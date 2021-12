Piețele de Crăciun ale Austriei

Mereu am așteptat cu sufletul la gură luna decembrie. Pe de o parte pentru că este luna în care ne întoarcem cu toții cu gândul la copilărie, pe de altă parte pentru că este momentul în care petrecem mai mult timp alături de cei dragi așteptând Crăciunul și, nu în ultimul rând, pentru că este ziua mea de naștere.

Tocmai pentru că este și ziua mea și am un motiv în plus de bucurie, de 7 ani încoace am făcut o tradiție: merg în fiecare an la Piețele de Crăciun. Fie din România, fie din afară. Fie la una singură, fie la mai multe. Depinde mult de timp și de ce alte planuri de călătorie mai am în funcție de fiecare an în parte.

De-a lungul timpului am ajuns într-o mulțime de Piețe de Crăciun iar astăzi vreau să îți povestesc despre cele din Austria. De ce Austria? Pentru că aici am găsit o tradiție bine împământenită în ceea ce privește Piețele de Crăciun și pentru simplul fapt că aici orașele nu au câte o singură Piață de Crăciun, ci mai multe. Pe scurt, odată ajuns în Viena, Graz sau Salzburg, ai parte de atmosfera de Crăciun la fiecare pas. Iar acestea sunt numai câteva din orașele mari în care te poți bucura de atmosfera de Crăciun, această găsindu-se din plin și în orașele mai mici.

Viena este orașul în care am ajuns la cele mai multe Piețe de Crăciun de-a lungul mai multor ani. Într-un singur an Viena are în jur de 20 de Piețe de Crăciun oficiale, plus micile zone festiv amenajate din diferitele cartiere. Despre acestea am scris și pe blogul meu, aici.

Începând cu Piața de Crăciun din Rathausplatz (cea din fața Primăriei) care este cea mai mare din oraș, continuând cu cea din Maria Theresien Platz străjuită de cele 2 muzee realizate în oglindă, Muzeul de Istorie a Artei și Muzeul de Istorie Naturală, apoi cu cea din fața Palatului Schonbrunn și încheind cu cea din Freyung unde se organizează Piață de Crăciun încă din 1772, toate Piețele de Crăciun sunt diferite.

Piața de Crăciun din Rathausplatz este cea mai întinsă dintre toate și cea mai cunoscută se pare. Pe lângă căsuțele cu jucării, dulciuri, dar și căsuțe unde se poate servi street food, vin fiert și diferite feluri de punch, această Piață este cunoscută în special pentru patinoarul imens pe care îl deschide an de an. Mai mult de atât, vienezii se pot bucură de acest patinoar și după încheierea Pieței de Crăciun la final de decembrie pentru că din luna ianuarie până în martie acesta se transformă într-un patinoar și mai mare luând numele de Ice World Vienna.

Cea mai veche Piață de Crăciun din Viena este cea din Piața Freyung și se organizează an de an din 1772. Spre deosebire de celelalte Piețe de Crăciun din Viena, aici vei găsi mai multe lucruri tradiționale și o atmosfera pe măsură. Căsuțele frumos decorate se află de-o parte și de altă a piațetei iar atmosfera seamănă cu cea a vremurilor demult apuse. Am descoperit aici o mulțime de globuri realizate manual, jucării de lemn și tot felul de podoabe, toate realizate într-un stil mai vechi ce pare a avea patina timpului.

Fapt interesant: fiecare Piață de Crăciun din Viena are canuțele proprii, iar atunci când cumperi vin fiert sau punch trebuie să lași o garanție (era 3 euro/cană la ultima vizită). Dacă returnezi cana după ce savurezi băutura, îți primești garanția înapoi. Însă dacă îți place cana în mod deosebit, o poți păstra și adăuga la colecție. Ghici cine are o colecție întreagă de căni cu motive de Crăciun austriece!

are și el la rândul sau mai multe Piețe de Crăciun ce transformă orașul pe perioada lunii decembrie într-o feerie. Bineînțeles, asta pe lângă Muzeul Crăciunului pe care îl găsești acolo tot timpul anului.

Cea mai cunoscută se numește Christkindlmarkt, are loc în 2 piețe lipite una de alta – Domplatz și Rezidenzplatz - și este organizată aici încă din secolul al XV-lea (asta însemnând că este una din cele mai vechi Piețe de Crăciun care se organizează în Europa). Și aici mirosul vinului fiert, al punchului cu lichior de ouă și al specialităților culinare plutește în aer. Și aici avem cănuțe personalizate numai bune de pus la colecție după ce savurezi din ele o băutură caldă. Un lucru ce mi s-a părut specific Salzburgului este faptul că am găsit acolo o mulțime de decorațiuni din lemn și diorame care mai de care mai frumoase, majoritatea reprezentând momentul nașterii lui Iisus. Un alt lucru pe care l-am reținut de la această Piață de Crăciun este că aceasta avea tot felul de momente special pregătite atât pentru copii, cât și pentru adulți. Dacă copiii aveau anumite ore în fiecare zi în care erau invitați să asculte povești citite la microfon (în limba germană) lângă bradul de Crăciun, ei bine, adulții erau încântați în alt fel: după apusul soarelui mai multe grupuri locale cântau colinde, colindătorii fiind așezați în locuri speciale cum ar fi balcoanele clădirilor din jurul Domplatz și Rezidenzplatz sau unul din geamurile clădirilor menționate. Cred că și acest lucru m-a făcut să simt cu adevărat atmosfera Crăciunului la fiecare pas.

Află mai multe despre Piețele de Crăciun din Salzburg și din acest articol.

Dintre orașele mari ale Austriei am mai mers în Graz pentru a vedea Piețele de Crăciun. Știam că orașul în sine reprezintă un mix între “vechi” și “modern” însă nu mă așteptăm căalucrurile să fie atât de vizibile. Orașul este împânzit de un amestec foarte interesant de clădiri – fie moderne cum este “Kunsthaus”, Muzeul de Artă Modernă, fie clădiri din evul mediu cum este Schlossberg (Dealul Cetății), clădirea Herzoghof – “Painted House”- fațada pictată cu fresce în 1742 de Johann Mayer ce reprezintă zeii din mitologia greacă – sau Luegghaus (clădire în care își are sediul Swarovski). Dacă atmosfera aceasta ce îmbină frumos elementele vechi cu cele moderne este prezentă la tot pasul în fiecare anotimp, pe perioada Piețelor de Crăciun simți că ai pășit într-o altă epocă. Una în care lucrurile se fac în tihnă, nimeni nu se grăbește, toată lumea zâmbește, este binevoitoare și are timp de stat de vorba indiferent de câtă treaba ar avea.

În ciuda faptului că este al doilea oraș ca mărime al Austriei, în Graz am găsit atmosfera aceea de oraș micuț de provincie, numai bun pentru a începe sau a încheia vizită la Piețele de Crăciun. Și aici se organizează mai multe Piețe de Crăciun în oraș însă acestea sunt mult mai mici și mai axate pe diferite tematici: una era axată numai pe jucării, alta pe vin fiert, alta pe lucruri handmade, alta pe obiecte făcute din sticlă. Cea mai mare Piață de Crăciun de aici se află în Piață Primăriei, această fiind axată pe vin fiert și dulciuri pentru copii. Dacă îți dai voie să te pierzi pe străduțele pietonale din centru și vei avea curiozitatea să vezi ce se află pe următoarea stradă și de aici mai departe, vei descoperi zone cu cadouri de vânzare reprezentând tot felul de elemente de artă modernă, sau, de ce nu, locuri cu mâncăruri și băuturi tradiționale scoase în stradă. Aproape la fiecare colț de stradă ne-au întâmpinat căsuțe cu jucării, vin fiert, turtă dulce și alte bunătăți. Nici nu am numărat câte Piețe de Crăciun am găsit, însă toate aveau aceeași caracteristică: erau micuțe, dichisite și respectau câte o tema. Despre Piețele de Crăciun din Graz am povestit și aici.

Acestea fiind spuse, las de-a lungul articolului mai multe fotografii pentru a-ți face o idee despre cât de frumoase sunt Piețele de Crăciun ale Austriei. Dacă nu ai ajuns încă la ele, fă-ți planul pentru anul viitor! Câteva idei despre Piețele de Crăciun ale Austriei găsești și aici, pe siteul oficial al Oficiului Național de Turism al Austriei.

Foto: Calin Stan