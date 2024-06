Tur-operatorul internațional Join UP! ajunge la venituri de 20 milioane euro în România, la numai 2 ani de la deschidere

Deschis în vara anului 2022, cu startul operațiunilor în primăvara anului trecut, tur operatorul Join UP! prezintă rezultatele primilor doi ani în România.

CP

În primele două sezoane de operare, începând cu aprilie 2023, compania a realizat venituri de 20 de milioane de euro și a trimis în vacanță aproximativ 30.000 de turiști, înregistrând o creștere de 5 ori a afacerilor, față de anul anterior. Astfel, la fiecare o oră, turoperatorul vinde 3 vacanțe.

În cei doi ani, compania a dezvoltat o rețea de peste 1000 de parteneri în România și se extinde constant.

Începând din 2024, Join UP! și-a extins numărul de pasageri, destinațiile și orașele de plecare.

Astfel, din acest an, operatorul oferă pentru sezonul estival excursii către 6 destinații - Turcia (Antalya), Grecia (Creta), Tunisia (Hammamet şi Insula Djerba), Cipru, Egipt (Hurghada, Sharm El Sheikh) și Tenerife - și zboruri directe din 10 orașe ale țării, cu plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava, Bacău, Brașov, Târgu Mureș, Oradea și Baia Mare.

Compania a ajuns să opereze 25 de chartere în fiecare săptămână, din acest sezon.

În prezent, Join UP! este singurul operator de turism care oferă o varietate atât de largă de hoteluri în Sharm El Sheikh, Egipt, cu zboruri din 5 orașe ale țării – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava, fiind de altfel singurul operator din România care are zboruri din ultimele 4 orașe enumerate.

Astfel, compania a devenit lider absolut în ce privește pachetele turistice pentru Sharm El Sheikh în România, la fel ca în toate țările în care operează.

„Dacă ar fi să caracterizez anul 2023 într-un singur cuvânt, acesta ar fi creștere. Dacă la început am învățat să ne ridicăm și să facem primii pași, anul viitor avem de gând să alergăm. Avem puterea și resursele unui grup internațional, ceea ce ne permite să negociem exclusivități, să achiziționăm volume mari și astfel să obținem prețuri foarte avantajoase pentru turiștii români”, declară Marius Surdu, CEO Join UP! România.

În viitor, compania își va concentra investițiile în expansiune și îmbunătățirea experienței pentru parteneri, prin deschiderea unui departament dedicat pentru suport și consultanță privind produsul și procesul de rezervare.

În 2024-2025, turoperatorul își propune să vândă vacanțe pentru 140.000 de turiști, să extindă lista orașelor de plecare și să introducă noi destinații în portofoliu atât pentru sezonul estival, cât și pentru cel de iarnă.

Majoritatea destinațiilor vor fi operate prin flotă proprie, de SkyUp Airlines, partenerul strategic al touroperatorului, ceea ce poate însemna orare de zbor avantajoase, ce permit turiştilor să petreacă mai mult timp la destinaţie.

,,Prioritatea pentru perioada următoare este să oferim turiștilor cele mai bune produse și cele mai avantajoase prețuri, cu opțiuni cât mai diverse, pentru orice gust. Suntem pasionați de călătorii, iar misiunea noastră este să le facem accesibile oricui”, declară Kateryna Ushakova, Director Regional Europa, Join UP!.

Compania Join UP! este în plină expansiune, fiind prezentă în 8 țari, printre care Ucraina, Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și România, urmând să deschidă birouri și în Cehia și Slovacia. Turoperatorul are un portofoliu de peste 1600 de hoteluri, din care peste 160 exclusive.

Entitățile sub brandul Join UP! distribuie pachete turistice prin intermediul a 10.000 de agenții de turism pe toate piețele pe care operează. Peste 5.5 milioane de turiști aleg să meargă în vacanță cu Join UP!, în fiecare an. La nivel global, brandul are afaceri de peste 400 milioane de euro.