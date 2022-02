City break-urile. Călătorii potrivite pentru primăvară

Care sunt cele mai potrivite orașe pentru un city break în această primăvară?

Un articol de Carmina Nițescu

Luna februarie este pe sfârșite, iar asta înseamnă un singur lucru: vine primăvara. Da, primăvara cea cu temperaturi blânde, cu pomi înfloriți și parfum la tot pasul, cu cafea savurată la soare pe terasă și cu plimbări lungi pe jos prin parcuri, pe străduțe mai mult sau mai puțin știute.

Și dacă toată natura revine la viață, parcă ar merge câteva zile libere în care să o savurezi, nu? Ei bine, eu mi-am făcut un obicei: în fiecare an la început de primăvară dau o fugă de 3-4 zile undeva într-un oraș fie care îmi e drag, fie pe care nu l-am mai văzut până acum. Și cum anul 2022 ne aduce vești bune legate de călătorii cu mai puține restricții, articolul de astăzi este dedicat acelor călătorii de scurtă durată ce îți umplu sufletul de bucurie și energie: city break-urile.

Istanbul este unul din orașele pe care le-am vizitat de două ori, în două city break-uri la distanță de 6 ani unul de altul. Dacă prima dată m-am grăbit să “bifez” cât mai multe obiective turistice, a două oară am abordat lucrurile cu totul diferit. Am mers lejer, m-am bucurat de soare, de o cafea turcească la o terasă, de un desert într-o cofetărie, de priveliștea de care mi-o oferă orașul și de zumzetul prezent la tot pasul. Aaa, da! Și m-am jucat și cu pisicile din Istanbul. Sunt o mulțime aici și se vede că sunt iubite pentru că toate magazinele de suveniruri din centrul orașului aveau la intrare câte un bol cu mâncare și unul cu apă pentru pisici. Un exemplu foarte bun și pentru alte orașe!

Revenind la locurile vizitate trebuie să spun că de data aceasta am avut numai două zile pline, timp în care am mers pe jos 34 km. Și aș fi mai mers, dacă aș fi avut o vacanță mai lungă la dispoziție!

Tocmai pentru că am avut puțin timp la dispoziție, am ales să vizitez numai două obiective turistice la interior, Hagia Sofia și Cisternele (Basilica Cistern), plus Turnul Galata însă în cazul acestuia tot priveliștea din exterior am căutat-o: este unul din locurile in care se vede cel mai frumos orașul. În rest, am vrut să savurez agitația orașului și viața de pe malul Bosforului, să privesc oamenii, să simt adierea vântului și să încerc câteva bunătăți locale.

Alte două locuri pe care le-am vizitat în trecere au fost Bazarul de Mirodenii și Marele Bazar. Sunt două locuri reprezentative pentru Istanbul, așa că dacă nu ai fost niciodată aici merită să mergi. Aș recomanda mai degrabă Bazarul de Mirodenii, mai puțin cunoscut ca Marele Bazar, însă aici am simțit cu adevărat aromele orientului. Totul in jur este despre arome, fructe uscate, ceaiuri, faimosul rahat și alte câteva bunătăți specific turcești.

Mereu am asociat Istanbulul cu culori vii, arome de condimente îmbinate cu ceaiuri și fructe felurite și cu aglomerația și zumzetul atotprezent din jur. Și așa a fost și la ultima mea călătorie. Scriind aceste rânduri mi s-a făcut iar dor și tare mi-aș face bagajele și aș pleca chiar acum.

Despre această călătorie am scris și pe blogul meu, așa că dacă vrei să vezi mai multe imagini le găsești aici.

Roma este o altă destinație cu care am făcut cunoștință într-un city break de februarie. Cu temperaturi ceva mai mari ca în România, dar cu zile cu soare și cu ploaie, am descoperit aici cel mai frumos muzeu de istorie în aer liber. Pe scurt, toată zona centrală este plină de locuri frumoase de vizitat, de povești de ascultat și de mâncăruri locale de savurat.

Am început vizita cu Castelul Sant’Angelo, locul care mă fermecase vizionând filmul “Îngeri & demoni” cu Tom Hanks și s-a dovedit că a fost locul cel mai potrivit pentru începutul vizitei la Roma.

Am continuat apoi cu Muzeul Vatican, Basilica Sf. Petru (care are o priveliște extraordinară asupra întregului oraș dacă urci până sus de tot), Pantheonul, Piața Navona, Colosseum, Forul Roman, pentru a trece apoi și pe la Fontana di Trevi să îmi pun o dorință.

Am reușit să văd toate aceste locuri dar și să mă plimb prin zone mai puțin știute din zona centrală, în numai 3 zile. Un loc care mi-a rămas în suflet este cartierul Trastevere, loc în care găsești mai multe terase și restaurante micuțe, cu atmosferă tare chic și cu mâncare delicioasă. Aici m-am simțit mai puțin “turist” ci mai mult un oaspete așteptat cu drag, în tihnă.

Când am planificat călătoria la Roma știam că pentru a vizita locuri precum Vaticanul, Basilica Sf. Petru și Colosseumul este nevoie să mă înarmez cu răbdare și timp îndelung de așteptat la coadă. Așa că am studiat ce pot face de acasă înainte să plec în călătorie și am optat pentru achiziția online a biletelor pentru Muzeul Vatican ceea ce m-a scutit de o coadă de câteva ore. Cozile din fața muzeului sunt destul de cunoscute, iar când am ajuns la fața locului m-a surprins că am găsit coadă și pentru cei cu biletele achiziționate online. Însă aceasta din urmă a fost mult mai mică iar în 10-15 minute am și intrat.

Și dacă tot am ajuns la capitolul de recomandări utile trebuie să îți mai spun că atunci când vizitez un oraș m-am obișnuit să caut opțiunile de card de oraș. În mod obișnuit aceste carduri au inclus transportul în comun în oraș, intrări la obiective turistice, reduceri la diferite expoziții, restaurante, cafenele și chiar și magazine. În Roma am ales cardul Roma Pass valabil 72 de ore (există și varianta de 48 de ore) care a inclus o hartă fizică a Romei, transportul în comun în oraș, intrare gratuită la 2 muzee/situri arheologice la alegere, reduceri la celelalte muzee vizitate (cardul este însoțit de o lista a muzeelor incluse în program și cred ca erau incluse aproape toate muzeele din Roma) precum și la diferite expoziții. Cardul a fost ceea ce trebuie în excursia această și îl recomand.

Acestea fiind spuse sper să îți fie de folos cele două idei de city break despre care ți-am povestit mai sus și îți doresc de pe acum vacanță plăcută oricând vei alege să vizitezi unul din aceste orașe sau, de ce nu, pe ambele!