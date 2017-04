3 locuri din Romania unde sa petreci vacanta de Paste

Pastele in casute lacustre in Caras Severin

Complexul Egreta din Caras-Severin este prima statiune, sau am putea chiar sa-i spunem sat plutitor, din Romania in care turistii se pot caza in cele 15 casute, modern amenajate, suspendate deasupra Dunarii si pot beneficia de terapia cu cristale de cuart.

Este un loc absolut splendid, departe de agitatia orasului, de zgomotul masinilor care vuiesc pe strazi si chiar de latratul cainilor si zumzetul oamenilor, ceasul desteptator al turistului fiind pasarile care zboara deasupra Dunarii sau cantecul broscutelor.

O noapte petrecuta deasupra apei in vacanta de Paste valoreaza 298 de lei, dar daca ma intrebi pe mine... linistea dobandita intr-un astfel de loc merita toti banii.

Urmareste oferta de Paste la Complexul Egreta