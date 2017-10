Nu am facut mare research inainte. Dar era cam la mijlocul drumului, era un oras nou, era la Egee, era port, vazusem vreo doua poze cu casutele puse una in spatele celeilalte, si am decis. Vom sta in Kavala. De anul trecut si pana acum am vizitat Kavala de trei ori. Pentru ca si anul acesta am facut popas acolo, in drum spre Lefkada.

Am vazut-o pe Kavala, anul acesta in lumina lui septembrie. Si la inceput de luna si in septembrie aproape tarziu. Asa ca stiu bine ce zic: Kavala este o superba destinatie turistica de toamna. De ce?