent și viitor, show-ul ”La Perle” le-a demonstrat că imposibilul devine posibil. Aproape că au rămas fără rasuflare în fața acrobațiilor și momentelor pline de adrenalină prezentate în show-ul La Perle. Însă, una dintre cele mai savuroase distracții le-a fost oferită la Global Village. Locul unde peste 70 de țări și culturi se întâlnesc și îți oferă un tichet de acces către cultură, tradiție, mâncare și… distracție. Dornici de adrenalină, Cătălin și Ana au avut curaj să încerce diferite locuri din parcul de distracții, firește și pe cele la înălțime.

Cei doi buni prieteni și-au promis să mai revină în Dubai și să descopere multe alte locuri și distracții.