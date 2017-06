Poate sa fie un troler mega incapator, poate sa fie un rucsac sau o geanta de umar, eu m-am obisnuit sa nu iau nimic din ce stiu ca nu mi-ar fi de folos. Bineinteles ca le pot gasi un rost tuturor, dar prefer libertatea si comoditatea.

Chiar si atunci cand mergeam la plaja obisnuiam sa pun in geanta vrute si nevrute, ca mai apoi sa ma enervez ca dupa o zi de stat sub soare am de carat o geanta grea. Aveam in geanta de toate, mai putin ce imi folosea cu adevarat.

Insa vara asta, vara lui 30 (ani), pasesc pe nisipul fierbinte cu slapii in picioare, cu palaria pe cap, cu o rochita vaporoasa pe deasupra costumului de baie si cu geanta potrivita.