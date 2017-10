«La anul vom merge in Grecia mai devreme» ne spuneam anul trecut, cand ploaia ne-a trimis acasa din Sithonia. Ei bine, anul acesta, am reusit mai tarziu ca anul trecut. Parca toate s-au asezat asa incat sa nu ne lase sa plecam. Dar am invins! Si am optat pentru cea mai calduroasa sugestie AccuWeather si alte cateva (vreo 10) aplicatii si site-uri de meteo (da, inclusiv pe site-urile grecesti ne-am uitat).

Lefkada! Minunata Lefkada! «Si totusi, la cat suntem de obositi si la ce an am avut parca Lefkada e prea departe» incercam eu o smiorcaiala. Pusa in fata singurei alegerei de vara, in mijloc de septembrie, am ales insula din Ionica.

Si ce alegere splendida! In cele aproape doua saptamani am explorat cele mai frumoase plaje din Lefkada, am explorat orasul Lefkada-town, am testat cele mai bune feluri de mancare, ne-am bronzat, am inotat pana cand am simtit ca nu ma mai pot ridica din pat (tot m-am ridicat!) si am dormit. Partea proasta? Ca s-a terminat!

Vezi oferte de cazare in Lefkada Town

Dar sa nu mai lungesc agonia – si asa scrisul despre concediu e mai degraba o carne vie, cat inca ma straduiesc sa intru in ritm – azi povestesc despre cele mai frumoase plaje din Lefkada, asa cum le-am vazut eu. Si despre multe altele. Scroll!