Escapadă de toamnă în Dealu Mare

De câțiva ani de când vinul a intrat în viața mea și s-a conturat într-o pasiune bine definită, în cercul prietenilor apropiați am devenit cea care propune ieșiri la o degustare de vin și vacanțe la crame. Motiv pentru care umblu cu tirbușonul în geantă ca să fiu pregătită dacă apare ceva neprevăzut.

Și dacă tot mă asociază cei dragi cu vinul și îmi cer părerea când vor să facă un cadou, să cumpere un vin pentru o ocazie specială sau să viziteze vreo cramă, anul trecut pe vremea asta am zis să pun la cale o escapadă de toamnă la crame. Nu ne mai văzusem de ceva vreme și, dacă tot am stat în casă atâta timp, am zis că e timpul să ne vedem nu în oraș la o întâlnire de 2-3 ore ci mai degrabă într-o vacanță de 2-3 zile.

Am făcut planul din timp, m-am consultat cu toți cei care urmam să mergem în vacanță – 6 persoane, am ales împreună cramele și tipul degustărilor, am făcut rezervările și abia am așteptat sosirea lunii noiembrie. Am avut mari emoții în ieșirea asta din cauza situației generale, însă am fost toți sănătoși, am luat toate măsurile de distanțare pe care le puteam lua și am mers mai departe cu călătoria noastră care s-a dovedit a fi fix ceea ce aveam cu toții nevoie: o ieșire mult așteptată între prieteni cu multă voie bună, zâmbete calde, mâncare delicioasă și vinuri savuroase.

Am ales o vacanță scurtă de 2 nopți și 3 zile în intervalul luni – miercuri (pentru a nu fi aglomerat pe unde mergeam) iar destinația aleasă a fost zona Dealu Mare. Dealu Mare este cea mai compactă zona cu crame din țara noastră, se află situată între Ploiești și Buzău, iar la cele aproximativ 90 de minute față de București a fost destinația ideală pentru noi. Și dacă tot am ales cea mai compactă zona cu crame a fost dificil să alegem numai câteva crame pe care să le vizităm, însă până la urmă 5 au fost câștigătoare: Mierla Albă, Conac Apogeum, Licorna Winehouse, Velvet Winery și Viile Metamorfosis. Am fi ales noi mai multe crame și o vizită prelungită pentru că în Dealu Mare chiar ai unde merge iar o bună parte din cramele de aici sunt deschise pentru turism, însă am zis să lăsăm restul cramelor pentru vizitele viitoare.

Alegând mai multe crame am avut parte de 5 experiențe total diferite, experiențe pe care le-aș repeta în fiecare anotimp și pe care le recomand cu drag. Așa că las aici câteva cuvinte despre fiecare.

Mierla Albă este o cramă lansată oficial în vara 2020 și a fost prima cramă vizitată în escapada noastră. Situată în zona Gura Vadului, aici am făcut cunoștință chiar cu Mierla. Mierla Albă este atât numele cramei cât și numele vinului sau emblematic, un cupaj de Fetească Neagră căruia i s-a adăugat un strop de Merlot. Vinul este produs în ediție limitată, îl găsești aici în cutie de colecție și dacă nu l-ai încercat încă, merită să o faci. La fel cum merită să vizitezi micuța cramă și să vezi priveliștea din turn asupra viilor din jur.

La numai 2,3 km distanță, drum ce se parcurge chiar între vii, am poposit la Crama Apogeum pentru a încerca vinurile din colecția Valahorum produse aici. Conacul este o clădire emblematică ce a fost una din reședințele Principelui Nicolae, fratele Regelui Carol al II-lea. Conacul a fost restaurat și dat în circuitul turistic ca și unitate de cazare ce deține și o cramă. Astăzi Conac Apogeum reprezintă unul din cele mai chic locuri în care poți merge în Dealu Mare și poți avea parte de o experiență completă de cazare cu masă și degustare de vin. Numele Conacului vine de la cel mai cunoscut vin al său, Apogeum, o Fetească Neagră provenită din viță de vie veche de 50 de ani și produsă într-un mod aparte: în amfore de lut. Este singurul loc din România în care un vin este produs în acest fel, așa că fie numai pentru această poveste ar trebui să ajungi aici.

În escapada noastră în Dealu Mare nu am avut inclus în degustare vinul Apogeum ci câteva vinuri din colecția Valahorum produse tot aici. Colecția Valahorum a fost lansată în urmă cu 2 ani și include vinuri emblematice ale României, pe viitor dorindu-se să devină un punct de reper între vinurile României. Din colecție face parte, bineînțeles, Apogeum, însă și alte câteva vinuri produse aici sub brandul Valahorum sau vinuri selectate de la alte crame din România – cum este crama Mennini din Drăgășani sau noul Neuburger produs la Turda, la Crama La Salină.

Vinurile alese au fost Chardonnay, Busuioacă Rose, Merlot și Fetească Neagră, toate sub eticheta Valahorum. Fiecare a fost special în felul sau, însă în sufletul meu tot Feteasca Neagră a rămas.

A treia cramă vizitată în escapadă a fost Licorna Winehouse aflată în aceeași zona, Gura Vadului. Aici am avut surpriza ca pe măsură ce ne apropiam de cramă, mergând prin vie, să fim întâmpinați de 2 căprioare, semn că aici găsim liniștea absolută. Licorna ne-a așteptat cu cele mai frumoase culori în via aflată chiar în fața cramei și am avut timp de o plimbare liniștită printre rândurile roșu-galben-arămii. Vinurile incluse în degustare au fost din 4 game diferite ale cramei: Serafim, Sapient, Anno și Bon Viveur. Toate au fost povestite și savurate pe îndelete, iar fiecare dintre cei prezenți și-a ales preferatul.

Velvet Winery a fost a patra cramă vizitată în această excursie. A fost singura degustare de vin ținută outdoor, la vinurile degustate ne-au făcut să simțim mai puțin frigul de afară. Am plecat de acolo cu toții cu Chardonnay Wine Deco în gând și cu frumoasele vii colorate așezate sub formă de amfiteatru. De anul trecut și până acum Velvet Winery a construit o sală de degustare nouă într-o clădire luminoasă aflată în mijlocul viei, semn că trebuie să merg pe la ei din nou cât de curând.

Ultima cramă vizitată în această escapadă a fost Viile Metamorfosis, loc în care, pe lângă vizita în cramă și degustarea de vinuri din soiuri românești am avut parte și de o experiență unică: fiecare dintre noi și-a îmbuteliat propria sticlă de vin sub atenta îndrumare a enologului Fiorenzo Rista. A fost o experiență tare interesantă să îl avem pe Fiorenzo alături de noi în cramă, să ne ghideze să ne îmbuteliem sticlele de vin, să le dopuim manual, iar apoi să ne lase un autograf pe ele.

Minivacanța noastră în Dealu Mare s-a încheiat cu promisiunea revenirii pe aceste meleaguri și în anii următori așa că abia aștept o nouă escapadă de genul acesta!