Atractii turistice din Puglia – Barivecchia trebuie sa fie pe lista ta

Am plecat catre Bari intr-o dimineata de duminica. Am fugit de la aeroport catre hotel. Mult n-am stat pe acolo (de altfel, in fiecare zi, hotelul a fost patul in care sa dormim dupa cate o zi de cel putin 20 de kilometri de explorat). Am lasat rucsacurile si am plecat catre gara. De-acolo, prima oprire a fost la Polignano a Mare.

Lui Polignano i-am dedicat vreo 8 ore. Insa, cu siguranta ne vom intoarce sa testam plaja Lama Monachille si apa turcoaz de acolo. Ne vom intoarce, sigur si in Barocul Lecce, sau in eclectica Matera. Dar sa le iau pe rand! Azi voi povesti putin despre Bari, caruia i-am dedicat fragmente din cele 5 zile petrecute in Puglia.

Puglia se vedea frumos si din avion, dar cine stia cat de frumos se va vedea de la sol