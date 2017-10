Da, calatorului ii sade bine cu drumul! Si oricarui calator roman, ii sade bine cu drumurile in Romania. Asa ca, la urmatoarea minivacanta, sau in urmatorul week-end chiar, ia in calcul un city break in orase mari din Romania!

De ce sa vezi Romania? vei intreba. Ei bine, multe orase din Romania au comori ascunse. Si nu, nu iti sugeram sa pierzi vremea pe trenuri, vesnic in intarziere, prea rar multumitoare in ceea ce priveste confortul si cele oferite la un pret deloc convenabil. Noi am gasit, in schimb, cele mai bune oferte la zboruri catre orase mari din Romania cu plecare din Bucuresti si retur, astfel incat sa te bucuri de un city break ieftin in tara, fara a pierde bani si timp inutil.