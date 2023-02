Cele mai ieftine destinatii de city break pentru 2023!

Ai chef de City break? Vrei sa fugi intr-o excursie de cateva zile prin Europa sau poate doar prin Romania si nu stii cum sa alegi cele mai accesibile variante? Avem noi cateva idei de destinatii potrivite pentru orice buget in orase minunate care abia asteapta sa fie explorate!

Planificați sa plecați intr-un citybreak anul acesta? Printre cele mai bune variante pentru anul 2023 sunt orașele boeme din Italia precum Roma sau Veneția, orașul turistic Salonic din Grecia, Viena sau capitala frumoasei Anglie. Zborurile au prețuri accesibile începând de la 300 de lei dus-întors. Puteți gasi oferte avantajoase pe site-uri precum Skyscanner.com sau Momondo.

Vrei sa afli câteva atracții care te pot uimi in orașele italiene? Iată ce îți propunem noi:

Destinatii ieftine pentru citybreak

Roma



Minunata capitală a uneia dintre cele mai vizitate și mai iubite tari ale Europei este desigur, Roma! Pe lângă splendidele atracții turistice ale orașului precum Fontana di Trevi, Colosseumul, Panteonul sau Castel Sant Angelo, Roma va pune la dispoziție și un alt stat: Vaticanul. Muzeul Vaticanului precum și catedrala San Pietro sunt printre cele mai îndrăgite și impresionante locuri din Italia. Biletele de intrare au prețuri avantajoase, iar turiștii se pot bucura de o experiență unică pe care niciun alt loc nu o oferă. Clădirile grandioase, arhitectura si mâncarea absolut delicioasa a Italiei fac orice om sa se îndrăgostească de Roma.

Un oraș al îndrăgostiților, dar potrivit si familiilor cu copii, Roma este o alegere minunata in orice anotimp, dar mai ales primavara sau toamna când străzile nu sunt atât de aglomerate de turiști, iar vremea este blândă.

Veneția



Un alt oraș emblema al Italiei este frumoasa și boema Veneție. Pentru cei care nu au vizita-o niciodată, Veneția este o supriză încântătoare. Canalele cu gondole, clădirile de care te vei indragosti, aerul artistic al acestui oraș superb va vor face sa nu mai vreți sa plecați. Piața San Marco este printre atracțiile cele mai importante, iar Veneția are avantajul de a pune turiștilor la dispoziție tot felul de excursii precum cele in insula Lido (pentru a face plajă) sau in orășelele Murano și Burano. De asemenea, expozițiile de artă, plimbările lungi pe străduțele înguste și desigur shoppingul într-unul dintre cele mai frumoase locuri din Italia sunt garantat experiențe pe care nu le veți uita niciodată.

Dacă Italia nu este pe lista voastră, Viena este întotdeauna o opțiune buna. Biletele de avion au prețuri bune, iar cazările pot fi găsite pe site-uri precum Airbnb.com sau Booking. Din researchurile nostre, hotelurile cele mai bune la preț pentru primavara acestui an sunt: Hotel Mercure, Novotel Suites, Ibis, Happy Hostel sau Hotel Tabor.

Viena este capitala Austriei, recunoscuta nu numai pentru domeniile schiabile de care turiștii se bucura in sezonul rece ci și pentru muzeele pe care le oferă, arhitectura, mâncarea tradiționala, dar și pentru concertele de muzica clasica. Dacă credeți ca Viena poate fi destinația ideală pentru City-breakul pe care îl planificați in 2023, nu ezitați! Va va depăși, mai mult ca sigur, asteptarile!

Speram ca te-am încurajat sa călătorești mai mult si sa descoperi locuri și mai frumoase in excursiile din 2023! Europa are atât de multe de oferit, iar turiștii își pot planifica vacante cu bugete reduse, dacă sunt atenți la oferte sau dacă fac un research puțin mai serios.

Dintre cele mai bune oferte cu pachete ce conțin și zbor și opțiuni de cazare se pot gasi pe Aventurescu.

Spor la călătorit!