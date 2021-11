Liviu și Iulia Teodorescu, lună de miere în Dubai

Liviu și Iulia Teodorescu nu mai au nevoie de nicio prezentare. Sunt tineri, frumoși, se iubesc iar acum două luni au oficializat o relație de peste 10 ani. Și cum vremurile pe care le trăim nu sunt dintre cele mai ușoare, cei doi au așteptat puțin și au decis ca destinația perfectă pentru luna de miere este Dubai – nu doar pentru frumusețea orașului, ci mai ales pentru siguranța din punctul de vedere al pandemiei. Astfel, la începutul lui noiembrie, Liviu și Iulia și-au luat zborul către însoritul Emirat.

Surpriză de proporții la aterizare

Nimic nu avea să prevestească surpriza care îi aștepta la deschiderea ușii apartamentului rezervat. Multe poze cu ei doi, printre care și una de la nunta, i-au întâmpinat atârnate elegant din tavan și planând deasupra mesei din living. Nici nu au apucat să își idea seama cât de minunata este priveliștea de pe balcon, că atenția li s-a oprit asupra scării interioare ce avea să îi ducă spre dormitorul matrimonial. Toate aceste surprize le-au fost pregătite de echipa SLS Hotels Dubai. “Mi-a plăcut enorm hotelul SLS Dubai, la care am fost cazați. Pe lângă faptul că am avut parte de o primire superbă, cu poze cu noi prin toată camera și cadouri peste tot, am avut o priveliște extraordinară de la balcon, aveam tot Dubaiul la picioare”, povestește Liviu. Iar surprizele hotelului nu s-au oprit aici. În seara în care au servit cina la faimosul restaurant Carna, cei doi au fost tratați regeste: delicatese culiniare, cocktail-uri personalizate și un desert unic. “Restaurantul Carna ne-a lasat cu gura căscată prin preparatele extraordinare pe care le-am gustat!”, spune Liviu.

Nu puteau rata Expo 2020 Dubai

Liviu și Iulia au tot auzit despre evenimentul anului din Dubai, așa că și-au propus să aloce câteva ore și să viziteze locația. Nici nu le treceau prin minte proporțiile a ceea ce aveau să vadă și să experimenteze acolo. De la Pavilonul Mobilității, la Pavilionul Emiratelor Arabe Unite până la cel al Rusiei și Arabiei Saudite, nu și-au dat seama când au trecut mai bine de 6 ore! “Mi-a plăcut foarte tare la EXPO 2020 Dubai. Este o experiență care m-a ținut cu sufletul la gură și care mi-a încântat privirea. Aș fi vrut să vedem și mai multe pavilioane, dar la un moment dat picioarele ne-au trădat...”, își aduce aminte Liviu. “Mi-a plăcut mersul printre pavilioanele statelor participante (unele chiar păreau că sfidează legile fizicii), clădiri cu elementele arhitecturale foarte diferite, clădiri sferice sau pătrate, viu colorate sau acoperite integral cu sticlă. Unde mai pui că cele mai multe dintre ele aveau podelele și pereți interactivi, de care am profitat la maximum :))”, povestește Iulia.

Concert în barul lui Quincy Jones de la Palazzo Versace

“Palazzo Versace este o altă locație de vis de care am avut ocazia să ne bucurăm. Am luat cea mai romantică cină din viața noastră, într-un decor de vis, iar mancarea... nu am cuvinte. După cină, am mers în barul lui Quincy Jones, din incinta Palazzo Versace. Am ascultat un concert Live al unei artiste semnate la casa lui de discuri și am văzut cu ochii mei partitura orginală de la We Are The World, semnată de toți artiștii care au cântat pe piesă. Dacă revenim, aș vrea să repetăm cina la Palazzo Versace, pentru că aș vrea să încerc și alte preparate din meniu”, spune Liviu Teodorescu. Iar cuvintele sau pozele postate de cei doi în Social Media nu pot descrie ce au trăit din secunda în care au pășit în faimoasa locație din Dubai. O masă special amenajată pentru ei, pe malul piscinei, un covor roșu plin de petale albe de trandafiri și lumânări parfumate, totul pentru a onora o lună de miere perfectă.

Fluturii din stomac, pe corpul lor

Nu există locație mai potrivită pentru doi îndrăgostiți decât o experiență la Dubai Butterfly Garden. Acolo cei doi s-au topit de emoție văzând atât de multă frumusețe. Într-un spațiu plin de culoare, cu sute de fluturi zburând deasupra lor sau stând cuminți pe pavement, Iulia și Liviu au făcut zeci de poze ca amintirea acelor momente să nu dispară. S-au distrat copios atunci când mulți dintre fluturii Dubai Butterfly Garden s-au așezat pe ei, mai ales pe Liviu.

Creatori de parfumuri

Este știut că un parfum vorbește de la sine. Dar dacă este personalizat? Dacă îți creezi porpriul parfum? Liviu și Iulia au ajuns într-un spațiu minunat din Dubai, la Alserkal Avenue, la Oo La Lab unde un parfumier i-a ghidat să își creeze propriile parfumuri. Cu mânuțele lor, cu simțul olfactiv personal și cu propriul gust în materie de esențe, cei doi au fost creatorii propriilor parfumuri. După două ore de chimie și parfumerie, au o creație unică.

Distracție la cote maxime în Global Village

Nu puteau să rateze o seară de mega fun în cea mai renumită zona din Dubai: Global Village. Dacă Liviu a avut curaj să se dea într-una dintre cele mai periculoase mașinării, Iulia l-a încurajat de pe margine și a profitat de alte spații de distracție din Global Village. De fapt, Liviu ar fi incercat toate atracțiile pline de adrenalină, dar din păcate pentru el limita de înălțime era de 1.95, el având 1.96… “M-a impresionat experiența completă pe care o oferă Global Village și sentimentul de festival în toiul verii. O feerie de culori, muzică, distracție și mâncare din orice colț al lumii. La Global Village mergi din Egipt în Italia, din Africa în India, de unde poți cumpăra obiecte locale, specifice lor. Apoi, în drumul tău spre parcul de distracții, întâlnești o trupă de 20 de dansatori care bat în tandem în niște tobe imense și, fără să-ți dai seama, începi să dai din cap pe un ritm tribal :)). După ce te-ai dat în tot felul de mașinării și ai încercat să câștigi un ursuleț de Dubai pentru acasă, ți se face foame și pornești spre zona de mâncare. Odată ajuns aici, nu e prea ușor: o întreagă stradă plină cu zeci de chioșcuri cu street food, de la cartofi prăjiți, la paste preparate în fața ta, hamburgeri, pizza și chiar scoici. Cu burta plină, te duci spre scena de unde se aude un concert, dar întâlnești o stradă a fericirii, unde, oriunde te uiți, vezi doar dulciuri. Iar seara continuă, în ritm de muzică și cu privirea ațintită la focul de artificii. Dacă voi reveni, cu siguranță as repeta experiența Global Village, pe considerentele de mai sus, și neaparat cina romantică de la Palazzo Versace pentru că m-am simțit ca o adevărată prințesă”, spune Iulia.

Dubai with a view

După vizita la The Frame, pe care cei doi abia așteptau să o vadă, Liviu și Iulia Teodorescu au urcat în celebra Ain Dubai și au văzut Dubai de la 250 de metri înălțime. Și pentru că nu se mai săturau de celebra Ain Dubai, au optat să meargă la un bruch la Sofitel Dubai JBR – unicul loc din Dubai de unde poți vedea perfect celebra atracție și poți face cele mai instagramabile poze. Întrucât Burj Khalifa i-a însoțit atât în timpul petrecut la plajă la celebra Infinity Pool de la SLS, cât și seara din balconul camerei, nu puteau rata un apus superb cu Burj Khalifa în prim-plan. De aceea, în ultima seară petrecută în Dubai au luat cina la La Ville și s-au bucurat de încă un moment romantic. Tot în ultima seară au văzut cel mai spectaculos show al celei mai înalte fântâni din lume, The Palm Fountain. “Experiența în Dubai a fost intensă și de neuitat. Credem că a fost luna de miere ideală, am avut parte și de relaxare și de plimbare și de răsfăț”, au concluzionat Liviu și Iulia Teodorescu.

