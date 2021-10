Similare sau diferite? ADAC, NHTSA , PLUS , CREP – testele globale de sigur

Europa, America, Tarile Nordice si Australia pot avea multe lucruri in comun, insa cand vine vorba despre piata auto expertii in domeniu spun ca exista mai multe diferente decat similitudini. Designul, functionalitea, capacitatea motoarelor, precum si criteriile de evaluare a conceptului de siguranta auto sunt complet diferite.

Probabil acesta este si unul dintre motivele pentru care scaunele auto pentru copii sunt si ele fundamental diferite in aceste piete. Modalitatea de prindere, structura, calculul fortelor de impact si a reculului sunt fundamental diferite.

Acest lucru nu insemna ca legile fizicii sau calculele matematice sunt diferite in America, fata de Australia sau Europa - insa exista atat de multe diferente in structura unui scaun auto, precum si al automobilelor – incat practic, a compara un scaun auto din Europa cu unul din America este ca si cum am compara mere cu pere.

Spre exemplu, in America conceputul de Isofix practic NU exista, desi in Europa se considera a fi cea mai sigura modalitate de prindere a scaunului, cu rezultate net superiore la testele de siguranta.

Modalitate de prindere din Statele unite (LATCH flexibil sau rigid), inexistenta in Europa, este extrem de diferita, iar masinile din Europa nici macar nu au acest sistem de prindere integrat.

Mai mult decat atat, in America, majoritatea scaunelor au un sistem atasat centurilor, care are menirea de a fixa si mai bine centurile (sa nu alunece de pe umerii copiilor). Practic in Europa, un asemenea sistem este INTERZIS, pentru ca se considera ca ar ingreuna scoaterea copilului din scaun, proces care trebuie facuta printr-o singura miscare.

Sistemul suplimentar de fixare al centurilor din America. Acest sistem NU poate fi utilizat in Europa.

De asemenea, legislatia din SUA pare putin mai inceata la a se updata, conceptul de i-Size nu exista inca, prin urmare evaluarea unui scaun auto se face momentan in functie de greutatea copilului. Acest criteriu este considerat mai putin relevant, in Europa – si prin urmare va fi eliminat total incepand cu 2024 (cand evaluarea unui scaun auto se va face exclusiv in functie de intaltimea copilului).

Referitor la criteriile de evaluare NHTSA acestea par mai degraba a fi centrate pe consumator si pe ‘grija’ca acesta sa inteleaga modul de utilizare al produsului (fiind stiut apetitul celor din America pentru procese stupide) si nu pe criteriile de siguranta obiective si masurabile.

Criteriile evaluate de NHTSA sunt:

1. evaluarea instructiunilor scaunului auto: cat de clare, complete si pe intelesul consumatorilor sunt

2. modalitatea/usurinta instalarii scaunului auto in masina

3. claritatea etichetelor, precum si cat de complete sunt informatiile furnizate

4. usurinta de securizare a copilului

Detalii despre criterii gasiti acesand linkul oficial: https://www.nhtsa.gov/car-seat-ease-use-ratings

Criteriile de testare ADAC sunt fundamental diferite fata de NHTSA, in cazul acesteia primeaza siguranta in cazul unui impact (frontal si lateral).

1. Siguranta in cazul unui imapact. Acest criteriu are o pondere de 50% din nota finala, deci mult mai mare ca si in cazul celorlalte criterii. In baza acestui criteriu se testeaza siguranta in cazul unui Impact frontal (la 64 km/ora) si al unui Impact lateral (la 50 km/ora). Pactic acest criteriu de baza al ADAC, NU exista in cazul testului NHTSA

2. Functionalitatea scaunului: adica instalarea scaunului, scoaterea lui, curatarea si toate aspectele care tin de manevrarea lui.

adica cum se aseaza, cat spariu ocupa in masina. De asemenea cum sta copilul, daca este confortabil, daca vede in exterior.

4. Continut de poluanti, se refera la compozitia husei si la posibilele substante nicive pentru copil.

Mai multe detalii despre criteriile ADAC, gasiti AICI

In practica aceste diferente de NORME si de CRITERII de evaluare intre modelele Americane si cele Europene se traduc prin existenta modelelor de scaune complet diferite, care desi pot avea aceeasi denumire – nu doar ca nu seamana deloc, dar structura lor este complet diferita.

Spre exemplu Nuna – PIPA lite Din Europa si America. Desi aceeasi denumire, model complet diferit. Produsul este testat NHTSA, insa nu este testata ADAC. Ar fi imoral si deplasat sa spunem ca acest model este bun in Europa, pentru ca a fost testat in America. In fapt cele 2 modele nu au nimic in comun, cu exceptia numelui, sunt produse distrincte.

NUNA - Pipa Lite – varianta din America,precum si criteriile de evaluare NHTSA

Varianta Europeana a aceluiasi produs, complet diferita de varianta Americana. In afara de denumirea comuna, produsele se diferentiaza complet, ca structura, constructie, modalitate de prindere.

Mai mult decat atat in America nu exista un test standardizat pentru Impactul lateral, ceea ce in cazul ADAC este un punct extrem de important.

NHTSA anunta de multa vreme o imbunatatire a criteriilor de evaluare/testare pentru ca exista multe organizatii de parinti care fac presiune in acest sens – insa de fiecare data raspunsul displomatic al NHTSA este ca lista cu noile criterii este ‘in progres’.

In aceeasi masura Graco Slimfit LX – varianta din Europa si cea Americana difera total. De la structura bazei, la inaltimea si latimea scaunului. Parctic cele 2 modele de scaune auto nu au nimic in comun, in afara numelui.

Acest model American este INTERZIS a fi vandut in Europa, pentru ca nu are nici un test European. (nu poate avea vreun test European pentru ca este facut conform altor norme de siguranta).

Aceeasi denumire Graco – slimfit LX, insa varinata Europeana, complet diferita de cea Americana. Desigur, aceasta varianta europeana este interzisa a fi vanduta in America (nu are nici un test de siguranta american, pentru ca este realizat dupa alte norme).

Daca asa cum am vazut,criteriile de evaluare ale testelor NHTSA nu au nimic in comun cu testarile ADAC, iar produsele existente in cele 2 piete sunt extrem de diferite - nu acelasi lucru putem spune despre testatea ADAC si PLUS. Testul Suedez Plus, este un test extrem de strict, insa care este in concordanta cu normele Europene. Un scaun auto testat PLUS, este un scaun auto realizat conform normelor Europene, deci care poate fi utilizat in Europa – spre deosebire de modelele americane care nu pot fi utilizate in Europa. Detaliile despre testul Plus, le gasiti AICI

CREP este institutia care testeaza scaunele auto din Australia. Practic chiar daca un scaun auto este testat ADAC si are un scor extrem de bun, acest lucru nu insemna nimic in Australia. Motivul este simplu: si in Australia (ca si in America) scaunele auto sunt realizate conform unui set diferit de specificatii tehnice si nu seamana deloc cu variantele Europene sau Americane. Explicatia criteriilor de testare Australiene le puteti gasi AICI

Model Australian Maxi Cosi, realizat si testa conform normelor CREP. Acest model nu poate fi vandut pe piata Europeana.

Model European la scoicii Maxi Cosi. In aceeasi masura, acest model este realizat in conformitate cu normele Europene, deci nu poate fi vandut in Australia sau America.

In concluzie, desi un produs poate avea aceeasi denumire in America, Europa sau Australia ele sunt produse extrem de diferite ca si structura, siguranta, testare.

Nu putem sa comparam sub nici o forma aceste produse si nu putem spune sub nici o forma ca Graco Slim Fit LX este un produs bun in Europa, pentru ca a fost testat in America. Graco Slim Fit LX din America nu are nimic in comun cu cel din Europa, asa cum scoica Maxi Cosi din Australia este complet diferita de varinata ei Europeana. Daca cumparam un scaun auto din Europa este bine sa il evaluam conform normelor Europene, iar daca cumparam un scaun pe care il folosim in America, il vom evalua conform criteriilor de acolo.

